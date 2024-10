Marlene, excorista de Gloria Trevi: “Después de Sergio Andrade, varios productores quisieron abusar de mí"

Después de más de 20 años retirada de la música, tras su paso como corista de Gloria Trevi pisando escenarios como Viña del Mar, el Auditorio Nacional y el Madison Square Garden, Marlene Calderón busca recuperar los sueños robados.

Ella lo único que quería era cantar. Renacida, está dispuesta a intentarlo de nuevo, de la mano de Uly Boy, cantautor mexicano radicado en Canadá. Uly le ofreció una colaboración en el tema “Locos de atar”. Platicamos con ambos.

Marlene (M): “Mi sueño desde los 13 años era cantar. Era la artistita de Mochis. Aline me conoció cuando fui a un concierto donde promocionaba su disco Chicas feas. Así llegué (con Gloria) y empecé a trabajar”.

Uly (U): “Nosotros nos conocemos por Liliana Regueiro (corista de los shows de Trevi). En 2008, vi una oferta de trabajo por internet. Resultó ser de Sergio Andrade. Quería que trabajara tres meses sin pago y exigía muchas cosas que si no cumplía me demandaría por un millón de pesos. No firmé. Seguí cantando y sacando discos”.

“A Liliana la conocí hace tiempo a través de Facebook. Un día le comenté que tenía una nueva canción (Locos de atar). Se la mostré. Le encantó el ritmo y me dijo: ‘Uly, ¿qué te parece si se lo proponemos a Marlene?’''

“Locos de atar” es un tema con bachata, cumbia y reguetón / Alejandro Isunza / Archivo TVNotas / IG:@marlenecalderonderat / @gloriatrevi

Marlene Calderón solo busca realizarse como artista

M: “Nunca he dejado el arte. Doy clases de zumba. Quería realizarme como artista. Con la cantada, por la situación que había pasado, estaba escamada. No quería hacerlo, ni siquiera en un karaoke. Hubo varios intentos con personas desafortunadas. Después de lo de Andrade, varios productores, que no voy a mencionar sus nombres, quisieron abusar de mí. Ya sabes, lo que siempre buscan. Se concretaba algo y terminaban con que se enamoraban y no sé qué. Yo decía: ‘No. Yo con quien me guste’”.

“Afortunadamente, con lo que sale a la luz se hará otro movimiento Me too (surgido en redes para denunciar agresión y acoso sexual). Es interminable, pero tienen que alzar la voz. Es increíble que nada más los que hemos sufrido de abuso tengamos empatía y que creamos a un René de Menudo que fue abusado. No seremos un ejemplo, pero sí una inspiración de que nunca es tarde para intentarlo de nuevo”.

¿Sigues teniendo relación con Karla de la Cuesta? “Todas las chicas llevamos muy bonita armonía. Sí leí su libro (Todo a la luz). Puras cosas ciertas”.

Con Sergio Andrade, Marlene tuvo un hijo / Alejandro Isunza / Archivo TVNotas / IG:@marlenecalderonderat / @gloriatrevi

Marlene Calderón revela que tuvo que tomar terapia para superar todo lo que vivió

“Con la serie de Gloria no estuvimos conformes. No fue la verdad. Fue un daño colateral. No fue lo más indicado”.

“Hoy estoy con la verdad porque he madurado. He estado en terapia. Ya no me da pena decir y aceptar que necesitas ayuda médica. He contado con el apoyo de mi familia, de la psicóloga y la psiquiatra. Es un proceso que, entre más madura uno, más se da cuenta de lo que pasa”.

“En ese entonces tuve mucho miedo y vergüenza. Cuando vas con un psicólogo, sabes que una persona que ha sufrido abuso no lo habla por verguenza aunque pasen 30 años. Yo estaba muy chica. Fue mediático y duele andar en la calle y que te digan: ‘Ay, eres tú, ¿verdad’. Que te juzguen. Pero ahora estoy muy contenta, haciendo lo que me gusta. Nunca es tarde para intentarlo de nuevo”.

¿Qué opinas del juicio de Gloria contra Pati Chapoy? “No tengo nada que decir. Yo sé la verdad y mucha gente también. La mentira no dura para siempre”.

“Creo en la justicia divina y en la de los humanos. A veces tarda, pero creo que por parte de los periodistas y del público hay bastante empatía”.

“A las niñas que hoy quieran dedicarse a esto, les diría a los papás que no todo lo que brilla es oro. Que no porque una persona te hable bonito, es lo correcto. Que no se separen de sus hijos. Que se fijen bien con quién van a dejar a sus hijos. Mis papás fueron víctimas, como todos los padres”.

U: “Marlene y yo compartimos historias similares de abuso en cuestiones laborales. Trataron de cortarle las alas. Tengo empatía con ella y me gustaría que le den la oportunidad. La han atacado, revictimizado, cuando lo único que querían era cantar”, finalizó.

Marlene fue corista de Gloria Trevi / Alejandro Isunza / Archivo TVNotas / IG:@marlenecalderonderat / @gloriatrevi

¿Quién es Marlene Calderón en el caso Trevi - Andrade?

Marlene llegó al clan Andrade con 13 años, por invitacion de Aline Hernández.

Durante su cautiverio, se embarazó de Sergio Andrade. Tuvo otro hijo con su exmarido, pero el adolescente falleció en 2022 .

Tuvo . En 1999 fue acusada de rapto y violación con penalidad agravada y violación genérica. Su supuesta víctima era Karina Yapor. Le dictaron auto de formal prisión en Chihuahua.

con penalidad agravada y violación genérica. Su supuesta víctima era Le dictaron auto de formal prisión en Chihuahua. Ocho meses después salió de prisión, tras pagar una fianza de 60 mil dólares. Además, no podía abandonar la ciudad y debía acudir semanalmente a firmar al reclusorio.

