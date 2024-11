Maribel Guardia agradece a Gloria Trevi ‘no haberla soltado’ durante su duelo por su hijo Julián Figueroa

Durante el concierto de Gloria Trevi en la Arena Ciudad de México, la cantante contó con invitadas especiales: Wendy Guevara, Scarlet Gruber y Maribel Guardia, quienes subieron al escenario para compartir un momento de complicidad y amistad con Trevi.

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche fue protagonizado por Maribel Guardia y Gloria Trevi, cuando la actriz costarricense agradeció públicamente el apoyo incondicional que la cantante le brindó tras la trágica muerte de su hijo, Julián Figueroa, en abril de 2023.

Maribel Guardia sabe que no podrá estar siempre con su nieto pero siempre le dará todo / YouTube: tutorialesgerberin

Maribel Guardia agradece a Gloria Trevi

“Buenas noches, solo puedo decirles que Gloria no solo es esta gran mujer que ven aquí con este talento, con este derroche, con esta gracia que Dios le dio, es un ser humano tan increíble” Maribel Guardia

La actriz compartió lo significativo que fue el respaldo de Trevi en el momento más difícil de su vida.

“Ustedes no saben cómo se portó conmigo cuando mi hijo Julián murió. Fue un verdadero ángel, me hablaba todas las noches por teléfono, me daba tanto apoyo, que no tengo con qué agradecértelo”, añadió con la voz entrecortada por la emoción.

Entre lágrimas, Gloria Trevi responde

Con lágrimas en los ojos, Gloria Trevi abrazó a Maribel Guardia y le dedicó palabras de admiración, reconociendo la fortaleza y fe que encontró en ella.

“Cuando yo llegué con ella pensé que iba a encontrar a una mujer hecha pedazos, pero la verdad encontré a una mujer sostenida por Dios, que me dio un ejemplo precioso. Ese día que te vi, sentí tanta admiración por ti, porque vi tu fe en Dios”. Gloria Trevi

El concierto fue una noche llena de emociones y momentos conmovedores, en los que Trevi expresó su cariño hacia sus invitadas.

Wendy Guevara y Scarlet Gruber expresan cariño a Gloria

Gloria Trevi vivió un emotivo momento en su concierto cuando fue sorprendida por Wendy Guevara, quien le dedicó palabras llenas de cariño y admiración. Wendy, emocionada, no dudó en expresar cuánto significa Gloria para ella, resaltando su valentía y agradeciéndole por ser una voz firme en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

¡Ay, no saben lo bonito que es estar cerca de Gloria! (...) Te amamos, te adoramos. Yo me siento muy identificada contigo porque hemos sido maltratadas, pero te amamos porque eres una chin..., y quiero decirte algo: no estás sola, Gloria”, dijo Wendy Guevara, mientras le entregaba una rosa roja, símbolo de aprecio y respeto.

Gloria Trevi se presentó en León, Guanajuato, ciudad natal de Wendy Guevara. / Instagram: @soywendyguevaraoficial / Elvis de Rivero

Otra invitada especial fue Scarlet Gruber, la actriz que interpretó a Gloria Trevi en su bioserie. Al subir al escenario, Gruber no pudo contener su emoción y agradecimiento por haber tenido la oportunidad de contar la historia de la cantante. “Tocamos muchos corazones. Los quiero mucho”, expresó visiblemente conmovida.

Sin lugar a dudas, este encuentro fue un momento inolvidable tanto para Gloria como para sus invitadas, quienes la llenaron de muestras de afecto y admiración. La cantante se sintió arropada no solo por sus compañeras, sino también por sus fans, quienes coreaban y aplaudían sin cesar, dejando claro el cariño y el apoyo incondicional que le tienen.

