Exparticipante de ‘La academia’ al borde de la muerte: “Esto es lo último para mí"

Isaveli Laina, exparticipante de la 13 generación de ‘La academia’, encendió las alertas en redes sociales tras anunciar que fue hospitalizada de emergencia. La cantante compartió con sus seguidores que estuvo al borde de la muerte.

Mediante sus redes sociales, la joven compartió los momentos de terror que vivió por su delicado estado de salud. La situación causó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a su alarmante publicación.

Isaveli Laina, exparticipante de ‘La academia’ hospitalizada de emergencia / IG: @isaveli.laina

Te puede interesar: Carlos Rivera felicita a Mario Girón por ganar La academia; él no contiene la emoción y rompe en llanto

¿Qué le pasó a Isaveli Laina, exparticipante de ‘La academia’?

La última generación ‘La academia’ ha dado mucho de qué hablar últimamente. Hace unos días, dos exacádemicos confirmaron que están de romance, luego de su paso por el reality. Se trata de Mario Girón y Mar Lara.

Ahora, lo que causó conmoción en la red fue el reciente post de Isaveli Laina. En su cuenta de Instagram, la cantante comunicó a sus seguidores que sintió que estuvo a punto de perder la vida.

Aunque Laina no dio a conocer cuál fue el padecimiento que la llevó a ser hospitalizada, sí compartió una ráfaga de fotografías y videos de ella en la camilla de un hospital, en donde le tomaron la presión. Tiene algunos moretones y diversas venas de color morado.

Isaveli Laina, exparticipante de ‘La academia’ hospitalizada de emergencia / IG: @isaveli.laina

“Nunca le había tenido miedo a la muerte como lo tuve ahora, la vi tan cerca, recuerdo una noche con lágrimas en los ojos, comencé a hablar con Dios y le dije: ‘Será que esto es lo último para mí’. Aun con todo el dolor que sentía, jamás perdí la fe.” Isaveli Laina

Agregó: “Ahora más que nunca sé que sin Dios nada somos y no me canso de darle gracias por darme otra oportunidad de vida. Gracias a todos ustedes por sus oraciones, que estoy segura de que eran las que muchas veces, cuando sentía dolor en mi cuerpo, me traían paz y calmaban el dolor”.

Isaveli Laina, exparticipante de ‘La academia’ hospitalizada de emergencia / IG: @isaveli.laina

No te pierdas: Myriam Montemayor, Nadia, Raúl Sandoval y compañeros de Generaciones de La academia en concierto de nostalgia

¿Cuál es el estado de salud de Isaveli Laina, exparticipante de ‘La academia’?

Por por otro lado, Isaveli dio a conocer que no se encuentra totalmente recuperada. Por esta razón, tomó la decisión de retirarse de la música y de las redes por un tiempo.

Sin embargo, agradeció a todos sus seguidores y seres queridos por el apoyo que le han brindado durante la adversidad.

“Aún no me encuentro al 100, y tengo que tener reposo absoluto, así que estaré aún varios días desconectada de redes, sé que primero Dios regresaré más fuerte y con mucha más música. Les amo”. Isaveli Laina

Isaveli Laina, exparticipante de ‘La academia’ hospitalizada de emergencia / IG: @isaveli.laina

Estas fueron algunas reacciones a su publicación:

“ Ay mi hermanita hermosa, te adoro tanto y me alegro porque ya estás mejor, te seguimos mandando mucha fuerza y oraciones para que tu recuperación esté al 100, te adoro, hermana, eres fuerte”,

te seguimos mandando mucha fuerza y oraciones para que tu recuperación esté al 100, te adoro, hermana, eres fuerte”, “Ánimo mi Chaveli bella! La familia Girón te mandamos mil bendiciones y te amamos en abundancia”,

“Ánimo mi comadre bella, te amo te mando muchas bendiciones”.



Así lo anunció Isaveli Laina:

Mira: Jolette Navarrete de la cuarta generación de ‘La academia’ está de luto, publica foto del funeral de su padre

¿Quién es Isaveli Laina?

Isaveli Laina es una cantante mexicana originaria de Tetitlán, municipio de Técpan de Galeana, Guerrero. Nacida el 27 de enero de 2002, desde temprana edad mostró inclinación por la música, influenciada por su padre, Isael Laina Ramos, y su abuelo, Joaquín Laina Solís, ambos músicos reconocidos en la región.

A los 8 años, Isaveli comenzó su trayectoria musical. Participó en diversos eventos locales y escolares. Antes de su ingreso a ‘La academia’ en 2024, ya había compartido escenario con artistas como Christian Nodal, con quien interpretó ‘Dime cómo Quieres’ en la Arena GNP de Acapulco.

Su perseverancia la llevó a formar parte de ‘La academia 2024’, donde destacó por su talento y carisma. Tras su participación en el reality, Isaveli continuó con su carrera musical. Lanzó sencillos y videos musicales.