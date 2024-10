Carlos Rivera felicita a Mario Girón por ganar La academia; él no contiene la emoción y rompe en llanto

Carlos Rivera expresó públicamente su felicidad por el triunfo de Mario Girón, quien se coronó como el ganador de la decimocuarta generación de ‘La academia’. El reconocido cantante mexicano, quien precisamente saltó a la fama luego de haber formado parte de la tercera generación del reality de canto, ha sido un gran apoyo para Mario desde que lo conoció siendo muy niño, en ‘La voz kids’ en Televisa donde Carlos fue su coach.

Desde el inicio de ‘La academia’, al saber que Mario actualmente de 18 años estaba participando, Carlos Rivera mostró su respaldo hacia el joven talento, especialmente durante una de las presentaciones más destacadas de Mario. Cuando el participante cantó el éxito ‘Sería más fácil’, interpretado por Carlos, el exacadémico compartió un mensaje en sus redes sociales que puso a todos los ‘Riveristas’ a apoyar a Mario: “¡Aquí se tiene que hacer justicia y tienes que ganar!”, escribió.

El apoyo de Carlos no pasó desapercibido para los seguidores de ambos y tras una destacada participación de Mario a lo largo de 12 conciertos, en ‘La academia’ donde interpretó temas de artistas como José José, Luis Miguel y Ricky Martin, finalmente fue el gran ganador de la generación.

Tras enterarse, Carlos Rivera no dudó en felicitarlo a través de un mensaje y compartió su emoción diciendo: “Se hizo justicia. Mario Girón ¡Felicidades! Gran ganador de ‘La academia’. ¡Qué orgulloso estoy!”.

Mario Girón reacciona al mensaje de Carlos Rivera

Por otra parte, este mensaje llegó al ganador de ‘La academia 2024’ cuando aún estaba en el foro del programa y no pudo evitar romper en llanto al enterarse del apoyo incondicional de quien fue su coach hace unos años.

En medio del llanto, Mario indicó que Carlos es su inspiración más grande y lo ha admirado desde siempre, por lo que respondió al gesto del exacadémico diciendo: “Carlos desde hace muchos años es mi más grande inspiración. Cuando estuve en aquel concurso recibí todo el apoyo obviamente porque era mi coach y me sentí muy triste cuando me enteré que había quedado en segundo lugar porque yo sentía mucha presión porque sentía que le estaba fallando al grado de artista que es y ver esto, no lo puedo creer”.

Mario terminó su mensaje elogiando al artista y persona que es Carlos: “Eres la persona que más admiro en el mundo. Eres un ser de luz increíble. Eres un sol. Tú me lo dijiste hace mucho tiempo, que yo era un sol, bueno, tú eres el sol. Te quiero con todo mi corazón y espero tener la fortuna de volverte a ver y darte un abrazo de ganador a ganador.

