Se viraliza confesión de Aislinn Derbez a Alessandra tras muerte de Gabriela Michel ¿la prefiere como madre?

La muerte de Gabriela Michel, madre biológica de Aislinn Derbez, abrió de nuevo viejas heridas, recuerdos y declaraciones que habían pasado desapercibidas, pero que hoy vuelven a marcar a la familia Derbez. En medio del duelo y mientras la actriz agradecía las muestras de cariño se viralizó una confesión que Aislinn había compartido hace tiempo, pero que hoy retumba distinto ¿de qué se trata? ¡Entérate!

Te puede interesar: Los Derbez más unidos que nunca: Replican el mismo texto por la pérdida de Gabriela Michel tras criticas

Aislinn Derbez sufre la pérdida de su mamá Gabriela Michel. / Redes sociales

¿Aislinn Derbez prefería a Alessandra Rosaldo como madre en lugar de Gabriela Michel?

En un episodio de su podcast “La magia del caos”, Aislinn Derbez abrió una conversación íntima con Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio Derbez y madrastra de Aislinn. La actriz reveló algo que tocó fibras profundas: dijo que durante su infancia le hubiera gustado que Alessandra fuera su madre. Más allá de sonar como un reproche a Gabriela Michel, su madre biológica, Aislinn explicó que se trató de una reflexión honesta sobre las carencias afectivas que vivió de niña y cómo ciertas etapas le resultaron especialmente complicadas.

Aislinn detalló que su vínculo con Gabriela tuvo momentos “difícil”, con episodios donde no se sintió comprendida ni acompañada emocionalmente. Ese vacío le hizo mirar hacia el entorno familiar que hoy la rodea y encontrar estabilidad en la presencia de Alessandra Rosaldo, especialmente al observar cómo cría a su hija con Eugenio Derbez. Para Aislinn, la cantante encarna una figura constante, firme y cariñosa, la clase de cuidado que hubiera deseado tener en los años más frágiles de su historia personal.

La confianza con la que Aislinn habló también incluyó un reconocimiento directo: le expresó a Alessandra que es “una de las mamás más increíbles que conozco” esto explícitamente por su forma de relacionarse con su familia y en su propia manera de maternar a su hija, la hermanastra menor de Aislinn.

No te pierdas: Aislinn Derbez revela de qué murió Gabriela Michel, su mamá, y ¡la desmienten! ¿tomó una decisión fatal?

¿Alessandra Rosaldo tenía una mala relación con Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

Contrario a lo que muchos sospechaban, Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio Derbez, y Gabriela Michel, primera pareja del actor, mantenían una relación cordial. Esta cercanía se reafirmó tras la muerte de Gabriela Michel el pasado 24 de noviembre, cuando Alessandra fue de las primeras en pronunciarse públicamente.

Primero, a petición de la prensa, envió sus condolencias no solo a Aislinn Derbez, sino también a sus hermanas. Más tarde, en redes sociales, compartió una fotografía inédita de Gabriela Michel acompañada del mensaje:

“Descansa en paz, Gaby”.

Hsitoria de Alessandra Rosaldo sobre Gabriela Michel / Captura de pantalla

En la imagen, Gabriela aparece en su juventud, sonriente y radiante, capturada en una etapa que los fans relacionaron con los años en los que mantuvo un romance con Eugenio Derbez, aunque Alessandra no hizo referencia a ese periodo.

Este gesto bastó para que la publicación se volviera viral, pues al tratarse de un retrato nunca antes compartido públicamente, muchos seguidores aplaudieron la acción de la cantante y destacaron la empatía mostrada en un momento tan doloroso para la familia Derbez.

Lee: Los Derbez más unidos que nunca: Replican el mismo texto por la pérdida de Gabriela Michel tras criticas

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Instagram: @alexrosaldo

¿Cómo murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y cómo se dio a conocer la noticia?

Luego de que Chamonic reportó el deceso de la también locutora, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), así como Aislinn Derbez confirmaron la muerte de Gabriela Michel, su mamá. Incluso, informó que falleció a causa de un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

Ahora Vadhir Derbez detalló cómo se enteraron de la triste noticia.

“Todos estábamos haciendo cosas; yo estaba en un estudio de grabación; a él (Eugenio Derbez) le tocó en los International Emmy. Sí (fue inesperado)” Vadhir Derbez

“Uno nunca escoge el tiempo en el que le suceden estas cosas. Nos agarran en momentos en donde ya la vida está pasando y no podemos frenar absolutamente todo. Tenemos que ver cómo resolvemos y cómo llevamos las cosas para poder estar apoyándonos como familia. Tenemos la suerte de tener una familia que estamos al pendiente de los unos de los otros y nos apoyamos al 100”, agregó.

Sin embargo, no dijo cómo se enteró Aislinn, aunque sí mencionó que ha estado en constante contacto con ella, así como también lo ha hecho toda su familia.