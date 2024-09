Julio Mannino fue presentado como parte del elenco de la obra Baño turco

Hace unos días se reestrenó en Marketeatro Roma la obra ´Baño turco´ y se hizo la presentación oficial del actor Julio Mannino en uno de los papeles principales.

Antonio Escobar, obra de teatro Baño turco / Liliana Carpio / TVNotas

Como madrinas y padrinos de honor, Julio tuvo de invitados a Ime Garza, Paulo Quevedo, Rossana San Juan y Anna Borras, que alabaron el gran trabajo del actor en la puesta.

Paulo Quevedo en la gala de ‘La casa de los famosos’ / Instagram: @pauloquevedoof

Sobre su trabajo en esta obra, platicamos con Julio, quien nos dijo: “Tengo 35 años de carrera y es una fortuna que el productor Antonio Escobar siga manteniendo esta puesta y le siga dando trabajo a los actores”.

Puede gustarte: Itatí Cantoral fue ovacionada en su debut en Cabaret

Ime Garza reapareció públicamente en el Mircrófono de oro / Alejandro Isunza

A sus 55 años Julio luce muy atlético. “Es que se cuida, soy muy sano, no me drogo, no soy alcohólico. Y no tengo pudor en lucir con poca ropa. Cuando eres actor y cuentas una historia, no hay lo que hay que hacer como besar a un chico, porque el personaje es quien lo hace. Me encanta prestarme a los roles que decido hacer, sin limitaciones ni miedos”. Además de que nos compartió que forma parte de la telenovela ´Amor amargo´ que se estrena el próximo 4 de noviembre.

Por su parte el productor Antonio Escobar nos comentó: “Esta obra es un ícono, de culto para la comunidad gay, y retomarla se me hace maravilloso. La primera vez que se montó fue en el 2000 y fuimos Raúl Magaña y yo los que encabezamos esa temporada. La seguimos poniendo en diferentes espacios y la respuesta del público siempre ha sido increíble”.

Mira: Jesucristo Superestrella: Alejandro Gou ofreció adelanto del gran estreno

Raúl ha probado suerte en el mundo digital con diversos canales de YouTube. / Instagram: @raulmagañamx

Nos compartió: “En el elenco además de Julio, están Jorge A Cahero, Osiris Orozco, Jesús Arnedo, Lalo Arredondo y Job García”.

Y nos adelantó de sus otros proyectos, “sigo con la obra ´Busco al hombre de mi vida…marido ya tuve´, pronto estrenaré ´El mago de oz´ y ´Las novias de Travolta´. Cierro el año con mucho trabajo”.

No te pierdas: María Antonieta de las Nieves revela que intentó retomar su relación de amistad con Roberto Gómez Bolaños