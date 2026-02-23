¿Adrián Marcelo apoya a ‘el Mencho’? Tras opinión sobre bloqueos en Jalisco, dice: “Imbéciles moralistas”

Durante el pasado fin de semana, México se vio sacudido por la muerte de Rubén ‘N’, mejor conocido como ‘El Mencho’, quien ha sido identificado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Derivado de esto, se reportó actividad criminal en Jalisco el pasado 22 de febrero.

Como era de esperarse, diversas celebridades se han pronunciado ante esto; la mayoría, con mensajes de apoyo y solidaridad. Entre las reacciones que más llamaron la atención fue la de Adrián Marcelo, quien dijo sentirse indiferente ante los hechos y hasta sostuvo no tener nada de qué preocuparse.

Esto causó muchas opiniones divididas en redes sociales y el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ recibió muchas críticas. En respuesta a esto, el influencer se defendió con unas declaraciones que provocaron más controversia.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué pasó en Jalisco el pasado domingo 22 de febrero?

A través de redes sociales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre un operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco, en el que se logró la detención de Rubén ‘N’ ‘el Mencho’, líder del CJNG.

Se mencionó que, durante el mismo, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión”. El ataque dejó varios muertos, incluyendo a miembros detenidos de la organización y al mismo ‘Mencho’.

“Cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, reportaron.

Los hechos provocaron bloqueos no solo en Jalisco, sino también en al menos 10 estados más, provocando pánico entre los ciudadanos.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre las críticas por su postura ante los bloqueos en Jalisco?

A través de X, Adrián Marcelo aseguró que todos los mexicanos eran “culpables” del crimen en el país. Incluso dio algunos ejemplos que lo demostrarían.

El influencer se dijo cansado de que la gente sea “moralista” y lo acuse de “apoyar” al crimen solo por consumir cannabis: “Que no vengan a hacerte sentir mal unos imbéciles moralistas por fumar una plantita ‘prohibida’”, indicó.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Quién es Adrián Marcelo y por qué es tan polémico?

Adrián Marcelo es un conductor, comediante e influencer mexicano. Se le ha visto como titular en ‘SNSerio’, programa de multimedios. También tiene su show de stand up llamado ‘Hermanos de leche’, junto a Iván ‘La Mole’.

A lo largo de su carrera ha sido muy polémico por sus comentarios que él mismo ha denominado “humor negro”. Su nombre se volvió aún más relevante tras su participación en ‘La casa de los famosos México 2024’.

Aunque entró como uno de los favoritos para ganar, con el paso de las semanas recibió críticas por las declaraciones consideradas por muchas como “machistas y agresivas”. Al final, el influencer abandonó voluntariamente el reality tras una fuerte pelea con Gala Montes.

Ha confesado abiertamente ser consumidor de cannabis. En los últimos meses, se ha especulado que está separado de su esposa, Karina Puente. Esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

