Juan Osorio se compromete con su novia 38 años menor que él: Fotos

Luego de tres años de relación, el productor Juan Osorio le pidió matrimonio a su novia Eva Daniela, quien es 38 años menor que él.

A través de una publicación en redes sociales, Eva Daniela compartió el romántico momento en el que Juan Osorio se arrodilló ante ella para entregarle el anillo de compromiso.

Aunque fue inesperado para Eva Daniela, la actriz le dijo que ‘sí’ y ya presumió el anillo de compromiso.

Mira: Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída en el aeropuerto de la Ciudad de México: ¿Iba en estado inconveniente?

“¡Los tiempos de Dios son perfectos! Me caso con el amor de mi vida ¡sí! ¡Mil veces sí! Eres mi mayor bendición”, escribió en la publicación.

Y agregó un mensaje para aquellos que no creían en su amor debido a la diferencia de edad e incluso algunos la tacharon de “interesada”: “¡Te amo más de lo que las palabras pueden expresar! El tiempo nos dio la razón… ahora sé que el verdadero amor perdura. ¡La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en todas!”.

En el pasado, Juan Osorio había compartido que se había tardado en darle el anillo debido a que lo iba pagando poco a poco, pero dijo que estaba muy orgulloso en cómo han llevado su relación: “Me estoy tardando porque lo voy pagando poco a poco, sino no puede uno. Estoy muy contento, enamorado. Las cosas las hemos manejado con mucho respeto, pero sobre todo con una gran responsabilidad de ambos”, expresó.

Checa: La academia 2024: ¡Este es el ganador!

¿Cómo ha sido el romance de Juan Osorio y Eva Daniela?

Juan Osorio (65 años) y Eva Daniela (27 años) se enamoraron después de ser amigos y aunque las críticas se desataron, Juan menciona que su novia nunca podrá quitarse de encima esas opiniones y tiene que aprender a vivir con ello. “Ahorita es ‘la novia de Juan Osorio’, más tarde será ‘la esposa’, pero a la vez tendrá su independencia y propia personalidad mostrando sus facultades histriónicas”, nos dijo en TVNotas en una ocasión en la que también nos dijo que ya quería comprometerse con ella.

Al principio de su romance, la pareja también compartió a TVNotas que eran “novios de manita sudada” porque Juan prometió a los padres de Eva Daniela que la respetaría y llevaría ‘despacio’ su romance. “(Tener intimidad) no puede ser. Además, te voy a decir una cosa: vino lo de la pandemia, estuve mal de salud, entonces no, todo a su tiempo y aparte no me interesa, lo disfruto mucho, hay mucha magia. Por eso me tienen mucha confianza su papá y su mamá, porque les di mi palabra a ellos. Les dije que la iba a respetar como debe ser a una dama, y no debo fallarles”, nos dijo Osorio.

Juan Osorio y su novia la actriz Eva Daniela disfrutan de su amor / Jorge Neri/TVNOTAS

Y agregó que le da ilusión que su primera vez juntos sea después del matrimonio: “Ojalá, sí, tengo mucha ilusión, es padre vivir esa fantasía, esa magia de decir ‘¿cómo será?’ Quiero vivir esa fantasía, me ilusiona mucho y a mi edad más, quizá si estuviera con 25 años no actuaría así, diría: ‘¿a qué hora es el chiky chiky?’, pero ahorita no me corre prisa”.

Juan también nos dijo que esta es una decisión que tomaron en conjunto: “Yo le dije que confiara en mí, que jamás voy a propasarme. Y hemos estado solos en lugares y todo, y jamás. Y voy a mantenerme ahí, sumando y construyendo. Cuando vivamos juntos tras casarnos, no lo haremos en la casa donde vivo yo, todo será nuevo para ella”, compartió.

Por su parte, Eva Daniela nos dijo que le gustaría casarse de blanco: “Sí, claro, y sobre todo por mis papás, que ellos me han dado el ejemplo, y para mí en mi creencia, es algo muy bonito. Creo en Dios y en la Virgen, y a mí me gustaría un matrimonio que esté bendecido por Dios”.

En cuanto a la reacción de sus padres al saber de su romance, Eva Daniela compartió: “Mi papá me dijo: ‘Sí tú eres feliz, yo te apoyo; lo que te haga feliz, a mí me hace feliz’. Y mi mamá me comentó que habló con él, y una vez que lo conoció y supo de sus intenciones, se quedó muy tranquila”.

Puedes ver: Rodrigo Vidal explota contra ‘Ventaneando’ por supuesta falsa entrevista suya: “¡Qué vergüenza!”