La academia 2024: Ellos son los finalistas del concierto del 29 de septiembre

El domingo 29 de septiembre fue la semifinal de la decimocuarta generación de La academia. Los ocho académicos compiten por un premio de 2,250,000 pesos. Además hubo tres ejecutivos de disqueras: Warner Music, Universal Music y Sony Musico para firmar contratos con algunos de los participantes en este concurso musical.

Los alumnos iniciaron con un número estilo rock n’ roll en compañía de sus maestros. Jaime Camil indicó que esta noche los alumnos se presentarían en cuatro duetos cara a cara, en los cuales los críticos indicarían quién fue el mejor. Invitó al público a votar por su favorito. Quien lograra la mayor votación del público esta noche ganaría su pase directo a la silla dorada.

Caro vs Isaveli en dueto cara a cara se presentaron con “Luna mágica”

Lola Cortés les dijo que fue una presentación encantadora, que no lo gritaron. Con base en su interpretación, le gustó más Caro, pues ambas son excelentes cantantes, con distinto color de voz. Espinoza Paz reconoció que ambas tienen personalidades distintas y ambas son muy especiales, por lo que dijo que se quedaría con ambas. Chiquis les dijo que ambas son poderosas y el sentimiento, la presencia escénica estuvieron hermosas. También se quedó con Caro, porque la sintió conectada en todo momento. Arturo López Gavito dijo que no tendría problema en decir quién lo hizo mejor. Considera que ambas lo hicieron muy bien. Le pareció que Caro hizo un abuso de la segunda y por eso, Isaveli gana para él y por mucho, por su energía vocal, como llenó con la voz cada una de las estrofas de la canción. Por lo anterior, de este enfrentamiento ganó Caro.

laacademiatv

Jessy vs Julio cara a cara cantaron “Querida”

Arturo les criticó que lo habían hecho muy mal, que hicieron pedazos la canción. No le pareció que estuvieron a la altura de la semifinal. “Lo menos peor fue Jessy”. Para Chiquis, aunque Julio tiene un color de voz precioso lo sintió menos seguro. Jessy lo hizo un poco mejor por lo que se quedaba con él. Lola Cortés consideró que eligieron un dueto muy complicado y fue culpa de quien eligió esta opción para ellos. Para ella ninguno fue el mejor sino que la canción no es para un dueto y la sacaron con lo que tenían. Espinoza Paz coincidió con Lola porque la canción no les permitió lucir. Jaime les dijo que los dos estaban empatados en hacerlo igual de bien o de mal. Por el voto que tuvo Jessy habría ganado él.

laacademiatv

Lola Cortés y Héctor Martínez se enfrascan en una polémica

En este punto llegó el primer desencuentro entre críticos y maestros. El director Héctor Martínez dijo que ahora otra vez hubo desatinos e inconsistencias de los críticos y le señaló a Lola que cuando tuviera su programa ella eligiera, pues si había escogido esta canción, eso iba y punto. Lola se le fue encima diciendo que tampoco era su programa sino del productor. Él le reclamó que cuando vendiera los discos que él estaría en posición de contestarle porque ella solo es de teatro musical, a lo que Lola le reviró diciendo que ella ya había estado en su lugar, pues ella ya fue la directora de La academia.

Cara a cara Edith vs Brisa interpretaron “Cosas del amor”

Chiquis les dijo que estaba orgullosa de ambas. Le fascinó lo que hicieron y para ella fue un empate. Arturo López Gavito les pidió relajarse para recibir las críticas y reconoció que se había escuchado “una maravilla”. Para él Edith con su fuerza vocal e interpretación superó a Brisa. Lola Cortés no paraba de reír durante las críticas y cuando fue su turno, criticó el montaje “de festival escolar de las 7 am”. Los maestros no contestaron y el director le dio la espalda. Lola insistió en que esta canción salió bien porque la canción fue escrita para un dueto, lo que demostraría que sí hay canciones mejores que otras, pero que esto no lo podía saber una persona que no canta. A Edith y Brisa les dijo: “Niñas, me quedo con las dos”. Espinoza Paz le dijo a Héctor Mendoza: “Quien te preocupa te controla”. A las chicas les dijo que lo habían hecho muy bien y que se quedaba con Brisa. Por esto, este dueto resultó en empate.

laacademiatv

Mario vs Mar en su dueto cantaron “Solo el amor lastima así”

En la canción el dueto Mar-Mar, como se les conoce en redes sociales, terminaron casi en un beso. Lola Cortés les dijo que no lo cantaron como debió ser y por eso la canción se volvió eterna, un hastío y ninguno lo hizo bien. Espinoza Paz notó que el dueto les costó trabajo y que si tuviera que elegir, sería Mar. Chiquis les dijo que los vio bien juntos, aunque la voz de ella no brilló, no sintió que hubiera armonía y eligió a Mario. Arturo López Gavito les dijo que si fuera en el ámbito gastronómico esto habría sido comida de hospital, soso. Recordó que era la tercera semana que se estaba desdibujando y que si no lo hace bien en su presentación como solista se jugaría su estancia. A Mario le dijo que lo hizo mejor, pero no por mucho.

laacademiatv

Primer finalista de La academia 2024

Jaime Camil anunció que el alumno o alumna que tuviera la mayor votación hasta este momento se ganaría su pase a la final de manera directa y ocuparía la silla dorada. Se trató de Mario Girón. El joven de 17 años, de Monterrey, Nuevo León ocupó la silla dorada y se fue directamente a la final.

Brisa Santana, de 25 años, Acapulco, Guerrero, cantó “Ayer”

Brisa hizo una actuación muy alegre con esta salsa de Gloria Estefan y casi al final del número se cambió de vestuario en un quick change. Lola Cortés le dijo que está preparada para esto y más y le pidió al público que vote por ella porque merece estar en la final. Chiquis le reconoció que lo había hecho muy bien y ha crecido mucho. Espinoza Paz le dijo que siempre sabe que lo va a hacer bien y que le tiene “más fe que a Malverde”. Reconoció que siempre le sorprende su técnica y su voz aterciopelada y es una artista. Arturo López Gavito comentó que hubo un momento de riesgo porque de repente parecía que solo se estaba integrando a una postal visual y al final destacó y bailó con seguridad y gracia. Gavito cerró con: “Eres quien mejor bailas del grupo y la versatilidad vocal apuntala que eres la alumna de mayor crecimiento de todos. Te veo en la final”.

laacademiatv

Jaime Camil les avisó a Brisa e Isaveli, que son de Guerrero, que sus familias están bien tras el paso del huracán en días pasados. Ellas no estaban enteradas pues están aisladas en La academia. Brisa se mostró muy angustiada pero Jaime y Lola la reconfortaron de que todo está bien. También el conductor se solidarizó con los hermanos damnificados por el paso de ‘John’.

Jessy, 28 años, Guamúchil, Sinaloa, “Yo no sé mañana”

Chiquis le dijo que le encantó lo que hizo, bailó bien, cantó bien pero no sitió la salsa al 100. Arturo López Gavito le indicó que hay varias capas en las actuaciones y que hubo inconsistencias en la interpretación y quedó a deber con el baile. Lola dijo que tiende a que se le caigan las notas y la salsa es difícil por la métrica y la afinación, por lo que se pronto no embonaba y no reventó en el baile. Cerró con: “Esta noche no fue lo mejor para ti. Espero que la gente te salve”. Espinoza Paz reconoció el crecimiento de Jessy a lo largo del reality y su evolución. Le pidió que siempre le eche ganas.

laacademia

Edith, 24 años, Apatzingan, Michoacán, “Me muero”

Lópéz Gavito le pidió que hubiera matices en la canción y que no quería volver a oir “patadones” en la voz. Para Lola, la coreografía fue horrible y una vergüenza, porque fue un atuendo como de material girl que no funcionó. Le preguntó que si le habían montado que no vibrara en la canción. Ella respondió que no lo pudo hacer porque se sentía apretada con el atuendo. Lola le dijo que a nadie le importa cómo se siente quien canta con el vestuario y viendo lo que hizo esta noche no votaría por ella. El maestro Eitan le dijo a Lola que presentación estaba inspirada por décadas. Lola le contestó que bailaron foxy y eso no correspondía a Material girl. Él cerró con: “Es su opinión”.

Espinoza Paz le dijo a Edith que le salió bonita la canción pero la sintió preocupada quizá por la ropa. Chiquis coincidió en que desde que arrancó la canción la sintió muy incómoda y eso impidió que su voz proyectara, aunque la nota final fue muy bonita. Jaime reflexionó con Edith que si algo le molestaba del atuendo lo dijera y pidiera que se lo quitaran porque en La academia cuidan a los alumnos.

laacademiatv

Isaveli, 22 años, Tetitlán, Guerrero, cantó “Adelante corazón”

Espinoza Paz hizo referencia a que el atuendo hacía referencia a los 80 con cantantes como Marisela y que eso había hecho ella. Su técnica y control increíbles. Chiquis le dijo que se veía hermosa y cantó “uff”. Ella la ve en la final. Lola Cortés le preguntó que si estaba en su clase de aerobics y de pronto se acordó que su novio la dejó. “Pese al ridículo que te hicieron hacer, saliste adelante. Eres única”. “La noche de los hundimientos”, dijo López Gavito. Le habría gustado que matizara y su interpretación vocal fue interesante. Eran demasiados elementos en el escenario, pero le pareció bien hecho.

