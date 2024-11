¿Mamá de Christian Nodal desaira a Ángela Aguilar? ¡Confirma que siempre querrá a Cazzu!

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, también ha estado envuelta en el escándalo por las relaciones amorosas de su hijo. La señora desató rumores de una mala relación con Ángela Aguilar, luego de que compartió una foto junto a la mamá de su nieta, Cazzu.

Recordemos que, por motivo del cumpleaños de la hija de Nodal, Cristy utilizó sus redes para dedicarle un enternecedor mensaje a través de un video. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que en la ráfaga de imágenes apareció Julieta Cazzuchelli, cuando aún era pareja del sonorense.

Lo anterior desató una infinidad de rumores sobre la poca afinidad que habría entre la actual esposa del intérprete de ‘Adiós amor’. ¿No se llevan bien?

Cristy Nodal ha compartido imágenes con su exnuera Cazzu, ya que se llevaban casi como mejores amigas e iban a eventos juntas / Redes sociales

¿Cristy Nodal no se lleva bien con Ángela Aguilar?

En TVNotas te contamos que una fuente cercana a la familia nos dijo que la mamá de Ángela, Aneliz, no estaba de acuerdo con el trato que Cristy le daba a su hija. Este no era nada comparado al que tenía con Cazzu, con quien sostuvo una gran relación llena de cariño.

Nuestra fuenre nos conto que incluso Christian supuestamente le prohibió a su madre volver a subir fotos con su ex. Esto para no originarle problemas con los padres de su esposa, Aneliz y Pepe Aguilar.

Cristy Nodal le pidió a Pepe Aguilar que cuidada a su hijo. / Instagram: @cristy_nodal

Poco después, Nodal estuvo convaleciente de salud, lo cual lo llevó a estar hospitalizado por unos días. En ese momento, Cristy ocupó sus redes sociales y lanzo un contundente mensaje, el cual habría sido tomado por internautas como una indirecta a Pepe Aguilar. ¡Le dijo que lo cuidara bien! Frase en alusión al nuevo tema que Pepe le dedicó a su yerno.

Finalmente, todo quedó en un rumor. Tal parece que la mamá de Nodal llevaría una buena relación con la intérprete de ‘Gotitas saladas’. Ambas se mostraron muy contentas en plena convivencia por el cumpleaños de Cristy.

Cristy Nodal aclara su relación con Cazzu y Ángela Aguilar ¿A quién prefiere?

Cristy Nodal utilizó sus redes sociales para externar su sentir ante un nuevo año más de vida. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los comentarios en dicha publicación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Christian agradeció a todos quienes le hicieron pasar un gran cumpleaños. Esto junto a un video con una ráfaga de fotografías de ella.

Cristina Nodal, mamá de Cristian Nodal, agradece a todos por hacerle pasar un gran cumpleaños. / Instagram: @cristy_nodal

A minutos de que hizo este post, Ángela Aguilar, su nuera, no tardó en comentar. Le escribió tres corazones rojos. Aunque Cristy no le contestó, sí le dio like a su comentario. Eso no es todo, también reaccionó a las palabras de un usuario que aseguró que sí quiere a la esposa de su hijo.

Por otro lado, algunos internautas no tardaron en hablar de su nieta. Le recordaron que la bebé es muy hermosa, así como mencionaron que Cristy le tiene mucho cariño a Cazzu, simplemente por ser la mamá de la pequeña.

A esto, Cristina sí contestó, aunque no dio mayor explicación, dejó claro con dos emojis que, efectivamente, siempre le guardará cariño a la rapera argentina. Cabe destacar que en ese comentario también se afirmaba que también puede querer a la pareja actual. Por ello, se entiende que Cristy aseguró que quiere a ambas.

Finalmente, Cristy también reveló a quién se parece más la bebé de ‘el Forajido’. ¡Asombró a todos con su respuesta! Aseguró que se parece a su abuelo y a su papá.

Al momento, Cazzu no ha reaccionado a los bonitos comentarios que le hacen a su exsuegra, sobre su bebé.

Así lo escribió Cristy Nodal: