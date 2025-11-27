Sergio Andrade reaparece tras rumores de muerte y ¡con nuevo proyecto musical! ¿De qué trata?

Si bien en su momento fue un prominente productor y compositor musical, Sergio Andrade cayó en desgracia tras enfrentar acusaciones por, entre otras cosas, corrupción de menores y abuso. Tras un largo proceso legal, se le encontró culpable y estuvo casi ocho años en prisión.

Tras su liberación, Sergio Andrade se mantuvo alejado del ojo público. Su nombre volvió a ser tendencia en 2024. En aquel entonces, se dijo que había muerto.

¿Sergio Andrade se murió?

En junio de 2024, comenzó a circular la noticia de que, presuntamente, Sergio Andrade había muerto a los 68 años en Barcelona, España. De acuerdo con información de Javier Ceriani, una fan le habría dado esa información, detallando que la familia del productor ya estaba gestionando los ritos funerarios.

“El día 21 de junio, yo estaba en mi casa y recibo un llamado de España, un llamado anónimo que decía ser un fan. Me da un pitazo de que Sergio Andrade en ese mismo instante había muerto en Barcelona, que la familia había estado ocupándose del velatorio, de todo lo que era la muerte de Sergio Andrade en Barcelona”, reportó en aquella ocasión.

Aunque confesó que no podía confirmar la información, su en ese entonces compañera, Elisa Beristain, señaló que la familia, presuntamente, habría sido quien lo ‘reportó’ como muerto en la página de Wikipedia y posteriormente cambió la información.

“El 21 de junio que a mí me avisaron, 32 veces entraron a Wikipedia la familia Andrade Ríos a contar que Sergio estaba muerto, fue la familia quien manipuló Wikipedia 32 veces”, resaltó Beristain.

La información fue desmentida poco después. Diversos medios reportaron que el compositor se encontraba en un hospital de México. No obstante, nunca hubo un pronunciamiento oficial.

Sergio Andrade reaparece con nueva música

El pasado martes 25 de noviembre, Sergio Andrade sorprendió a todos al publicar un video en su canal de YouTube. En dicha grabación, el productor anunció el estreno de su “próximo material”.

Sin querer adelantar mucho, señaló que serán canciones inéditas, afirmando que están “hechas de una forma que la gente podrá sentir el cariño y afecto de la música”. Resaltó que el material verá la luz el próximo 2 de diciembre. El disco llevará por nombre ‘La luna no ha cambiado nada’

“Viene el estreno de mi nuevo material, mis nuevas canciones: 11 cantadas, una instrumentas, que es la que más me gusta, por cierto y está realmente de una forma hecho que ustedes van a poder sentir ese afecto por la música, por nuestra vida, por la existencia” Sergio Andrade

Si bien no contó dónde se encuentra actualmente, en la descripción del video mencionó que esta producción la había grabado “durante su estadía en Hastings, UK (Inglaterra)”.

Cabe destacar que, según Javier Ceriani, Sergio tendría problemas legales en Estados Unidos y estaría siendo buscado por la policía.

¿Quién es Sergio Andrade?

En su momento, fue un afamado productor musical y compositor, llegando a trabajar con grandes estrellas.

Durante los 80 y 90, trabajó en su propia academia que, supuestamente, se dedicaba a formar futuras cantantes.

Durante los años 90, se le acusó de corrupción de menores, abuso y privación ilegal de la libertad, entre otras cosas.

En el 2000, fue detenido en Brasil.

Al año siguiente, fue extraditado a México, donde se le condenó a 7 años y 10 meses en prisión por delitos relacionados con corrupción de menores y otros cargos.