laacademia

Julio, 20 años, Hermosillo, Sonora, se presentó con “Probablemente”

Espinoza Paz sintió que en algún punto del reality Julio perdió la concentración pero esta noche volvió a ser el Julio de antes del que “se enamoró". “Le enchinó el cuero”. A Chiquis también le gustó ver al Julio de antes. Le faltó un poquito más de sentimiento. Lola le reconoció que hizo una linda interpretación pese a que se le bajaba el sombrero y al bailarín que se perdió en el número, pero destacó que él lo hizo muy bien y por eso merecía estar en la final. Arturo reflexionó que hubo armonía entre lo que estaba sintiendo y cantando y por el sombrero que se bajaba se perdió poder ver la cara en la interpretación. Sin embargo, lo felicitó porque lo hizo muy bien.

laacademiatv

Caro, 27 años, Hermosillo, Sonora, cantó “Solo una vez”

Lola le dijo que Caro se vio muy bien, pues fue una gran noche y le hizo recomendaciones para cantar y bailar conservando el aire. López Gavito le dijo que siempre le ha gustado como administra la energía y en todo momento fue hasta arriba. Bailó súper bien. Reflexionó que los diseños de los números han sido espectaculares y pocos han sido los alumnos que se habían podido salir del cuadro como lo hizo ella. Chiquis le dijo que le daba un once y le preguntó dónde compraba boleto para su show. “En una palabra: genial”. Espinoza Paz le dijo que había sido todo energía y le encantó.

laacademiatv

Mar, 18 años, Guadalajara, Jalisco, interpretó “Me cuesta tanto olvidarte”

A Chiquis le gustó mucho cómo conectó con sus emociones, aunque hubo cuestiones de afinación, su voz muy dulce le gustó. Espinoza Paz le reconoció que lo hizo muy bien y fue una noche muy especial, bella y llena de emoción. Arturo López Gavito dijo que le daba gusto que reflexionaran en los mensajes y comentarios que les daban e hicieran lo que hizo ella: “Ya la hubiera querido cantar Ana Torroja como lo hiciste tú. Estoy por demás conmovido”. Lola le preguntó por qué no está llegando a los agudos. “Esta canción se canta al oído. Esta canción debería ser un remanso. No llegaste a un solo agudo. Uno solo de la canción no lo hiciste. Tu voz de cabeza está perdida”. El maestro Menny le dijo que está explorando la voz de cabeza con Mar y si no salía esta noche, mañana trabajarían en eso. Lola le pidió checaran la disfonía que trae. “Le da miedo llegar a los agudos”, le dijo también la maestra Erika.

laacademiatv

Mario, de 17 años, Monterrey, Nuevo León, quien esta noche se convirtió en el primer finalista interpretó “Por amarte así"

Mario interpretó este número con una chica montada en una moto con un casco. Conforme avanzaba la canción, la chica se quitó el casco y resultó ser su novia, quien se le fue a abrazarlo. Mario no dejó de cantar y al término se dieron un tierno beso.

En lugar de que los críticos le dijeran a Mario sus opiniones. El primer finalista les dio comentarios a ellos, porque así lo pidió Jaime. A Chiquis le dijo que es una luz. A Espinoza Paz le dijo que es muy amable en sus palabras. A Lolita le dijo que es una de las personas que más admira y sus comentarios son caricias para su corazón, la quieren y la aman. A Gavito le dijo que tiene corazón de pollo que le han conocido y que las críticas son para mejorar y lo aman con todo el corazón.

laacademiatv

¿Quién abandonó La academia y no llegará al concierto final de la decimocuarta generación?

Mario Girón fue el primer finalista, y tomó su lugar en la silla dorada, pues quedó salvado al ser quien tuvo la mayor votación. Jaime Camil indicó que esta noche habría un expulsado.

Los cuatro finalistas que anunció Camil fueron:

Edith

Julio

Mar

Brisa

Pasaron al frente los menos votados. Uno de ellos se convertiría en el expulsado:

Jessy

Caro

Isaveli

Isaveli quedó salvada y se convirtió en finalista, al igual que Caro.

Jessy se convirtió en el alumno expulsado en la semifinal, el concierto once, el domingo 29 de septiembre.

Jessy agradeció a La academia y a sus maestros por su crecimiento en el canto y como persona en el reality y se despidió con una sonrisa. Sus compañeros le dedicaron palabras de aprecio a Jessy y deseos de éxito.

laacademiatv / laacademiatv

Sorpresa y final inesperado

Jaime Camil cerró el concierto con la noticia de que “el Papuchi”, la pareja de Brisa se había acercado al escenario en el corte comercial y sacó un anillo de compromiso. ¡Le propuso matrionio!, por lo que hay boda en puerta.