Adrián Marcelo defiende a Eugenio Derbez tras zafarrancho por polémica de infidelidad a Dalilah Polanco

El influencer y conductor Adrián Marcelo, exparticipante de La casa de los famosos México, sorprendió a todos al salir en defensa de Eugenio Derbez por el zafarrancho en el Aeropuerto de la Ciudad de México que protagonizó hace algunos días junto con su esposa, Alessandra Rosaldo. ¡La prensa quería declaraciones del actor luego que dalilah Polanco habló en el reality de las fotos que publicó TVNotas con las que descubrió que su ex le era infiel. ¿Qué dijo?

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué pasó con Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

Hace algunos días, Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, fueron captados en el Aeropuerto de la Ciudad de México. La prensa los cuestionó acerca de las declaraciones de Dalilah Polanco, quien reveló que un ex le fue infiel. Aunque no dijo nombres, describió con una brutal precisión unas fotos que publicó TVNotas en 2006 en las que captamos a Eugenio saliendo con Alessandra, ¡cuando él todavía andaba con Polanco!

A diferencia de otros encuentros, ni el cómico ni su pareja quisieron pararse a hablar con los reporteros. Incluso, esta última pidió que les dieran “espacio” ante el zafarrancho que se estaba formando.

Ante la insistencia de los medios por su opinión acerca de las declaraciones de su ex, Eugenio simplemente se limitó a decir que eso ya era “tema pasado” y le sorprendía que “alguien” sacara a relucir este asunto cuando ya han pasado casi dos décadas.

“Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”, manifestó.

Durante el encuentro, también se le preguntó por Victoria Ruffo, quien dijo recientemente que él era “un buen amigo, pero mal padre”. Ante esto, solo sonrió y expresó: “Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria”.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre el zafarrancho de Eugenio Derbez y su esposa en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

A través de X (antes Twitter), Adrián Marcelo compartió un pequeño fragmento del zafarrancho entre la prensa y Eugenio Derbez en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En su post, se dijo harto de los reporteros.

El regiomontano no solo instó al público a seguir “repudiando” a los reporteros, sino que también los acusó de no tener “empatía” hacia los artistas.

Adrián Marcelo “Hay que seguir repudiando a estos bastardos. Son seres de la ve... Un pu… gramo de empatía no tienen”

El post tuvo muchos comentarios divididos; si bien algunos, en su mayoría fans del exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’, apoyaron su postura, unos cuantos señalaron que los comunicadores estaban haciendo su trabajo.

Cabe mencionar que, en los últimos días, algunos influencers se han dicho en contra de la prensa tras lo ocurrido entre Ricardo Pérez y los medios. En su momento, Pérez les exigió a los reporteros que respetaran a su novia, Susana Zabaleta, luego de que, durante un encuentro, la actriz casi se cayera.

Poco después de esto, Ricardo y su compañero de ‘La cotorrisa’, Slobotzky, hicieron una parodia de diversos programas de televisión, provocando la reacción de algunos presentadores y periodistas. ¡Se les olvida que la prensa catapulta su presencia en la memoria pública!

Adrián Marcelo mensaje / Redes sociales

¿Cómo fue que Dalilah Polanco se enteró de la ‘infidelidad’ de Eugenio Derbez?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2025’, Dalilah Polanco habló sobre cómo descubrió la infidelidad de un exnovio a través de las fotos de una revista. Aunque nunca mencionó nombres, en 2006 TVNotas publicó unas imágenes de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez paseando en un centro comercial. En La casa Dalilah describió estas fotos como si las hubiera visto recientemente.

En aquel entonces, estaba en tela de juicio el futuro de la relación entre el actor y Dalilah Polanco. Aunado a esto, los usuarios recordaron que, en su momento, la propia Alessandra declaró que había conocido a Eugenio cuando ambos tenían pareja.

De acuerdo con la cantante, ella sí rompió con su novio al poco tiempo de conocerlo, mientras que él seguía con su relación. Para muchos, esto era la prueba de que Alessandra fue la “tercera en discordia” en la relación entre Dalilah y Eugenio.

