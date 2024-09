La casa de los famosos México: Gala Montes y Karime revelan que son novias

Este domingo ‘La casa de los famosos México’ llegó a su fin, no sin antes dejar momentos que tanto los participantes como la audiencia difícilmente olvidarán. A lo largo de la competencia, se formaron lazos inquebrantables: amistades sólidas, hermandades, e incluso algunos romances surgieron en medio del encierro.

Uno de los momentos más comentados fue el “shippeo” de “Garime”, la combinación de los nombres de Gala Montes y Karime Pindter.

Los fans e internautas especularon que su relación dentro de La casa iba más allá de una simple amistad. Durante la postgala de la gran final, los miembros del equipo Mar y Tierra (exceptuando a Adrián Marcelo y Sabine) se reunieron junto con el ganador Mario Bezares para responder preguntas del público, donde el tema de “Garime” fue uno de los puntos clave.

Mira: La casa de los famosos México: Conoce al ganador de la segunda temporada del reality

Gala y Karime en postgala. / captura de pantalla

Gala Montes descarta retomar romance con Agustín y lo manda con Gomita

Gala Montes y Agustín Fernández fueron interrogados acerca de su supuesto “romance”, al cual muchos comparaban con el de Romeo y Julieta. Sin embargo, la actriz fue contundente al aclarar su situación: “Éramos un amor prohibido, pero no se dio. Ya no se puede retomar acá afuera. Las oportunidades solo se presentan una vez en la vida, pero ya tengo a mi novia”.

Captura de pantalla: Gala Montes y Agustín / Captura de pantalla

Tras esa declaración, Gala Montes y Karime Pindter sellaron su vínculo con un beso frente a todos, confirmando que llevaban tres días como pareja oficial. Gala compartió:

Gala confirma ser novia de Karime

“Me propuso matrimonio el otro día, hasta anillo de promesa tengo, aquí está. Me dijo que me va a dar el bueno y yo le voy a dar el bueno a ella”. Por su parte, Karime aseguró emocionada: “No me lo imaginaba, Gala es un mujerón, un ejemplo difícil de domar. Ya tiene anillo de promesa y ya vamos a pasar Año Nuevo juntas oficialmente. Es algo que está pasando”.

Cabe señalar que el tono de la conversación fue relajado y en broma. Solo el tiempo dirá si el “Garime” será real.

Los demás integrantes del equipo Tierra, incluido Agustín Fernández, no pudieron ocultar su asombro ante las declaraciones de las finalistas. En medio de las revelaciones, Gala Montes lanzó una última broma hacia Agustín, diciéndole que se fuera con Gomita, lo que provocó risas entre los presentes.

Mira: LCDLFMX: Mario Bezares regala sus 4 millones de pesos a Brenda Bezares con romántica declaración

La casa de los famosos México: Postgala Agustín y Gomita / Captura de pantalla

Cabe destacar que antes de que se anunciara al ganador del reality, Karime y Gala prometieron seguir siendo amigas y “esposas” para siempre. "¿Nos quedamos a dormir juntas? Para que no suframos tanto, si se puede”, comentó Karime.

Por otro lado, Crista ‘la Beba’ Montes, hermana de Gala, apoyó completamente la relación entre las dos finalistas. Recientemente se tatuó la palabra “Garime” y expresó su aprobación: “Yo las veo muy cariñosas, hay una mirada de que se quieren mucho. Sin duda alguna hay un cariño muy muy grande y creo que las dos son personas muy lindas. Reflejan este apoyo mutuo”, comentó Beba Montes en una plática con Jawy Méndez.

Mira: La academia 2024: Ellos son los finalistas del concierto del 29 de septiembre