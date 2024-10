La academia 2024: ¡Este es el ganador!

La noche del 6 de octubre se celebró el concierto final de la decimocuarta generación de La academia. El concierto arrancó con la generación completa que cantó “Vivir mi vida”.

Las luces de la casa de La academia se apagaron porque esta noche los alumnos no regresarían más a este espacio que los alojó por las 11 semanas que la habitaron.

Jaime Camil agradeció por haber sido parte de este proyecto que le tocó el corazón y presentó a los maestros y a los críticos, además de la orquesta en vivo al mando de Chacho Gaytán.

Edith Evans, de Apatzingán, Michoacán, 24 años, interpretó “Basta ya”

Edith creció mucho a partir de que Lola Cortés le dijo que era gris durante uno de los conciertos pasados. En ese momento, Edith se dio cuenta de que podía creer en ella. Pensó que era rockera pero en La academia comprendió que puede cantar lo que quiera.

Chiquis le dijo que le encantó el look. Reconoció la fuerza de su voz y los matices que le dio a la canción. Le encantó cómo lo hizo a pesar de “una cosita” que hubo al final. La invitó a cantar con ella en el Auditorio Nacional. Arturo López Gavito le dijo que cree que como críticos tienen la opción de realmente lo que vieron o hacer un recap. Edith le dijo que le diera su opinión de lo que vio. Arturo comentó que creció mucho en La academia pero que abusó de la potencia y al final de la canción tuvo una fuerte desafinada. Sin embargo, le hizo saber que la admira y le desea lo mejor. A Lola Cortés la canción le recordó que cuando ella se la aprendió, se la dedicaba a alguien que la destrozó y acabó con ella. Aunque le pareció que la interpretación de Edith fue más segura, le recomendó que si no ha vivido algo así, preguntara a quien sí hubiera pasado por ello: “Háblame más con los ojos”. Espinoza Paz le dijo que esperaría que sí pasara por algo así porque así podría levantarse. A excepción de la salida de la canción, le gustó mucho y para él, en La academia Edith se convirtió en alguien muy especial.

Brisa Santana, 25 años, Acapulco, Guerrero, cantó “Ese hombre”

Brisa reconoció que en La academia ha tenido a los mejores maestros de México y también a los críticos. Su familia le mandó mensajes de apoyo y Jaime Camil le recordó las palabras que en un concierto anterior le dedicó Thalía: "¡Brisa, brilla!”

Lola Cortés le dijo que tiene una voz que lo cuenta todo, pero no es necesario hacer tanta gesticulación con las manos. A Espinoza Paz le encantó lo que hizo esta noche y le pareció que cada uno podría hacer lo que quiera para interpretar y no hacer todos lo mismo. Chiquis le reconoció lo mucho que ha crecido. Le encantó lo que hizo. Sintió que fue sarcástica y su voz fue espectacular. Para Arturo López Gavito fue maravilloso, aunque al final hubo un error. Sin embargo, la narrativa con su cara, cuerpo y manos lo dijo todo, por lo que no importó el error.

Julio Ávila, de 20 años, de Hermosillo, Sonora, cantó “Bésame”

Julio recordó lo mucho que ha crecido en el reality de canto. Su mamá le mandó un mensaje para apoyarlo y desearle éxito, lo mismo que su novia.

Lola Cortés le dijo que sospechaba que el maestro Menny Carrasco había estado detrás de esta presentación, pues le montó algo maravilloso. Julio no imitó y estuvo falseteando, por lo que “lo hizo en grande”. Lola le recordó que el poder está en él. Para Arturo López Gavito no hubo un estándar de calidad a lo largo del reality, sino que hubo altas y bajas, y esto le dio experiencia a este joven sonorense. Arturo le dijo que esta noche renació la confianza en él y fue como Tom Jones en un foro en 1966. En el falsete falló un par de veces, pero “el niño dios que llegó hoy emerge como un gran Perseo”. A Chiquis la transportó a un show en Las Vegas y le gustó el falsete. Espinoza Paz lo invitó a no dudar de él mismo, que él puede convencer y esta noche cantó “especial” e hizo un “trabajo bello”.

Mar Lara, de 18 años de Guadalajara, Jalisco, interpretó “Eclipse total del amor”

A Mar la vimos convertirse en adulta en La academia, pues ahí cumplió 18 años. Ella dejó una beca para estudiar en el extranjero con tal de quedarse a participar en La academia 2024 y valió la pena pues llegó a ser finalista. Su familia le mandó mensajes de apoyo.

Espinoza Paz le dijo que le encanta el manejo de la voz y le sugierió que recuerde que a pesar de que la televisión le diera nervios afuera no será siempre así sino que será su escenario. Lola Cortés se sintió aliviada porque regresó Mar, la rockera que puede hacer lo que quiera con su voz y la felicitó porque le salió muy bien. Arturo López Gavito recordó que “El hijo de la luna” de la semana pasada había sido sublime. Para él, esta semana la canción la fue construyendo de manera inteligente, cada estrofa y el coro. Le encantó la forma de sorprender justo la última nota y la forma de cerrar. “Hoy se acaba La academia y lo importante no es el apoyo de tu familia sino lo que tú confíes en ti. Me gustaría mucho verte en los cuernos de la luna”. Chiquis le dijo que la rompió y fue creciendo en la canción. Le encantó la versión rockera de Mar y le dio un consejo: “que esta carrera no cambie tu corazón noble”.

Caro Heredia de 27 años, de Hermosillo, Sonora, presentó “Nada es igual”

Caro en La academia tuvo un proceso que agradeció profundamente y atesorará a las personas que se lleva en su corazón. Su esposo le envió un mensaje de apoyo junto con su mascota.

