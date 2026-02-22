Adrián Marcelo en el ojo del huracán tras opinar sobre bloqueos en Jalisco: "¿Me tengo que preocupar?”, dice

Adrián Marcelo protagonizó una nueva polémica, luego de los comentarios que hizo tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘el Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sus publicaciones generaron reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes respondieron a lo que expresó el conductor y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

No te pierdas: ¿Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se suben al ring? Lanzan millonaria propuesta para hacerlo realidad

Adrián Marcelo se pronuncia sobre la situación en Jalisco. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en Jalisco HOY domingo 22 de febrero?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, mediante un comunicado difundido sus redes sociales oficiales, donde señaló que “con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben ‘N’ (a) Mencho”.

De acuerdo con la misma comunicación, durante el operativo contra ‘el Mencho‘ “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión”. La dependencia detalló que el saldo fue “cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

La Sedena agregó que “entre estos últimos se encuentra Ruben ‘N’ (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, además, el operativo provocó bloqueos en al menos 10 estados del país, además de Jalisco.

No te pierdas: Golpiza EN VIVO a famosa influencer y excolaboradora de Adrián Marcelo; redes sociales explotan

¡Le llueven críticas! Adrián Marcelo habla de los bloqueos en Jalisco. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre los bloqueos en Jalisco?

Adrián Marcelo opinó en sus redes sociales oficiales sobre los hechos relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. A través de su cuenta en X, antes Twitter, el creador de contenido publicó una serie de mensajes que generaron reacciones entre usuarios. Horas más tarde, las publicaciones fueron eliminadas de su perfil.

En uno de los mensajes escribió: “Mucha gente cree que por ser drogadicto, yo contribuyo a la descomposición social de este país y quiero nada más aclararles algo: A mí la coc@.ína me la regalan, búsquense otro culpable. Buenas tardes”.

En otra publicación agregó: “Raza, ustedes que le saben a todo, ¿me tengo que preocupar con lo del Mencho? Es decir, ¿si van a seguir vendiendo perico en los antros, no? Somos un ch*ngo de adictos a esa m*dre, me preocupa que ya no haya o que dejen de vender y sobre todo por que viene el Mundial, luego qué nos vamos a meter con los coreanos y así. Ni modo que nada más mota, esa ya no me pega tanto”.

Tras la difusión de estos mensajes y su posterior eliminación, usuarios expresaron su postura en la misma plataforma. Entre los comentarios que circularon se encuentran:



“Si eres parte del problema, las drogas qué consumes están llenas de sangre del crimen organizado. Todos los que consumen son una gran parte del problema”

“Y pensar que este tipo está en la gracia de muchas personitas”

“Le está lloviendo a Adrian Marcelo por hacerse el chistosito, otro adicto que siempre defiende su vicio”.

No te pierdas: Adrián Marcelo vuelve con sus padres tras rumores de separación de Karina Puente, ¿se acabó su matrimonio?

Publicaciones de Adrián Marcelo. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Adrián Marcelo?

El influencer Adrián Marcelo, cuyo nombre completo es Adrián Marcelo Moreno Olvera, nació en abril de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Es conocido por los videos que sube a YouTube y su polémica su participación como habitante en el programa La casa de los famosos México en su segunda edición.

Es comediante y conductor mexicano. Inició su presencia pública a través de videos humorísticos en la plataforma Vine. Más adelante se integró a la cadena Multimedios, donde condujo programas como SNSerio y Adrián Marcelo Presenta. Además, cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

No te pierdas: Karina Puente reaparece tras rumores de divorcio con Adrián Marcelo: ¿confirmó su separación e infidelidad?