Sergio Andrade reaparece hospitalizado en España por grave enfermedad; su hija pide respeto

Ahora que existen nuevas demandas en contra de Sergio Andrade por el polémico caso del llamado “Clan”, el productor musical supuestamente apareció en Madrid, España, tal y como te contamos en nuestro Martes de TVNotas de esta semana.

Según la periodista Inés Moreno, Andrade habría sido hospitalizado de emergencia por fuertes dolores en el abdomen.

A través de su canal de YouTube, la periodista presentó un testimonio de una enfermera de nombre Esly Fombona, misma que asegura que una compañera atendió al productor durante la madrugada.

Aparentemente, Sergio Andrade habría presentado una tarjeta sanitaria española, lo que sería una señal de que tiene la residencia en el país.

“En recepción fue donde yo estaba cogiendo el alta de otro paciente y la auxiliar administrativa, que atiende primero a los pacientes, vi que estaba atendiendo a un hombre que no reconocí, porque está totalmente irreconocible, pero leí su nombre en la tarjeta sanitaria. (Decía) Sergio Gustavo Andrade Sánchez”, contó.

¿Qué le pasó a Sergio Andrade?

Según relató, “venía con un cuadro bastante fuerte del aparato digestivo, de pancreatitis. Entró a urgencias al hospital, muy rápido tras unos dolores de vientre muy fuertes. Se le atendió, le hicieron análisis de sangre y se le diagnosticó pancreatitis aguda que suele ser provocada por una intoxicación medicamentosa, por malos hábitos alimenticios, por alcoholismo”, explicó.

Igualmente dijo que Sergio Andrade padecería EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y tendría que estar conectado a un tanque de oxígeno por las noches.

La enfermera dijo que el productor se sintió mejor y pidió el alta voluntaria, aunque el doctor no lo recomendaba. Al parecer, Sergio Andrade acudió al lugar con su esposa, Sonia Ríos.

Sonia Ríos tuvo dos hijos con Sergio Andrade: Sofía y Antonia / Redes sociales

Una de las hijas de Sergio Andrade habla al ser encontrada

A propósito de la reciente reaparición de Sergio Andrade, fue su hija Antonia Andrade, la que fue encontrada la semana pasada por el programa Chisme no like y exigió respeto para ella y su familia.

“No soy víctima de nadie. Mis padres, mi hermana y mi familia se merecen un respeto como todos en este mundo. Todos se han ocupado de darme una vida muy linda. Nos ganamos la vida trabajando y ocupándonos de nuestros asuntos. Sin meternos con nadie. Sin difamar a nadie. Recibiendo a la gente que nos quiera recibir. Tenemos claros nuestros valores”, escribió en sus redes sociales la hija que Sergio tuvo con Sonia Ríos.

Este fue el mensaje que dejó en sus redes / Instagram

Y agregó que no sabe lo que sucedió antes de su nacimiento, ni piensa averiguarlo, aunque sí cree que las mujeres que denunciaron a su papá fueron presionadas y acosadas para acusarlo: “Desde muy niña, a causa de toda la saña de los medios, he sufrido las consecuencias exageradas. Las cosas terminaron en cierto punto, pero a muchos les convino que no terminase, y los que intentamos seguir adelante y empezar de nuevo, acabamos afectados por esto… los que me apoyen a mí, apoyan a mi familia completa”.

Finalmente, Antonia negó estar “manipulada” y dijo que está en buenas condiciones.

¿Qué pasa con Sergio Andrade y Gloria Trevi actualmente?

A más de 20 años de las acusaciones en su contra, por supuesto rapto, corrupción y 4bus0 de menores; Gloria Trevi fue absuelta junto a María Raquenel Portillo. Por su parte, Sergio Andrade fue encontrado culpable y cumplió una sentencia de 7 años y 10 meses en prisión por estos delitos.

Recientemente se supo de una nueva demanda contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo por encubrir o ser presuntos autores de 4bus0 y agresión s3xual contra tres jóvenes entre 1995 y 2000 cuando estuvieron en el ‘clan’. Las víctimas exigen el pago de daños y perjuicios.

Sergio Andrade fue demandado por Gloria Trevi en EU recientemente / Instagram/ TV Notas

Por este motivo, Gloria puso una contrademanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, California en contra de Andrade.

En la demanda se pueden ver nueve cargos entre los que destacan, agresión s3xual e imposición intencional de angustia emocional.