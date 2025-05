Exintegrantes del clan de Sergio Andrade le quieren quitar su nombre a Gloria Trevi

La cantante Gloria Trevi (57 años) logró una victoria más luego de que Marlene Calderón, Aline Hernández y Guadalupe Carrasco interpusieron una demanda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el argumento de que el nombre ‘Gloria Trevi’ estaba sujeto a supuestas violaciones de los derechos humanos.

Platicamos con una persona que conoce el caso, y nos contó que desestimaron la demanda contra Gloria Trevi por su nombre: “La verdad, sabíamos que no iba a proceder de ninguna manera, porque ellas solo tienen la intención de molestar. Las que lucran con todo lo que dicen que vivieron en manos de Sergio Andrade son ellas. No dejan de reeditar libros y hacer pódcast”.

Gloria Trevi / Internet

¿Por qué querían quitarle el nombre a Gloria Trevi?

“En abril pasado, Marlene Calderón, Aline Hernández y Guadalupe Carrasco interpusieron una demanda ante el IMPI para que le quitaran el nombre a Gloria como marca registrada. Como todos saben, siguen los ataques de todo tipo en contra de Gloria Trevi, y en esta ocasión intentaron hacerlo por este lado, pero no lo lograron”, indicó

“Estas señoras argumentaron que el nombre como marca supuestamente estaba vinculado a varias violaciones de derechos humanos, lo cual es mentira”, señaló.

Exintegrantes clan Andrade / Internet

¿Gloria Trevi perdió su nombre?

Al preguntarle si Gloria Trevi perdió su nombre y qué determinó la autoridad sobre la demanda al respecto, nos comentó que no lo perdió: “Simplemente (las autoridades) hicieron su trabajo. Luego de una investigación, no encontraron pruebas que vinculen a Gloria con las supuestas acusaciones. Ella puede usar su nombre y las 34 derivaciones de este como marca, porque no hay indicios de que lo haya usado de mala fe”.

“Estas mujeres no se cansan de molestar a Gloria de alguna forma. Solo quieren fregarla, pero no se les hizo. Aún hablan del tema que vivieron. ¡Que ya le den vuelta a la página y vivan su vida! Como ven que Gloria cosecha un éxito tras otro, eso les da coraje. Gloria no hace caso de estas tonterías. Ella está en otro nivel. Se enfoca en su trabajo y familia”, puntualizó.

Gloria Trevi / Internet

¿Quiénes demandaron a Gloria Trevi para quitarle su nombre?

Le preguntamos por qué también Liliana Regueiro, Marlene Calderón y Edith Zúñiga, quienes en un principio estaban del lado de Gloria Trevi, ahora ya no la apoyan. Respondió: “Lo que pasa es que son incongruentes, porque primero, en todo momento, la apoyaban y reconocieron públicamente en entrevistas que Gloria fue una víctima más de Sergio Andrade. Recordemos que Marlene dio una entrevista con Adela Micha donde dejó claro que Gloria no había tenido nada que ver”.

Fuente a TVNotas “Liliana se involucró. Dio su testimonio en la serie de Gloria y dejó claro que fue una víctima. Entonces, ¿quién las entiende? Ahora de un momento a otro se voltearon y la atacan de esta manera. No sé si les metieron ideas o quieran un beneficio económico, pero ya que se busquen una vida. No soportan su éxito”.

“Pese a este revés, otras personas, como Karina Yapor, Karla de la Cuesta, Liliana Regueiro y Edith Zúñiga intentaron abrir el caso con nuevos señalamientos. Sin embargo, no tuvieron los suficientes elementos legales para que realmente fuera tomado en cuenta por las autoridades y fue desechado”, concluyó.

