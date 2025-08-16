Mhoni Vidente advierte por la “alineación de Lucifer” en agosto: ¿Qué es y qué predice?

En una nueva entrega de sus predicciones, Mhoni Vidente ha encendido las alarmas al anunciar que, a partir del 11 de agosto, se producirá un fenómeno astronómico que, según sus visiones, traerá consecuencias históricas. Se trata de la alineación de seis planetas junto a la Tierra, evento que la astróloga denomina la “alineación de Lucifer”.

Según Mhoni vidente, este suceso no solo tendrá un impacto en el clima y la geología, sino también en la política y la conciencia colectiva. De acuerdo con Mhoni, esta combinación cósmica ya se registró dos veces en lo que va del año, el 21 de enero y el 28 de febrero, y cada una de esas fechas estuvo marcada por situaciones globales relevantes. Ahora, anticipa qué pasará por esta tercera alineación.

¿Qué es la “alineación de Lucifer” según Mhoni Vidente?

La astróloga cubana Mhoni Vidente ha bautizado como “alineación de Lucifer” al fenómeno que, de acuerdo con sus predicciones, está ocurriendo a partir del 11 de agosto y que consiste en la alineación simultánea de seis planetas con la Tierra. Según su visión, no se trata de un simple evento astronómico, sino de un momento con implicaciones energéticas y espirituales que desencadenarían transformaciones profundas en el planeta. Mhoni sostiene que este patrón cósmico está vinculado a lo que describe como una “guerra entre el bien y el mal”, así como a un reacomodo global en diferentes áreas: política, economía, medio ambiente y conciencia social.

En sus palabras, la astróloga lo llama “la alineación del golpe de Estado, del cambio de conciencia y de la elevación espiritual del ser humano”, asegurando que no es un fenómeno frecuente. Señala que en 2025 ya se registró en dos ocasiones anteriores, el 21 de enero y el 28 de febrero y que en ambas fechas se presentaron situaciones internacionales de alto impacto. Para esta nueva ocasión, prevé que podría ser un punto de inflexión para la humanidad, con efectos que irían desde desastres naturales hasta tensiones políticas de gran escala.

Cabe destacar que de acuerdo con la ciencia es imposible predecir estos fenómenos naturales, por lo cual, lo dicho por Mhoni vidente guarda la calidad de rumor.

¿Qué predicciones tiene Mhoni vidente para agosto 2025?

Las predicciones de Mhoni Vidente, de acuerdo con sus palabras, destaca la posibilidad de un sismo de magnitud 8.9 a 9.2 en el Caribe, cerca de Cuba, Islas Caimán o Jamaica, con potencial de generar un tsunami que alcanzaría las costas de México, Centroamérica y Estados Unidos. La pitonisa también advirtió que, según ella, se formará un huracán de fuerza extrema que tendría su origen en África, recorrería el Caribe y tocaría tierra en Cancún, para luego continuar hacia el estado de Texas.

Este sistema, asegura, podría romper récords de intensidad y dejar daños considerables en su trayectoria. También menciona la aparición de grietas en el fondo marino, la liberación de lava y modificaciones en la geografía mundial como consecuencia de movimientos tectónicos.

