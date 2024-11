¿Amely Nodal desairó a Ángela Aguilar, esposa de su hermano, en la fiesta de su mamá?

En las últimas horas, un video publicado por Amely, hermana menor de Christian Nodal, puso leña al fuego sobre una posible rivalidad con su cuñada Ángela Aguilar.

En su cuenta de TikTok, Amely subió un video en el que muestra fragmentos de la fiesta de cumpleaños de su madre, Cristy Nodal. A lo largo del video se puede ver a los invitados, la decoración y algunas presentaciones, pero lo que llamó la atención de los usuarios fue la ausencia de Ángela Aguilar en el evento, a pesar de que en la fiesta estaban presentes otros miembros de la familia, como Christian.

El video, que ya ha acumulado más de 12 mil reacciones, no pasó desapercibido para los seguidores, quienes rápidamente notaron que en las imágenes no aparecía la cantante, siendo esto un desaire para ella, y algo que, según muchos, refuerza las teorías de que la familia Nodal no tiene una buena relación con Ángela.

Los internautas comenzaron a analizar cada momento y mientras algunos se quejaban porque Amely no mostró en ningún momento a Ángela, otros decían que hasta se sentaron juntas, de acuerdo con los ángulos desde donde estaban tomados los videos.

Esto hizo especular hasta a los conductores de ‘Ventaneando’. Rosario Murrieta inició diciendo: “Respecto de la fiesta, decían que como la hermana de Nodal no publicó nada de Ángela en redes sociales cuando hizo la reseña de este pachangón, entonces no se llevan bien”, y Pedro Sola añadió: “Seguramente no se llevan bien”, agregando que no pensaba que no la hubiera mostrado por ser discreta en medio del escándalo.

En respuesta, Rosario indicó: “O le prohibieron poner las fotos y videos de Ángela”. En medio de las opiniones, Pati Chapoy se mostró en desacuerdo y terminaron la información.

¿Una relación tensa entre Amely y Ángela?

Los rumores sobre la relación entre Amely y Ángela no son nuevos. Desde hace algún tiempo, se ha especulado que la familia de Christian Nodal no vería con buenos ojos su relación con la joven cantante, y este video parece ser el último indicio de que esa teoría podría ser cierta, tal y como te lo dijimos en TVNotas.

Además, algunos seguidores recordaron que Amely Nodal no seguía a Ángela Aguilar en sus redes sociales, algo que contrasta con su comportamiento con Cazzu, la expareja de Christian, a quien sí sigue en sus plataformas.

Este no es el primer indicio de una posible fricción entre Ángela Aguilar y la familia Nodal. En eventos recientes, se ha señalado que la cantante de “Gotitas saladas” no fue invitada al bautizo del sobrino de Nodal, un evento familiar importante, lo que causó revuelo porque el cantante fue el padrino. Además, se ha comentado que Cristy Nodal, la madre de Christian, no felicitó públicamente a Ángela por su cumpleaños, algo que sí ocurría con Cazzu, quien era muy querida por la familia.

A raíz de esto, ya se comprobó que Amely sigue a Ángela. Esto ha sido visto como un gesto para alejar las suposiciones sobre su ríspida relación.

