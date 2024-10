Rodrigo Vidal explota contra ‘Ventaneando’ por supuesta falsa entrevista suya: “¡Qué vergüenza!”

Recientemente en ‘Ventaneando’ abordaron temas derivados de una entrevista con Rodrigo Vidal. Uno de estos era que el actor supuestamente podría integrar a Coco Levy a su equipo de escritores para hacer una serie de Andrés García, misma que se quedó en proceso hasta el fallecimiento del actor.

Además, Rodrigo habló sobre la rehabilitación que lleva Leonardo García después de supuestamente haber agredido a su pareja, como lo dijimos en nuestro martes de TVNotas.

Según ‘Ventaneando’, cuestionaron a Rodrigo sobre el tema porque Leonardo forma parte de la agencia de representación del actor y hasta ahora no se ha emitido un comunicado al respecto a lo que Vidal respondió que no se ha hecho debido a que no tienen conocimiento de todo lo que pasó con Leonardo y es complicado salir a hablar públicamente del tema sin conocerlo del todo.

Rodrigo Vidal arremete contra ‘Ventaneando’

Luego de que la nota saliera al aire, Rodrigo salió a explotar contra el programa de espectáculos, preguntándose en dónde había quedado la información que originalmente habían ido a ver que era una masterclass con Coco Levy, debido a que ahora también el hijo de Talina Fernández forma parte de su agencia de representación.

En unas historias de Instagram, Rodrigo comentó: “Qué vergüenza y pena que a algunos periodistas les importe poco el resultado de su trabajo y que inventen todo y no tengan idea de nada”, escribió, preguntándose: “¿Y la masterclass?”

Rodrigo continuó su mensaje explicando por qué estaba molesto con el programa: “Fueron a cubrir la promoción de la masterclass de Coco Levy y ponen que podría ser de mi grupo de escritores y que va a escribir una serie que ni existe”.

Vidal también dijo que no confirmó la rehabilitación de Leonardo García porque no estaba enterado de ello: “Otra gran irresponsabilidad y mentira. A mi me entrevistaron y me dieron la noticia y aquí dice que yo les confirmé algo que ni sabía”.

“De verdad que no hay que creer nada de lo que algunos medios comunican, tergiversan todo y nada es verdad y no comunican lo importante”, añadió.

Hasta ahora el programa no le ha respondido a los reclamos.

