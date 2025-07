¡Como Gustavo Malcapin! Conductor anuncia en vivo de que lo cancelaron: “Justo anoche me avisaron”

Tal como ocurrió con Gustavo Macalpin, conocido conductor del programa Ciudadano 2.0, quien se volvió tendencia en octubre de 2024 tras ser despedido en vivo mientras estaba al aire en el Canal 66 de Mexicali, Baja California —quedando helado ante la abrupta interrupción—, ahora fue el turno de uno de los presentadores más populares de la televisión nocturna en Estados Unidos.

“Justo anoche me avisaron”, soltó Stephen Colbert, sin anestesia, ante millones de televidentes, mientras trataba de mantener la compostura.

La reacción fue inmediata. En redes sociales, sus fans explotaron. Muchos no podían creer que un programa tan icónico y un conductor tan querido fuera sacado del aire de esa manera. ¿Quién toma una decisión así de un día para otro? Aquí es donde empiezan los rumores, teorías y mucho, mucho chisme.

¿Por qué cancelaron The late show si era tan exitoso?

La cadena CBS fue clara: “Es una decisión financiera”. Según ellos, el formato late night ya no genera lo mismo de antes y Colbert el querido conductor, aunque “irremplazable”, ya no entra en sus planes más allá de 2026.

La historia oficial dice que todo es por dinero. Lo cierto es que Stephen Colbert ganaba hasta 15 millones de dólares al año, es decir 255 millones de pesos mexicanos, una cifra que —según ejecutivos— ya no era rentable mantener. Pero, ¿de verdad se trata solo del sueldo?

¿Qué es The late show y por qué todos hablan de su cancelación?

Aunque en México el programa no es tan popular como Ventaneando o La cotorrisa, en Estados Unidos The late show es una institución. Nació en 1993 con David Letterman el mismo hombre que entrevistó a Obama en Netflix y pasó a manos de del conductor Colbert en 2015.

El programa mezclaba entrevistas, comedia y crítica política con estilo muy ácido, algo así como si Brozo y René Franco. Bajo el mando de Colbert, The late show se volvió un espacio clave para entender y reírse de la política estadounidense.

Pero el final ya tiene fecha: mayo de 2026 será la última emisión.

¿Cómo reaccionó Stephen Colbert tras su inesperado despido?

Lejos de armar escándalo, Colbert se despidió con clase, pero no sin dejar claro su descontento. Cerró la emisión con una frase que hizo eco en todos los portales de entretenimiento:

“Es difícil despedirse cuando ni siquiera sabías que te ibas”. Muchos ya lo visualizan de regreso, tal vez en streaming, tal vez con otro programa más libre. ¿Netflix, HBO o hasta TikTok? Con su talento, carisma y millones de seguidores, aseguran que las ofertas no le van a faltar.

¿Quién es Stephen Colbert y por qué lo comparan con Brozo?

Stephen Colbert es comediante, escritor, productor y presentador. Su carrera despegó en The daily show y luego protagonizó su propio espacio, The colbert report. En 2015 fue elegido para reemplazar a David Letterman en The late show, donde brilló con su estilo irónico, elegante y sin filtros.

Si lo trasladamos a la industria mexicana, podríamos decir que está a la altura de figuras como Brozo (el personaje crítico y satírico interpretado por Víctor Trujillo) o Chumel Torres, pero con una proyección internacional mucho mayor. Su humor es político, su crítica filosa y su presencia mediática, innegable. Por eso, su salida no es cualquier cosa: es el cierre de una era… o tal vez el inicio de una aún más polémica.

Así se despidió el conductor: