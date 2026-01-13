Karina Puente reaparece tras rumores de divorcio con Adrián Marcelo: ¿confirmó su separación e infidelidad?

Karina Puente, conocida como ‘la Chaparrita’, reapareció públicamente en redes sociales en medio de los rumores de una presunta separación de su esposo Adrián Marcelo. La situación no pasó desapercibida y de inmediato generó reacciones entre seguidores que se preguntan si este regreso trae consigo alguna postura clara sobre su vida personal o si, por el contrario, decidió mantenerse al margen de la polémica. ¿Será que finalmente habló del tema?

Karina Puente y Adrián Marcelo. / Foto: IG/@karybridge

¿Adrián Marcelo y Karina Puente se divorcian?

Los rumores sobre una presunta separación entre Karina Puente y Adrián Marcelo comenzaron a circular en redes sociales a partir de una serie de publicaciones que llamaron la atención de los usuarios. La conversación se detonó cuando internautas compartieron capturas de pantalla de una supuesta historia publicada en el perfil de Adrián Marcelo, la cual rápidamente se difundió en distintas plataformas digitales.

“Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”, se leía en la historia. Aunque el creador de contenido no mencionó nombres ni ofreció contexto adicional, la referencia temporal coincidió con los años que lleva de matrimonio con Karina Puente, lo que llevó a muchos a interpretar el mensaje como una alusión directa a su relación y como una posible señal de una ruptura.

A esta interpretación se sumó el hecho de que, de acuerdo con usuarios, la historia habría sido eliminada poco después de ser publicada.

Karina Puente. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Karina Puente tras la publicación de Adrián Marcelo?

Karina Puente utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de su día a día profesional y de los proyectos en los que actualmente está involucrada, luego de que en días recientes surgieran rumores sobre una supuesta separación de Adrián Marcelo.

A través de sus historias, ‘la Chaparrita’ explicó que este día formó parte de un fashion training que se lleva a cabo en la Ciudad de México, aunque en su caso participó de manera remota. Detalló que fue invitada a impartir una clase enfocada en medios, redes sociales y creación de contenido, lo que la tenía especialmente entusiasmada, en el Fashion Training, que es u curso del Instituto Cristina Cuéllar para maquilladores y peinadores que buscan especializarse en moda y hacer maquillaje de pasarela.

Más adelante, la creadora de contenido habló sobre cómo concluyó la jornada y el gusto personal que le genera todo lo relacionado con el maquillaje. Explicó que el fashion training tiene una duración de dos días y que incluye sesiones prácticas para aprender a organizar de manera adecuada el kit de maquillaje, lo cual consideró una parte fundamental de la formación profesional dentro de la industria. “Siempre salgo bien contenta con todo lo que tiene que ver con maquillaje, ya terminamos la clase de este fashion training”, dijo.

También aprovechó para compartir parte de su experiencia en eventos internacionales de moda, señalando que ha participado en tres fashion weeks dos en Vancouver, Canadá, y uno en Nueva York, Estados Unidos.

En sus publicaciones, Karina Puente mantuvo un enfoque completamente profesional y no abordó en ningún momento los rumores relacionados con su relación sentimental con Adrián Marcelo.

Karina Puente reapareció en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Adrián Marcelo y Karina Puente?

La historia entre Adrián Marcelo y Karina Puente comenzó en 2014, cuando sus caminos se cruzaron en el reality show Mitad y mitad. En ese momento, Karina llegó al programa luego de que su hermana la inscribió con la intención de acercarla al mundo del entretenimiento, sin imaginar que ese espacio marcaría el inicio de una relación que con el tiempo se volvería pública y constante ante los seguidores de ambos.

Tras su participación en el programa, la relación continuó fuera de cámaras y se consolidó con el paso de los años. Adrián Marcelo y Karina Puente mantuvieron un noviazgo que se extendió durante varios años, mientras él desarrollaba su carrera como creador de contenido y figura mediática, y ella se abría camino en distintos proyectos personales y profesionales.

En 2021, la pareja dio un paso más al contraer matrimonio civil, formalizando así una relación que llevaba tiempo construyéndose. Un año después, en octubre de 2022, celebraron su boda religiosa en la Riviera Maya, en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos, y que compartieron con su comunidad en redes sociales.

Desde entonces, Adrián Marcelo se refirió en distintas ocasiones a Karina Puente como una figura clave en su vida. Incluso, ella fue uno de los mayores apoyos durante la estadía del influencer en la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024.

