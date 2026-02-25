Músico es acusado de presunto abuso sexual: ¡Dice que estaba dormido! ¿Quién es?

Un músico se ha visto envuelto en una polémica tras ser acusado de presunto abuso sexual. Ante las acusaciones, ofreció una defensa poco común: aseguró que los hechos ocurrieron durante un episodio de sonambulismo sexual, un trastorno del sueño que, según explicó, lo llevaría a actuar sin ser consciente de sus acciones, ¿de quién se trata? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Exmodelo rompe el silencio y denuncia abuso en famoso reality y acusa que lo disfrazaron de infidelidad

¿Qué es el sonambulismo sexual?

La sexomnia, también conocida como sonambulismo sexual o sleep sex en inglés, es un trastorno del sueño en el que la persona realiza conductas sexuales mientras está dormida y, al despertar, no conserva ningún recuerdo de lo sucedido. Así lo explica el doctor Ulises Jiménez Correa, jefe de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien señala que aunque el fenómeno ha sido poco investigado, es completamente real.

El especialista destaca que este tipo de sonambulismo suele ser difícil de detectar por los propios afectados, ya que “los pacientes tienden a negar el problema y tardan mucho en buscar ayuda”. Por lo general, los primeros en notar la conducta son las parejas o quienes comparten el mismo espacio que la persona que padece el trastorno, lo que convierte a terceros en los principales testigos de estos episodios.

A pesar de la falta de estudios extensos, la sexomnia ya ha captado la atención de la medicina del sueño y plantea preguntas sobre la manera en que la mente y el cuerpo pueden actuar de forma autónoma durante el descanso, mostrando que incluso durante el sueño el cerebro puede manifestar comportamientos complejos sin que la conciencia lo registre.

No te pierdas: Hijo de Ramón Ayala es demandado en Texas por presunto abuso sexual contra fotógrafo; así contestó su papá

Sonambulismo sexual: la defensa que sorprende tras acusación de abuso. / Redes sociales

¿Qué músico fue acusado de presunto abuso sexual?

El DJ suizo Odymel se pronunció tras ser acusado presuntamente abuso sexual durante un estado de sueño en un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, donde afirmó: “Una persona con la que tuve relaciones consentidas ocasionales me contó un incidente que, según su explicación, ocurrió mientras dormía, en estado de sonambulismo, del que no recuerdo absolutamente nada. Este incidente es el único del que me han acusado”.

El artista explicó que se enteró de lo ocurrido varios días después y que necesitó tiempo para procesar la situación: “Siendo sincero, me llevó un tiempo comprender, procesar y aceptar que me estaban contando algo de lo que no recuerdo nada, algo completamente contrario a mi forma de comportarme siempre. Una vez que comprendí plenamente lo que describía, hice todo lo posible por estar presente, escuchar y afrontar esta situación con humanidad”.

Odymel detalló cómo se desarrolló el episodio según la versión de la afectada: “Una noche, tras otro encuentro consentido, me quedé dormido a su lado. Según me contó más tarde, comencé a hacerme gestos sexuales involuntarios primero, antes de intentar iniciar otro encuentro sexual con ella, lo cual no fue deseado. Sin hablar por ella, me dijo durante una conversación posterior que mi estado parecía ser compatible con el sonambulismo”.

El DJ también compartió las acciones que ha tomado desde entonces, incluyendo terapia y colaboración con la investigación: “para intentar comprender y dar sentido a esas acciones involuntarias. Seguí su consejo, tanto por respeto a su petición como por mi propio deseo de comprender y asegurarme de que no volviera a ocurrir. Tras unas 15 sesiones, le entregaron un informe del psicólogo. También estoy cooperando plenamente con la investigación preliminar en curso, con la esperanza de que aporte claridad y cierto alivio a la persona afectada”.

Finalmente, Odymel aseguró que busca transparencia y responsabilidad personal: “Comprendo plenamente lo difícil que es creer en mi propia versión de un acto tan grave. La ausencia total de mi memoria no altera la relevancia de lo relatado. Por ello, opto por la transparencia. Compartí únicamente los elementos concretos y fácticos que tengo para que todos puedan formarse una opinión informada. Ahora que he podido expresarme y compartir con ustedes la información que tengo, siento la necesidad de tomarme un tiempo con mis seres queridos. La música sigue siendo y siempre será mi pasión”.

No te pierdas: Gabriela Roel revela intento de abuso y recuerda terrible acoso ¿de alguna personalidad de la industria?

Qué es la sexomnia y cómo Odymel se defiende de presunto abuso sexual. / Redes sociales

¿Quién es el DJ Odymel?

Odymel es un DJ y productor con base en Bruselas, cuyo trabajo combina géneros como House, Techno, Trance y Eurodance. Su proyecto comenzó a ganar visibilidad en el verano de 2023 y desde entonces ha logrado posicionarse dentro de la escena electrónica europea.

Su estilo se caracteriza por la fusión de diferentes corrientes electrónicas, incluyendo dark wave y EBM, lo que le permite crear sets que exploran la interacción entre ritmos y melodías de manera estructurada.

Odymel ha señalado que su enfoque se centra en la composición y la construcción de atmósferas dentro de sus presentaciones, buscando que los elementos musicales guíen la experiencia del público durante sus actuaciones.

Desde el inicio de su carrera, ha desarrollado una actividad constante en clubes y eventos, participando en sesiones donde la mezcla de géneros y la experimentación sonora son elementos centrales de su propuesta.

No te pierdas: Enrique Iglesias se niega a apoyar a su papá Julio Iglesias en medio de escándalo sexual, ¡ya sabemos por qué!