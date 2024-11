Ángela Aguilar festeja el cumpleaños de la madre de Nodal, rumores apuntan a que ¡ella no la quería invitar!

Ángela Aguilar y Christian Nodal han acaparado los titulares en días recientes, no por sus logros musicales o presentaciones, sino por las polémicas que rodean su matrimonio. Las declaraciones de Cazzu, expareja de Nodal, han puesto en entredicho la versión de los hechos que Ángela había ofrecido previamente.

Cazzu aseguró que Ángela mentía al decir que estaba al tanto de su relación con Nodal y pidió que no la involucraran más en sus declaraciones. La cantante argentina expresó su dolor por la ruptura, pero afirmó haber guardado silencio por respeto a su bebé. Sin embargo, ante las recientes afirmaciones de Ángela, Cazzu decidió alzar la voz para aclarar su postura.

ADELANTO EXCLUSIVO EN #NadieDiceNada 🚨



Cazzu ROMPE el silencio y Habla de Cristian Nodal y Angela Aguilar pic.twitter.com/K9IP2hfB5x — MF (@MundoFamososOk) October 31, 2024

Pepe Aguilar le ordenó a su yerno que arreglara la situación públicamente.

Ante las declaraciones de Cazzu, Nodal se vio obligado a defender a su esposa, asegurando que Ángela nunca fue su amante, acción que, habría sido impulsada por Pepe Aguilar como te dimos a conocer este martes de TVNotas.

Según una fuente cercana a la familia, Pepe Aguilar se sintió engañado por su hija y su yerno, quienes le presentaron una versión muy distinta de los hechos.

Nuestra fuente reveló que Ángela le había asegurado a su padre que “a nadie le rompieron el corazón”. Sin embargo, las declaraciones de Cazzu han desmentido esta versión, dejando a Pepe Aguilar desconcertado y molesto. El cantante habría pedido a Nodal que resolviera esta situación y aclarara la verdad.

“Mi hija no fue tu amante’ y eso quiero que digas”. Pepe Aguilar

Te puede interesar: Ángela Aguilar y Christian Nodal ¡se separan! Tras las declaraciones de Cazzu y rumores de infidelidad de él

Ángela Aguilar no llevaría la mejor relación con la madre de Nodal

La polémica sigue no solo con la pareja sino con su entorno. En septiembre de 2024 TVNotas te dio a conocer que una amiga cercana a la familia Aguilar nos contó los motivos por lo que Cristy Nodal y su nuera Ángela Aguilar no tienen una bonita relación.

Esta conexión se había tomado sentido por la poca interacción que tuvieron en su boda y las fotos que sí subía con Cazzu y no con Ángela, lo que incluso nos contaron que causa molestia a Aneliz, madre de la Ángela.

“Aneliz está molesta de que Cristy no tenga la misma actitud con su hija. Es decir, su exnuera y ella siempre tuvieron un trato de mejores amigas. En varias ocasiones las vimos en fotos y eventos juntas. Quieras o no, son detalles en los que una como mamá se fija”. Fuente a TVNotas

Ahora fue el cumpleaños de la mamá de Nodal y ya circulan videos e imágenes de la celebración en la que sí aparece Ángela Aguilar. Aunque se les ve sonrientes, el programa de espectáculos, ‘Chisme no like’ días antes aseguró que Cristy ¡no la quería en el festejo!

Mira: Pepe Aguilar obligó a Christian Nodal a defender a Ángela porque ¿le vieron la cara? ¡él tenía otra versión!

Aseguran que mamá de Nodal podría pelearse con Ángela Aguilar si va a su cumpleaños, ¿pasó?

En el programa de ‘Chisme no like', Javier Ceriani anticipó un posible enfrentamiento familiar durante la celebración del cumpleaños de la madre de Christian Nodal. Según el periodista, Cristy Nodal sentía un profundo rechazo hacia su nuera, Ángela Aguilar, lo que podría desencadenar una confrontación si ambas coincidían en el evento. Ceriani pintó un escenario tenso, advirtiendo que la fiesta podría tener un momento amargo y aconsejó a Ángela evitar la confrontación y no asistir.

“Cristy Nodal detesta profundamente a Ángela Aguilar, no es Jaime, es Cristy quien tiene más afinidad con Cazzu. La hermana de Nodal no fue a la boda. Si llega Ángela Aguilar en el avión privado y Cristy se toma tres tequilas, la guerra que se puede armar en el rancho grande, y le canta la entrevista americana que dio, se va a armar la de Dios esta noche. Ángela no vayas al cumpleaños de tu suegra, te recomiendo que no te subas al avión privado de Nodal, deja que él vaya al cumpleaños de su madre, que la familia festeje en paz”. Javier Ceriani

Mira: Ángela Aguilar reacciona a palabras de Cazzu sobre su relación con Nodal

Ángela Aguilar y Cristy Nodal festejan juntas ¿hubo pleito?

En un video que circula en redes se puede ver un momento clave de la exclusiva celebración del martes por la noche. Las imágenes muestran a Ángela Aguilar posando junto a su esposo, Christian Nodal, y sus suegros, Cristy Nodal y Jaime González. Este breve instante se convirtió en el foco de atención y de intriga al saber qué pudo haber pasado en la celebración.

Hasta ahora no hay más detalles relevantes del festejo o de la interacción de Ángela Aguilar y Cristy Nodal, pero se les vio muy sonrientes.