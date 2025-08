Muere el influencer Chase Filandro; su familia lanza desgarrador mensaje sobre su muerte ¿Se quitó la vida?

La comunidad digital y artística está de luto tras confirmarse la trágica muerte de Chase Filandro, un actor, influencer y cantante de 20 años que se destacó por su pasión en documentar sus viajes por Parques Nacionales de Estados Unidos.

La familia confirmó la noticia de la muerte de Chase Filandro. En un acto de transparencia y amor, compartieron un mensaje conmovedor, a través de una carta enviada a medios como TMZ. La noticia, que salió a la luz recientemente, ha generado una ola de dolor entre sus seguidores.

¿Cómo murió el influencer y actor estadounidense Chase Filandro?

Chase Filando, influencer, actor y cantante de 20 años, se habría quitado la vida en su habitación el 31 de julio dentro de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde estudiaba arte dramático, según dio a entender su familia en una carta enviada al portal TMZ.

La noticia, revelada recientemente, conmocionó a sus seguidores, quienes lo conocían por documentar sus viajes por los Parques Nacionales de Estados Unidos en Instagram y TikTok.

Su familia no detalló causas específicas de la muerte de Chase. Sin embargo, en su mensaje, subrayaron el amor que tuvo por la naturaleza y las artes, describiéndolo como una “luz brillante” cuya calidez tocó a muchos.

“Fue decisión de Chase entrar al Cielo. Su luz seguirá brillando eternamente en los corazones de todos aquellos a quienes conmovió a lo largo de su extraordinaria, aunque breve, vida. Nuestra familia está desconsolada y devastada por la repentina e inesperada pérdida de nuestro amado Chase”, expresó su familia en la carta.

¿Quién era el influencer Chase Filandro y cuál era su contenido en redes?

Chase Filandro se convirtió en una figura reconocida en plataformas como Instagram y TikTok, donde documentaba sus aventuras explorando los Parques Nacionales de Estados Unidos. Su amor por la naturaleza, combinado con una sensibilidad única, lo llevó a conectar con miles de personas que admiraban su autenticidad.

Cada publicación era una invitación a apreciar la belleza del mundo natural, desde los cañones de Utah hasta los bosques de Yosemite. Su comunidad en redes sociales creció gracias a su capacidad para transmitir emociones profundas a través de imágenes y reflexiones.

Además de su faceta como influencer, Chase era un artista completo. Como vocalista de la banda indie Just Add Water, ofrecía presentaciones en Long Island que capturaban su energía contagiosa. También incursionó en la actuación, con dos créditos en IMDb: Son of Gacy y Fck it We Ball. En el instituto de arte dramático donde estudiaba, lo recuerdan como alguien cuya presencia iluminaba cualquier espacio.

“Traía alegría a cada habitación. Su ausencia deja un vacío que nunca podrá llenarse”, expresó un portavoz del instituto de arte.

¿Cuál es la campaña de recaudación de fondos por la muerte del influencer Chase Filandro?

Tras el fallecimiento de Chase, la revista People informó sobre la campaña de recaudación de fondos en GoFundMe organizada por Franki Ford, la hermana de Chase. En este mismo mensaje, ella describió a su hermano como “una luz brillante con un entusiasmo increíble por la vida”.

La campaña, que ya ha recaudado más de 24 mil dólares, tiene como objetivo financiar dos esculturas conmemorativas en honor a Chase: una en Nueva York, donde estudiaba, y otra en un lugar aún por determinar. Según Franki, estas obras servirán como un recordatorio permanente del espíritu de su hermano, principalmente su amor por la naturaleza.

Según la publicación, la respuesta de la comunidad ha sido abrumadora, con donaciones y mensajes de apoyo que reflejan el cariño que Chase inspiró.

“Era un viajero apasionado y se conmovía con la belleza de los Parques Nacionales”, escribió Franki, subrayando la conexión especial que su hermano tenía con el mundo natural.

