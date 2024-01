Corte que lleva la demanda de Gloria Trevi en California se declara incompetente para resolver el caso

En la audiencia que se realizó este viernes por la mañana en una corte de California, se dieron a conocer algunas noticias importantes de la demanda en contra de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel por supuesta corrupción de menores.

Por lo cual, el periodista y estudiante de leyes en Estados Unidos, Esly Fombona, quien estuvo presente en dicha sala, nos platica qué fue lo que sucedió este día.

“Hoy se trataron cuatro puntos a mi parecer que son los más importantes. Uno, los demandantes podrán seguir utilizando seudónimo. Dos, el juez autorizó escuchar a las organizaciones que apoyan a las sobrevivientes de este tipo de crímenes. Tres, se anexó la segunda demanda a la primera demanda y cuatro; el juez declaró que este caso es ‘complejo’ y autorizó que la demanda se traslade a otra corte para ser analizada”. Esly Fombona

Esly comentó sobre los seudónimos que seguirán usando los demandantes: “Por el momento, se pospuso una audiencia hasta el 5 de abril para determinar si los demandantes continuarán usando el seudónimo para proteger su identidad, en este caso”, dijo.

El periodista habló sobre las organizaciones que apoyan a las víctimas de abuso sexual y corrupción de menores. “El juez señaló que quiere escuchar a estas asociaciones en marzo para saber el ¿por qué? las personas en este caso los demandantes tienen que seguir usando seudónimos”.

Respecto a que se anexó la segunda demanda a la primera, Esly dijo: “Se aprobó este anexo, y se hizo como una estrategia legal, porque el juez aceptó juntar ambas demandas debido a que uno de los demandantes de la segunda demanda aparece en la primera demanda que se hizo en el 2022”.

Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron demandados en EU / Facebook: Gloria Trevi/ Internet

La importante decisión del juez

El periodista señaló que el juez tomó una decisión muy importante en esta demanda. La autoridad sostiene que es un “caso complejo” y debe ser reasignado a otra corte.

“De acuerdo con la investigación que yo he realizado, esta es una gran oportunidad para que todas las pruebas sean escuchadas y analizadas. A pesar de esta resolución, la abogada de los demandantes objetó la decisión. Sin embargo, el juez le dijo que, si no estaba de acuerdo, que realizará su solicitud ante la oficina correspondiente, aunque sabemos que por lo que decidió el juez no va a proceder”, dijo.

Al preguntarle a Esly, sobre que procede en este caso, mencionó: “Luego de que el juez determinó que el caso es ‘complejo’, las fechas de las audiencias podrían cambiar, tanto la de marzo para escuchar a las organizaciones y la de abril para decidir si siguen usando los seudónimos”

Y añadió: “Ahora en cualquier momento a partir de hoy puede salir la notificación con la fecha y la corte de casos complejos, para continuar con este caso y se realizará el récord público de cuando se realizará el traslado de caso. Puede ser en dos, 5 10 o 15 días o más y solo hay que estar al pendiente de esta notificación”.

El juez considera que el caso es muy complejo / Instagram: @gloriatrevi

¿Gloria Trevi asistió a la audiencia?

Además, Fombona señaló que no estuvieron Gloria Trevi, María Raquenel, ni Sergio Andrade en dicha audiencia.

“Los que estuvieron presentes en esta audiencia fue de manera presencial la abogada de los demandantes, Karen Barth Menzies. La abogada de Gloria, Camille Vásquez, estuvo en videollamada. En el caso de la señora María Raquenel estuvo al pendiente por una llamada telefónica que le hizo su abogada durante toda la reunión”, concluyó.

