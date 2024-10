Prohíben a mamá de Nodal subir fotos de Cazzu a redes ¡Pelea de consuegras!

Una amiga cercana a la familia Aguilar nos contó los motivos por lo que Cristy Nodal y su nuera Ángela Aguilar (20 años) no tienen una bonita relación. Además, reveló la razón por la que la cantante se enojó con su suegra.

“Me acabo de enterar de que la mamá y la familia de Ángela se retuercen de coraje porque no les ha gustado que la señora Cristina (mamá de Christian Nodal) publique fotografías de su nieta y exnuera (Cazzu)”.

“No tienen problema con que suba a la bebé. Solo les causa conflicto cuando en esas fotos incluye a Cazzu. Aneliz Álvarez no tolera eso. Piensa que Cristy lo hace a propósito. Bajita la mano, cree que quiere jOd3r a su hija con publicaciones de ese tipo. Lo malo es que el hate es para Ángela, pues comienzan a escribir que es una ¡roba maridos. Es un hecho que a la familia Aguilar no le gusta que suba fotos a sus redes con Cazzu, pues considera que es una falta de respeto para Ángela”.

Ve: Las estrellas bailan en Hoy: Confirman nuevos participantes, incluyendo a exconductora de Venga la alegría

Aneliz, mamá de Ángela, cree que Cristy lo hace a propósito / Redes sociales

Aseguran que Cristy quiere a su exnuera, Cazzu, como a una hija

“No va por ahí. Las veces que Cristy ha posteado a su nieta con Cazzu ha sido coincidencia. Lo hace porque se encariñó con la niña. Es la luz de sus ojos. La tiene en un pedestal. En varias ocasiones, Cazzu se la dejaba para que disfrutaran y convivieran como cualquier abuela y nieta. Le pesó mucho ya no verla tanto. Ahora la pequeña vive en Argentina con Cazzu y la extraña mucho. Ellas siguen teniendo una excelente relación. La verdad es que Cristy quiere a Cazzu como una hija”.

“Cazzu se ha portado súper linda con su exsuegra. Le ha dicho que puede ver a la bebita en el momento que quiera. Solo que no se la iba a poder traer a México. Creo que no es necesario explicar por qué no quiere venir. La invitó a viajar a Argentina para encontrarse con su nieta”.

“Lamentablemente, Cristy ha tenido problemas de salud que le han impedido volar. Esto la puso muy triste porque lo único que quiere es ver a ‘la luz de su vida’”.

Checa: Joanna Vega-Biestro enfurece contra Adrián Marcelo ¿por comentario transfóbico contra Wendy Guevara?

Redes sociales

Aneliz vs Cristy, consuegras en conflicto

Nuestro contacto dijo que la mamá de Ángela está enfurecida porque su hija no tiene el mismo trato. “Aneliz está molesta de que Cristy no tenga la misma actitud con su hija. Es decir, su exnuera y ella siempre tuvieron un trato de mejores amigas. En varias ocasiones las vimos en fotos y eventos juntas. Quieras o no, son detalles en los que una como mamá se fija”.

“Estos detalles no han ocurrido con Ángela. Ellas no han tenido esa conexión de complicidad entre nuera y suegra. Por eso no las vemos reunidas en ningún lado. No tienen casi fotos juntas. Cristy ni siquiera subió fotografías del enlace matrimonial. Por algo Ángela y la hermana de Nodal (Amely) no se llevan. Esa es otra de las razones por las que la señora ha tomado su distancia con la esposa de su hijo. Además, no está muy de acuerdo con que Nodal no conviva tanto con su propia familia”.

La familia de Ángela se enojó muchísimo con el video que publicó la consuegra con Cazzu, la ex de Nodal

“Sin embargo, le ha salido contraproducente porque el día que publicó el video con Cazzu la familia de Ángela se enojó muchísimo. Nodal le pidió a su mamá que ya no subiera ese tipo de cosas para evitar problemas con Ángela y su familia. Como era de esperarse, Cristy le respondió que ella podía hacer lo que quisiera con sus redes sociales. Aunque, para no meterlo en problemas, ha preferido ya no hacerlo”.

Te puede interesar: Fallece actor de la saga Beverly Hills Cop, tras perder la batalla contra el cáncer

Cristy Nodal ha compartido imágenes con su exnuera Cazzu, ya que se llevaban casi como mejores amigas e iban a eventos juntas / Redes sociales

“No digo que Nodal sea un mal hijo. Eso me gustaría dejarlo claro. El ha estado en los mejores y peores momentos con su mamá. Solo que últimamente ha preferido pasar más tiempo con su nueva familia. Una decisión que le ha costado muchos conflictos internos familiares. Espero que al final no tenga que decidir entre Angela y su familia”, concluyó.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.