Joanna Vega-Biestro enfurece contra Adrián Marcelo ¿por comentario transfóbico contra Wendy Guevara?

El pasado domingo, la final de ‘La casa de los famosos México’ acaparó las redes sociales, con muchos usuarios celebrando la victoria de Mario Bezares. Sin embargo, quien también generó gran revuelo fue el controvertido exparticipante Adrián Marcelo, quien se mantuvo activo en su cuenta de X (antes Twitter), donde volvió a colocarse entre las principales tendencias.

Adrián Marcelo provocó una nueva polémica al publicar un mensaje después que se anunció el triunfo de Bezares. Su comentario fue interpretado como ofensivo hacia Wendy Guevara, a pesar de que el youtuber no dijo nombres.

Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México / IG: @adrianmarcelo10

“Segundo hombre que gana de forma consecutiva”.

La mayoría de los internautas señalaron que esta declaración era una crítica despectiva hacia Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada y la primera mujer trans en lograr el título. Esto desató indignación en las redes.

Adrián Marcelo reacciona a triunfo de Mario Bezares / X

Así reaccionó Joanna Vega-Biestro contra Adrián Marcelo

En el programa ‘Sale el sol’ las conductoras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro abordaron la controversia en torno al comentario de Adrián Marcelo, expresando su desaprobación y calificándolo como una clara falta de respeto hacia Wendy Guevara. Ambas coincidieron en que este tipo de declaraciones no solo son inapropiadas, sino que también perpetúan la transfobia.

Joanna Vega-Biestro fue contundente al afirmar:

“No, no, Mario Bezares es el primer hombre en ganar. Wendy es mujer, es chica trans. No voy a entrar en esa discusión, ¡qué horror!”. Joanna Vega-Biestro

De esta manera, la periodista dejó claro su rechazo hacia cualquier intento de invalidar la identidad de Wendy.

Vega-Biestro también lamentó las actitudes de quienes continúan perpetuando prejuicios:

“Hay gente que está diciendo que ni siquiera se ha cambiado el nombre, que sigue siendo Carmelo. No, no es discusión con los bots de Adrián Marcelo”. Joanna Vega-Biestro

Joanna Vega-Biestro sorprendida / YouTube: Imagen Televisión

Por su parte, Ana María Alvarado expresó su total apoyo a las palabras de su colega y criticó el comentario de Adrián Marcelo:

“Yo coincido contigo. Es que él puso la segunda vez que gana un hombre, faltándole el respeto a Wendy. Pero Wendy es mujer, y no hay más que discutir”. Ana María Alvarado

A pesar de las críticas, Adrián Marcelo no se retractó de su comentario no ha dicho más al respecto. Por su parte, Wendy Guevara no ha reaccionado ante este comentario.

