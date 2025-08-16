¿Daniel Bisogno y Charly Moreno se iban a casar? Supuesto novio del conductor revela que le dio un anillo

El nombre de Daniel Bisogno, quien murió el 20 de febrero de este año, vuelve a ser tendencia luego de que Charly Moreno, su supuesto novio, revelara que el presentador de ‘Ventaneando’ le regaló un anillo antes de morir, ¿acaso planeaban casarse? ¡Te contamos lo que se sabe!

Daniel Bisogno pareja / Redes sociales

¿Qué ha sido de Charly Moreno, supuesto novio de Daniel Bisogno, tras la muerte del conductor de ‘Ventaneando’?

En un reciente encuentro con la prensa, Charly Moreno contó que aún sigue dolido por la muerte de Daniel Bisogno, principalmente por el hecho de que no tuvo la oportunidad de despedirse de él.

“Ahí la llevamos, ya se cumplieron seis meses de su partida pero igual duele como el primer día. Yo sigo en contacto con sus hermanos, con sus amigos y ahí la llevamos poco a poco. No tuve la oportunidad (de despedirme). Estuve una semana antes de que pasara”, relató.

Y añadió: “Entró a terapia intensiva y ahí solo podían entrar muy pocas personas, yo esperaba que su hermano me dijera; ‘vente, ya puedes pasar’, pero no”.

El influencer indicó qué, hasta el final, siempre mantuvo la esperanza de que Daniel Bisogno se recuperara: “Estuve ahí todo el tiempo que pude, de lunes a sábado estaba yo con él. Me pegó mucho y lo extraño todos los días”, manifestó.

¿Daniel Bisogno y su supuesto novio, Charly Moreno, se iban a casar?

Durante la conversación, Charly Moreno aclaró que Daniel no le dejó herencia, como mucho se ha especulado, ya que el también actor deseaba que todos sus bienes fueran para su hija.

“Desde que lo conocí, él me dijo: ‘si en algún momento yo llego a faltar, todo va a ser para mi hija, yo quiero que esté con mi hija y que a mi papá no le falte nada’”, narró.

También reveló que el presentador de ‘Ventaneando’ le regaló un anillo. Lejos de lo que se pudiera pensar, no fue de matrimonio, sino uno de promesa. Moreno aseguró que este es el objeto más valioso que le dejó Daniel.

El influencer indicó que, si bien solo usa esta joya en casa, es muy especial ya que el presentador tenía uno igual.

“Un anillo que me regaló. Lo tengo en mi casa obviamente nunca lo saco porque pues era especial para los dos, él tenía uno igual. Me lo regaló en mi cumpleaños, era especial porque los dos teníamos uno” Charly Moreno

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Quién es Charly Moreno, el supuesto novio de Daniel Bisogno?

Charly Moreno es un influencer mexicano de 29 años. En Instagram cuenta con más de 5 mil seguidores, y en TikTok suma más de 4 mil 500 seguidores. Ganó notoriedad por su relación con Daniel Bisogno.

El vínculo entre Daniel y Charly comenzó hace seis años. Se les vio juntos en eventos públicos como fiestas y alfombras rojas. En su momento, el presentador aseguró que su relación con Moreno era “muy bonita” y que este último era “un amigo fiel”.

Debido a la cercanía que mostraban, se especuló que eran pareja. No obstante, esto jamás fue confirmado o negado por Daniel, quien siempre fue muy hermético al hablar sobre sus preferencias o romances.

Luego de que Bisogno falleciera, Moreno escribió un emotivo mensaje en redes sociales: “Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre. Tu hija, tu familia, tus amigos y yo”, manifestó.

