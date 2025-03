Exintegrantes de ‘La academia’ revelan detalles de su romance ¿Hubo infidelidad a sus exparejas?

Tras su paso por La academia 2024 , Mario Girón (18 años), el ganador de la última generación, nos presentó formalmente a su novia, Mar Lara (18), una de las finalistas (quedó en quinto lugar). Nerviosos y tomados de la mano, nos contaron todos los detalles de su historia de amor.

Mar y Mario hablan de su relacion / Luis Pérez

¿Cómo inició la historia de amor entre Mario Girón y Mar Lara, exintegtrantes de ‘La academia’?

Mario: “Dentro de La academia nos llevábamos bien. Claro que Mar me gustaba, pero nos dimos cuenta de lo que sentíamos ya afuera. La convivencia casi diaria me hizo ver que es una niña que vale oro. Me decidí a dar el paso y aceptó ser mi novia”.

Mar nos contó cómo la conquistó: “Él siempre ha sido muy caballeroso y atento conmigo. Eso me encanta. Además, tenemos el mismo sueño por la música. Eso nos une más”.

“Tenemos ideas parecidas. Compartimos muchos momentos lindos. Me gusta estar con él, por eso estamos muy felices. Al salir de La academia decidimos ver qué pasaría y fue muy orgánico. Hemos tratado de avanzar juntos. Ahorita estamos enfocados al 100% en nosotros como personas. Tenemos algo muy bonito juntos”. Mar Lara

Tras participar en un reality tan importante en nuestro país, ambos tienen los ojos de medio mundo encima. Ella nos dice: “Claro que hay presión por hacer bien las cosas. Agradecemos mucho por todas las oportunidades que nos han dado, tanto en pareja como personalmente. Vivo un sueño”.

¿Qué dijeron Mar Lara y Mario Girón sobre su relación a distancia?

El ganador está sorprendido por la respuesta del público a sus lanzamientos musicales: “He hecho varios covers. Afortunadamente mucha gente nos ha apoyado mucho. Yo ya había participado en otros realities, pero la exigencia que tieneLa academia no se compara”.

“Agradezco el cariño de toda la gente a la que le ha gustado mi música. Vienen cosas grandes”, agregó.

Mar es de Guadalajara y Mario de Monterrey. Eso no es impedimento para que el amor siga su curso. Ella aseguró:

“Estoy a solo unas semanas de venirme a vivir por completo a la Ciudad de México. Tengo muchas cosas por hacer. Prefiero estar por acá que viajar seguido”. Por su parte, Mario contó: “Yo voy y vengo, pero espero que ya en un parde meses también me pueda venir a vivir por acá”.

Los jóvenes cantantes están listos para triunfar con su música, cada quien por su cuenta, aunque no descartan hacer algo en pareja en el futuro: “Aún no tenemos nada planeado, pero podríamos hacer una canción y una colaboración. Ya veremos”, finalizó Mario.

JAIR RAMIREZ

