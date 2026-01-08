Mhoni Vidente vivió un secuestro: La pitonisa lo predijo y la experiencia transformó su vida y su don

Ahora que inicia el 2026 y Mhoni Vidente vuelve a ser tendencia por sus acertadas predicciones, como la captura de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump y el sismo en México el 2 de enero, las redes han puesto el foco en su vida personal.

Lo que pocos imaginaban es la historia que hay detrás de la famosa astróloga: antes de convertirse en una de las más influyentes de México y América Latina, Mhoni Vidente enfrentó dolor, discriminación, cirugías, un secuestro y una experiencia sobrenatural que, según ella, marcó su destino. Su vida no solo está llena de predicciones cumplidas, sino también de episodios extremos que hoy vuelven a sorprender al público.

Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para diciembre / Canva/ Captura de pantalla

¿Cuál es la verdadera historia de Mhoni Vidente y cómo fue su infancia en Cuba?

La historia de Mhoni Vidente comienza lejos de los reflectores. Nació en Cuba bajo el nombre de Rafael Martínez de León, aunque desde muy pequeña supo que no se identificaba con el género masculino. Su padre es originario de Monterrey, Nuevo León, lo que más tarde le permitió obtener la nacionalidad mexicana.

Uno de los momentos más duros de su vida ocurrió cuando tenía apenas dos años y su madre murió a causa de cáncer de matriz. Este hecho marcó profundamente su infancia y la dejó bajo el cuidado de su abuela materna, una figura clave en su historia personal y espiritual. La propia Mhoni ha contado que su abuelita fue quien la protegió, la entendió y la apoyó cuando el bullying escolar se volvió insoportable.

En entrevistas, como la que concedió al programa Hoy en 2019, recordó que su abuela decidió sacarla de la escuela debido a las agresiones que sufría y fue ella misma quien le enseñó a leer y escribir en casa. “Siempre respetó mi identidad”, ha señalado la vidente al hablar de esa etapa, que describe como dolorosa pero determinante para su carácter.

Cazzu estaría embarazada en 2026: Mhoni Vidente anticipa bodas y bebés en los famosos / Redes sociales

¿Cómo fue la transición de género de Mhoni Vidente y cuántas cirugías se realizó?

Uno de los aspectos más comentados de la vida de la pitonisa Mhoni Vidente es su transición de género, proceso que inició desde muy joven en Cuba. A los 15 años, completamente convencida de que no se identificaba con el género con el que nació, se sometió a su primera cirugía, en la que le retiraron los testículos para dejar de producir testosterona.

Un año después llegó su primera cirugía estética: implantes de senos, decisión que contó con el respaldo económico y emocional de su abuela. Finalmente, al cumplir 18 años, se realizó la vaginoplastia, completando así una de las etapas más importantes de su vida.

Hasta 2019, Mhoni ha revelado que se practicó al menos cuatro cirugías relacionadas con su reasignación de género, con el objetivo de lograr una apariencia más femenina. Este proceso, lejos de ocultarlo, lo ha compartido abiertamente como parte de su historia, convirtiéndose en una figura visible dentro de la comunidad trans y en un referente de resiliencia.

¿Es cierto que Mhoni Vidente fue secuestrada y qué relación tuvo con el narcotráfico?

Uno de los episodios más oscuros y polémicos en la vida de la astróloga Mhoni Vidente, ocurrió a finales de los años 90 e inicios de los 2000, cuando comenzó una relación sentimental con un hombre mayor que ella, a quien ha descrito como un hombre muy poderoso.

De acuerdo con su testimonio, tras la detención de ese hombre, otra persona ligada a ese entorno intentó obligarla a iniciar una relación con él. Tiempo después, Mhoni asegura que tuvo una visión en la que vio su propio secuestro, algo que lamentablemente se cumplió.

El secuestro, según ha contado, fue un ajuste de cuentas entre bandos criminales. La condición para liberarla era que su supuesto novio soltara a dos hombres que tenía cautivos. Sin embargo, tres días después fue liberada, tal como ella misma había predicho. Incluso, afirmó haberle dicho al hombre que ordenó el secuestro que saldría con vida… y así ocurrió.

Tras ese episodio, Mhoni Vidente decidió alejarse por completo de ese mundo, convencida de que había tenido una segunda oportunidad.

¿Qué revelación tuvo Mhoni Vidente con la Virgen de Fátima y cómo descubrió su don?

Mucho antes de su transición de género y de alcanzar la fama, Mhoni Vidente asegura haber vivido el momento que le dio el don de la clarividencia. Ocurrió el 13 de mayo de 1989, un día lluvioso en Cuba. Al salir por ropa que había dejado colgada, un rayo la impactó, dejándola inconsciente.

En ese estado, relató haber tenido una visión aterradora. Dijo encontrarse en un lugar que identificó como “el infierno”, rodeada de demonios. “Me vieron 72 demonios (…) los ojos los tienen como perdidos, vacíos”, describió. En medio del miedo, apareció una mujer vestida de blanco y de cabello negro, quien la rescató con una frase que marcaría su vida: “Mhoni, el miedo es la falta de fe”.

Días después, el 27 de mayo, la misma figura volvió a aparecerse y fue entonces cuando, según Mhoni, la Virgen de Fátima le dijo su destino:

“‘Mhoni, de ahora en adelante le vas a decir a la gente lo que va a pasar en el futuro’… tenía como 13 años (…) no entendía todavía lo que estaba pasando”. Mhoni Vidente

Mhoni Vidente advierte sobre tormentas solares que podrían impactar a la Tierra. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la primera predicción de Mhoni Vidente que sí se cumplió?

En esa misma revelación, la Virgen de Fátima le pidió a Mhoni Vidente que le diera un mensaje a su abuelita: ese viernes de la semana moriría. Aunque incrédula, cumplió con la petición. Su abuela, que confiaba plenamente en ella, pasó los días despidiéndose de sus seres queridos.

Tal como lo había advertido, ese viernes su abuelita falleció alrededor de las 3 de la tarde. Para Mhoni, esa fue su primera predicción cumplida, y también uno de los golpes emocionales más fuertes de su vida.

Mhoni Vidente revela que habrá sismo en la CDMX / YouTube / Pixabay

¿Cómo se hizo famosa Mhoni Vidente y por qué ganó tanta credibilidad?

Años más tarde, la Virgen de Fátima volvió a aparecerse en su relato para decirle que 13 años después sería reconocida por predecir el futuro. Mhoni Vidente no le dio importancia… hasta que ocurrió.

En 2010 recibió una llamada de Alexis Núñez, entonces productor de Sabadazo. “Te voy a dar la oportunidad, tú sabes si te quedas o te vas”, recordó que le dijo. En su primera aparición en vivo, predijo un temblor ese mismo día, el campeonato de Tigres y la llegada del primer Papa latinoamericano.

Cuando estas predicciones se cumplieron, su carrera despegó. Permaneció cuatro años en el programa y su fama creció hasta convertirla en una de las videntes más respetadas del espectáculo, conocida también por anticipar muertes como las de Jenni Rivera y Juan Gabriel.

Hoy, entre creencias, polémicas y millones de seguidores, Mhoni Vidente sigue siendo una figura que divide opiniones.