Gloria Trevi corta entrevista por pregunta sobre arreglos estéticos ¿Se molestó?

Gloria Trevi ha enfrentado diversos escándalos y polémicas a lo largo de su vida, pero su carrera musical es un pilar indiscutible de su éxito. La cantante se mantiene firme en los escenarios, y como prueba de su vigencia artística, Gloria lanzó recientemente su nuevo sencillo, ‘Cueste lo que cueste’.

En los últimos años, la apariencia física de Trevi ha generado conversación. A sus 57 años, luce más delgada y rejuvenecida, lo que no ha pasado desapercibido para el público ni para los medios. Su imagen radiante desata especulaciones sobre los secretos detrás de su apariencia, aunque las preguntas al respecto parecen incomodarla en ciertos momentos.

Un episodio lo demuestra durante una conferencia de prensa en la que la artista anunció una nueva gira y algunos cambios significativos en su carrera profesional. Al término del evento, un grupo de reporteros la abordó con preguntas. Cuando le preguntaron sobre su secreto de belleza, Trevi respondió que toma caldo “de huesos en ayunas” y detalló que se hierve “por 73 horas”.

Gloria Trevi corta entrevista tras pregunta incómoda

La situación se tensó cuando otro periodista le preguntó: "¿Consideras que los arreglos estéticos se deben hacer o no?” Ante esto, la cantante Gloria Trevi respondió de manera contundente:

“¡Que cada quien haga lo que se le hinche la gana con su cuerpo!”. Después de estas palabras, se dio la vuelta y concluyó la entrevista.

Gloria Trevi celebra su carrera musical y agradece el apoyo del público

Previo a abandonar la entrevista, Gloria Trevi reflexionó sobre su trayectoria musical dijo sentirse agradecida de poder renacer como artista y expresó su gratitud por la oportunidad de renacer como artista y destacó el respaldo incondicional de sus seguidores.

“La gente se expresa. Es muy bonito porque la primera vez que fui atacada, y en este momento de redes sociales el pueblo tiene voz y estoy agradecida”, afirmó Trevi, dejando entrever su conexión con sus fans.

Al compartir sus emociones sobre lo que significa subir al escenario, Trevi expresó con honestidad: “¿Sabes qué pienso cuando piso un escenario? Que la gente va a recordar lo hundida que yo estaba y de que hay un poder muy grande, que no soy yo, que te puede levantar. Nada más no te rindas. No te falles ni le falles a la gente que te ama y creyó en ti”.

¿Qué es el caldo de huesos y para qué sirve?

El caldo de huesos es una preparación tradicional que consiste en cocinar huesos de animales (generalmente de res, pollo, cerdo o pescado) a fuego lento durante varias horas, a menudo junto con hierbas, especias y vegetales como cebolla, zanahoria y apio. Este proceso permite extraer nutrientes, colágeno, gelatina y minerales de los huesos y tejidos conectivos, resultando en un líquido nutritivo y sabroso. Un exgalán de telenovelas confesó que ante la falta de trabajo, ahora vende caldo de huesos.