Lola Cortés recordó que en su participación en La academia generó una algarabía en el panel de críticos. Le dijo que su interpetación de esta noche fue de verdad, y le recomendó que aproveche lo disciplinada que es y su amor en el escenario para seguir estudiando. Chiquis consideró que cuando la ve cantar siente que nació para estar en el escenario. Le robó el corazón con su interpretación. Arturo López Gavito consideró que por voces como la suya es lo que es esta generación. Consideró que la gente vio La academia por voces como ella y no por escándalos ni chismes. Cada vez lo hizo mejor. Hizo ver que esta canción es para el lucimiento vocal y para quien la pueda cantar. “Nunca había oído en México una voz como la tuya. No me extrañaría verte pisar un escenario en Broadway”. Espinoza Paz hizo notar que el director de La academia dio su corazón junto con los maestros para que los alumnos crecieran, lo mismo que los maestros. A Caro le dijo: “Eres más de lo que te imaginas. Es la mejor noche que has tenido. Cantas tan bien que puede ser incómodo, pero sonríe y sé feliz ¡Felicidades!”.

Mario Girón, de 18 años, de Monterrey, Nuevo León, se presentó con “El triste”

Mario es el integrante más joven de la decimocuarta generación de La academia y también se convirtió en adulto mientras participó en el reality de canto. Su familia le envió felicitaciones y le deseó lo mejor. Mario recordó cuando sus compañeros se pusieron de pie en una interpretación de una canción de José José y cómo eso lo marcó. Esta noche también se presentó con un tema con el que triunfó José José.

Lola Cortés se puso de pie al término de la interpretación aplaudió con los brazos arriba. Recordó cuando le dijo a su madre lo grande que era José José y esta noche se lo volvió a decir en el pensamiento. Lola dio gracias a la vida por estar viviendo esto. Espinoza Paz hizo notar que José José tenía una gran capacidad de respiración y eso es una gran complejidad, pero le reconoció a Mario que él lo hizo a su estilo y comentó que si se le pidiera su opinión a José José seguramente diría: ‘qué bien cantó ese muchacho’. Arturo López Gavito reconoció el trabajo del maestro Chacho Gaytán al piano y el de la orquesta. En su opinión, sin los músicos en vivo la canción no se hubiera escuchada igual, pues los músicos en vivo hicieron grandes a los cantantes de los 80. A Mario le hizo saber que fue enriquecedor escucharlo cantar y le pareció que es muy afortunado por tener solo 18 años, porque los jóvenes actuales se conectarán con la nostalgia por él. Chiquis le dijo que la interpretación había sido ‘un jonrón’ y ‘la voló del parque’. Le encantó su porte y su voz,

Isaveli Laina, de 22 años, de Tetitlán, Guerrero, interpretó “Sola otra vez” en la gran final de La academia

Isaveli agradeció todas las enseñanzas y el amor de sus maestros en La academia. Dejó atrás las burlas de cuando era niña de quienes le dijeron que nadie la escucharía cantar. Cada vez que pisó el escenario se hizo más fuerte. Si familia le mandó mensajes de apoyo y de cariño.

Chiquis le recordó el sentimiento, el cuerpo en su voz y reiteró que Isaveli es artista, pues cerró con broche de oro. Espinoza Paz reconoció la fuerza para cantar: “Qué impresión escucharte”. Les dijo a los académicos que tienen que diferenciarse de todos los demás para que la gente los reconozca como alguien distinto. Lola Cortés le hizo notar que la canción es muy poderosa. Hubo algunas cuestiones técnicas en cuanto a la voz de pecho y de cabeza que no estuvieron bien. Le sugirió que encuentre lo que quiere hacer porque es una gran cantante. Arturo López Gavito le dijo que el cantante tiene que construirse de voz, sentimiento y actitud que se complementan. La voz estuvo pero faltó actitud y sentimiento, especialmente en comparación con sus participaciones anteriores, según Gavito.

Julio César Chávez visitió en días pasados a los alumnos en La academia

La leyenda del box, Julio César Chávez les platicó que la pelea más difícil de su vida fue su adicción. Hoy está limpio desde hace 15 años y tiene clínicas para ayudar a la gente a salir de eso. Les dio consejos y su apoyo para que sigan adelante los alumnos con sus carreras y triunfen.

Ganador de La academia 2024

El ganador de La academia 2024 se llevará un premio de 2 millones 250 mil pesos y una motocicleta. Esta noche esta joven promesa se llevará el indiscutible triunfo. Los siete finalistas cantaron “Color esperanza” para finalizar su participación en La academia 2024.

Los críticos dieron sus últimos comentarios y consejos a los siete finalistas. Les recordaron que no deben dejar de prepararse y crecer, así como cuidarse. Reconocieron el trabajo de los maestros, el director y sus compañeros críticos así como de Jaime Camil.

Jaime Camil anunció que el tercer lugar grabará un disco con Sony, el segundo grabará con Universal Music y el primero con Warner Music.

El querido conductor dio a conocer cómo quedaron las votaciones en el concierto final de La academia 2024.

El séptimo lugar fue para Edith Evans.



El sexto lugar se lo llevó Brisa Santana.



El quinto puesto lo dio el público a Mar Lara.



El cuarto sitio fue de Isaveli Laina.

Los tres mejores académicos de la 14 generación fueron: Caro, Julio y Mario

Los tres alumnos se llevarán una motocicleta y grabarán un disco cada uno.

El tercer lugar fue para Julio Ávila.

El segundo lugar se lo llevó Caro Heredia.

El ganador de La academia 2024 fue Mario Girón.

Mario se llevó el premio de 2 millones 250 mil pesos, una motocicleta y un contrato para grabar un disco.