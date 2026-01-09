Alicia Villarreal y Cibad Hernández rompen el silencio ante presunta crisis en su noviazgo, ¿siguen juntos?

Desde hace varios días, ha circulado la versión de que, presuntamente, Alicia Villarreal y su novio, Cibad Hernández, están en una crisis debido a un tema económico. Los rumores se fortalecieron después de un misterioso mensaje que la cantante compartió hace poco sobre los límites.

En medio de las especulaciones, Alicia Villarreal y el influencer reaparecen en redes sociales con un video en el que dejan claro su situación actual, ¿ya terminaron?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

Lee: Alicia Villarreal de luto, anuncia muerte de “Francisco” y lanza mensaje en redes: “La partida de su padre”

¿Por qué se dice que Alicia Villarreal y Cibad Hernández están en crisis?

El pasado 6 de enero, el medio Posta reportó que, presuntamente, Alicia Villarreal y Cibad Hernández se habrían distanciado después de que la cantante se hubiera negado a hacerle un préstamo a él de 15 mil dólares (cerca de 270 mil pesos mexicanos).

Presuntamente, esto habría molestado a Hernández, lo que derivó en un distanciamiento, pues, aparentemente, necesitaba el dinero para asuntos personales relacionados con la madre de sus hijos y una mujer regiomontana que lo estaría acusando de acoso.

Si bien las celebridades no reaccionaron de forma inmediata a las especulaciones, los fans notaron que, desde hacía varias semanas, ya no compartían fotos juntos. Aunado a todo esto, estuvo el mensaje que Alicia compartió y que para muchos fue interpretado como una especie de indirecta para su novio.

“Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta de que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente, le das prioridad a la idealización. La única responsable de levantarte y reconstruir cuando se te cae la venda de la dependencia eres tú”. Alicia Villarreal

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cibad es señalado de, presuntamente, quererse aprovechar económicamente de Alicia. En su momento, hasta se llegó a reportar que, supuestamente, no le invitaba nada a la cantante durante sus citas románticas

Alicia Villarreal / Redes sociales

Te recomendamos: Alicia Villarreal estalla por burlas a su novio y rompe el silencio sobre Melenie, su hija: “Sí hablamos”

¿Cibad Hernández y Alicia Villarreal están en crisis?

Durante la noche del pasado jueves 8 de enero, Cibad Hernández y Alicia Villarreal reaparecieron en una especie de sketch que hace referencia a su presunta crisis. En el clip compartido por Hernández, se le escucha pedirle prestados 15 mil dólares a Alicia, de una manera exageradamente insistente.

A la distancia, se oye a la cantante responder que “no”. Tras un par de idas y venidas sobre el asunto, Cibad le dice:

“Está bien, pero ¿sí me amas?” Cibad Hernández

Alicia le contesta con su característico “ajá”. Ante esto, el influencer se muestra muy contento y hasta le da las gracias. Para muchos, esto fue una manera de negar las especulaciones y dejar claro que están más felices que nunca.

¿Alicia Villarreal “mantiene” a su novio Cibad Hernández?

Desde que comenzaron su relación en agosto de 2025, se ha dicho que Alicia Villarreal “mantiene” a Cibad Hernández. Muchos consideran que el influencer solo se está “aprovechando” de la fama y fortuna de la cantante.

En entrevista para TVNotas, Hernández habló de este tema en su momento y aseguró ser un hombre muy espléndido con Alicia. Durante la entrevista, afirmó que su trabajo en redes sociales es muy remunerado, lo que le permite correr con “todos los gastos”.

“Siempre he sido un hombre proveedor y no tengo problemas económicos. No veo por qué no podría invitarle algo a mi pareja. No me ha pasado, y cada que salimos los gastos corren por mi cuenta. Hay momentos en los que ella me invita el helado”, resaltó.

También mencionó que ser 11 años menor que ella no ha sido impedimento para tener un romance bonito: “Es una mujer increíble. No hay problemas con la edad. No es mucha la diferencia. Además, solamente es un número”, manifestó.

Mira: Cruz Martínez habla del nuevo novio de Alicia Villarreal: “Si quiere regresar a los 15 años, es válido”, dice