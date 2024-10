Ariel Miramontes, ‘Albertano': Supuesta suegra le exige explicaciones sobre la muerte de su ex

Ariel Miramontes, mejor conocido por su papel como ‘Albertano’, está envuelto en la polémica. Pese a que se ha considerado como uno de los actores más mesurados con respecto a su vida privada. En esta ocasión su nombre ha causado revuelo en las redes sociales.

A través de la plataforma de Tiktok, circula un video en el que la supuesta exsuegra del famoso le exige explicaciones de la muerte de su hija, Elizabeth.

Albertano / Instagram: @albertanooficial

Supuesta exsuegra de Albertano le exige explicaciones sobre la muerte de su hija

En TVNotas te contamos que la madre de sus hijos los abandonó a pocos días de su nacimiento (abajo el enlace) y nunca se interesó en cuidarlos, amarlos ni procurarlos, ya que prefirió continuar con su vida de soltera en Acapulco, donde trabajaba en un centro nocturno.

Ahora, surgió un video en la plataforma china en el que una mujer, quien se dice ser exsuegra de la ex de Albertano, pide ayuda para localizar al actor. Exige respuestas sobre el fallecimiento de su hija.

Albertano / Luis Reyes García

“Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos, este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor ‘Albertano’, porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios”. Supuesta exsuegra de Ariel Miramontes

En otro clip, la señora manifestó que tuvo contacto con su hija, pero hace una semana se enteró de su fallecimiento. Contó que, en este momento, sufre de problemas de salud y reside en Estados Unidos, por lo que no había podido buscar a su hija.

“He tenido comunicación con ell. Hace un mes, hablamos. Ella nunca me dijo que estaba enferma (...) Mi hija no estaba muerta. Mi hija estaba viva. Yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto (...) En la vida privada de ellos no me voy a meter. Simplemente, quiero hablar con él y que me digan la fecha en que murió”, dijo.

Agregó: “Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas (...) Albertano es papá de mis nietos, fue pareja de mi hija, mi hija vivía en otro lugar”.

Finalmente, la señora también identificada como Elizabeth, dijo que sus exigencias no tienen nada que ver con dinero.

Albertano / Instagram

“Lo único que quiero es que él me informe, que él me diga la verdad de lo que pasó, porque tengo entendido que él pagó todos los gastos, también quiero agradecerle”, concluyó.

Al momento, Ariel Miramontes no se ha pronunciado respecto al video que circula en redes sobre su supuesta exsuegra.

Así lo dijo la supuesta exsuegra de Ariel Miramontes:

¿Qué pasó conla expareja de Albertano?

En 2019, en TVNotas te dimos a conocer los terribles momentos que vivió Miramontes por el abandono de Elizabeth, quien es la madre de sus hijos.

Ella no quería ser madre. Sin embargo, se embarazó en 2011: “Ariel le suplicó que lo tuvieran, que él se haría cargo del bebé. Ella accedió y cumplió su deseo (...) Al mes, la muy canija se fue a Acapulco a un centro nocturno y continuó con su vida de soltera”, dijo la fuente.

Ariel Miramonetes interpreta a ‘Albertano’. / Luis Marin

Tres meses después de separarse de su primer hijo, Elizabeth volvió a la Ciudad de México y le solicitó al actor de ‘Lagunilla, mi barrio’ una nueva oportunidad. Él accedió y en 2012 quedó embarazada nuevamente.

“Con el segundo bebé también fue distante y se volvió a ir. A ella le valió”, dijo nuestra fuente.

Desde noviembre del 2018, el comediante tomó la decisión de demandar la patria potestad a esta mujer para proteger a sus pequeños.

Ariel Miramontes también platicó con TVNotas en “El mitangrit de Horacio”. Puedes verlo en video o escucharlo en formato de pódcast.