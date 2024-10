Adrián Marcelo reaccionaría al triunfo de Mario Bezares y las redes estallan por comentario fuera de lugar

La noche de ayer, en una final llena de emociones y sorpresas, Mario Bezares se consagró como el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. A lo largo de la temporada, el reality show estuvo repleto de momentos tensos y personajes que dejaron huella, pero no todos lograron llegar hasta el final.

Uno de los más controversiales fue Adrián Marcelo, quien decidió abandonar la competencia semanas antes de la gran final, luego de tener una polémica participación que le valió ser tachado de violento y misógino y de haber protagonizado un último encontronazo con Gala Montes.

Después de que se anunciara a Bezares como el gran vencedor, muchos seguidores del programa esperaban ansiosos la reacción de Adrián Marcelo.

Finalmente, el influencer rompió el silencio a través de su cuenta de X (antes Twitter) con un breve pero llamativo comentario: “De nada”, una frase que dejó a muchos especulando sobre su verdadero significado pues no mencionó nombres.

Sin embargo, fue un segundo comentario el que realmente desató la polémica. Aunque no mencionó directamente a Mario Bezares, Adrián Marcelo, publicó:

“Segundo hombre que gana de forma consecutiva”.

La mayoría de los internautas interpretaron que este mensaje era una clara crítica insensible y despectiva a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada y primera mujer trans en obtener el título.

Además de sus publicaciones en X, Adrián Marcelo actualizó su foto de perfil con una imagen de su participación en el reality y compartió en sus historias de Instagram varios mensajes de apoyo de sus seguidores. Además publicó un gran número de posteos en los que resaltaban sus fans que el hashtag AdrianGanador se mantuvo en tendencia durante la transmisión final, a pesar de que él ya no formaba parte del concurso.

Las redes estallan ante comentario de Adrián Marcelo

A pesar de contar con el apoyo de algunos fans, las críticas hacia Adrián Marcelo no tardaron en llegar. Muchos usuarios en redes sociales lo atacaron por su actitud y por sus comentarios, tanto dentro como fuera del reality. Entre los mensajes más contundentes se leía:

- “Ya salió la cucaracha de su alcantarilla”, en referencia a su sorpresiva aparición tras el anuncio del ganador.

- “Ni modo, te le caíste a mucha gente y aunque hubieras seguido en el programa no hubieras ganado, ni siquiera hubieras entrado al 5to lugar”, criticando su decisión de abandonar la competencia.

- “Aquí el comentario de un perdedor que sale por la puerta de atrás porque no pudo aguantar saber que no iba a ganar y no pudo aguantar el juego con sus estrategias ‘estudiadas’, ahora viendo cómo los demás salen por la puerta grande”, refiriéndose a su comportamiento dentro del programa.

- "¿Qué más se puede esperar de ti? Lo bueno es que la gente se dio cuenta de que tu ‘humor’ solo es transf0b1a, misogin1a y hom0fobi4 y por eso no vas a pasar de YouTube”, escribió un internauta.

A pesar de las críticas, Adrián Marcelo sigue siendo una figura polémica en las redes, manteniéndose en el centro de la conversación.

