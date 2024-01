Gloria Trevi enfrenta la demanda y Sergio Andrade huye: “Tarde o temprano tendrá que ir a la corte”

Desde el año pasado, Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel han vuelto a ocupar los titulares de la prensa. A mediados de 2023, la cantante lanzó la serie Ellas soy yo, en la que narró los duros momentos que vivió dentro del clan. A esto se sumó el pódcast de “Mary Boquitas” titulado En boca cerrada, que cuenta su historia y su participación en los hechos.

Una demanda en el estado de California los volvió a juntar. Dos mujeres los demandaron por los delitos de agresión s3xual y corrupci0n de m3n0res. A finales del año pasado, otras dos mujeres se sumaron a esta demanda. El juicio iniciará en febrero próximo. Te contamos en exclusiva que Sergio Andrade se refugió en Mérida desde antes de la pandemia.

Una persona cercana a él nos confiesa en exclusiva para TVNotas que se fue del país. Vendió todo y se fue a España.

Maria Raquenel. / Luis Pérez, Redes, Chisme No Like, Internet

Te puede interesar: Corte que lleva la demanda de Gloria Trevi en California se declara incompetente para resolver el caso

Sergio Andrade se iría contra Gloria Trevi

Además, se ha dicho que él se irá contra Trevi y que se está aliando con otras personas. Nuestra fuente nos dice que ¡no quiere ser el único responsable! ¡Las cosas se pondrán rudas!

¡Esto apenas comienza! Falta aún por descubrir muchas cosas. Según nuestra fuente: “Él tiene miedo de que sigan apareciendo más mujeres o cosas que pocos saben”.

Luis Pérez, Redes, Chisme No Like, Internet

Te puede interesar: Gloria Trevi continúa en pie de lucha y ¡no descansará hasta limpiar su imagen!

¿Cuál es el estado de salud de Sergio Andrade?

Según el periodista Alfonso Martínez, Sergio Andrade no estaría nada bien de salud, ya que padece de preocupantes enfermedades ocasionadas por su sobrepeso:. “Una persona me contactó hace dos semanas y me aseguró que supuestamente estaba muy mal, físicamente, muy deteriorado”.

Gloria Trevi. / Facebook: Gloria Trevi

No te puede interesar: Gloria Trevi abarrota el Auditorio Nacional ¡Logró sold out tres días consecutivos!

¡También hay algo turbio con su hija Antonia!

Entérate de todos los detalles de dónde se encuentra Sergio Andrade, así como todo lo que tiene planeado en cuanto a las demandas que enfrenta. ¡Compra nuestra revista digital o impresa!