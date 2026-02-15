Irán Castillo revela que desarrolló síndrome de Estocolmo tras su secuestro: “Me encariñé con ellos”

La vida de Irán Castillo dio un giro definitivo en mayo de 2015, cuando fue privada de su libertad durante tres días. A más de una década de distancia, la actriz y cantante volvió a hablar del episodio que marcó su historia personal y profesional, revelando detalles que hasta ahora no había compartido públicamente.

Irán Castillo no guarda resentimiento contra sus secuestradores. / Lilia Carpio, redes

¿Cómo ocurrió el secuestro de Irán Castillo en 2015?

La actriz Irán Castillo relató, en una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón, para su canal de YouTube que el secuestro ocurrió una noche de mayo de 2015, entre las 11:30 de la noche y la medianoche. En ese momento, la actriz conducía sola su automóvil luego de salir de una obra de teatro a la que había asistido.

De acuerdo con su testimonio, el ataque no fue planeado específicamente contra ella. Mientras manejaba, su vehículo fue impactado por otro automóvil desde atrás. Al descender para ofrecer una disculpa, pese a no haber sido la responsable del choque, la situación cambió de manera inmediata.

“Esto fue como fortuito, no iban por mí. Ellos tenían este modo operandi de ir detrás de ‘sigo a la mujer que va sola’” Irán Castillo

En ese momento, los sujetos la encañonaron, la cubrieron y se la llevaron contra su voluntad. Inicialmente, Irán pensó que se trataba únicamente de un asalto. Durante el traslado y al llegar a la casa de seguridad, la actriz intentó protegerse ocultando su identidad. Sin embargo, sus secuestradores revisaron sus pertenencias y fue entonces cuando se dieron cuenta de quién era. “Ahhh, ya sabemos quién eres”, recordó que le dijeron.

¿Qué trato recibió Irán Castillo por parte de sus secuestradores?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del testimonio de Irán Castillo fue la forma en la que describió el trato que recibió durante los días que permaneció secuestrada. La actriz aseguró que, pese a la gravedad de la situación, las personas que estaban directamente con ella no la agredieron físicamente ni la maltrataron.

Según relató, no fue vendada de los ojos y únicamente se le pedía que mantuviera la vista hacia el piso. Además, recordó que incluso le preguntaban qué deseaba comer.

“Nunca me trataron mal, al contrario, me trataban bien, me decían ‘qué quieres de desayunar, flaquita’” Irán Castillo

Irán también mencionó que hubo una mujer que permaneció con ella y que se encargaba de cuidarla. “Siempre me cuidó”, señaló, al tiempo que aclaró que, dentro de lo que cabe, no sufrió agresiones durante el secuestro.

La actriz explicó que la única figura que la trataba de forma hostil era el llamado “jefe”, quien se encontraba en prisión y se comunicaba vía telefónica. Aun así, el trato cotidiano que recibió influyó de manera directa en la forma en la que procesó la experiencia una vez que fue liberada.

Irán Castillo fue secuestrada / Captura de pantalla

¿Por qué Irán Castillo desarrolló el síndrome de Estocolmo?

Tras recuperar su libertad, Irán Castillo reconoció que se sentía profundamente agradecida por seguir con vida y por no haber sufrido violencia física. Esa sensación, explicó, fue el inicio de un proceso emocional que no comprendía en ese momento.

“Cuando me liberan, lo primero que piensas es: ‘estoy viva, no me golpearon, no me violaron, no me hicieron nada’”, relató. Incluso confesó que llegó a pensar en cómo podría ayudar a sus secuestradores, al considerar que algunos de ellos atravesaban situaciones de necesidad.

Esta actitud llamó la atención de las autoridades cuando Irán acudió a declarar. La actriz reveló que no quería proporcionar información sobre sus captores, lo que llevó a los agentes a detectar que algo no estaba bien. Posteriormente, al hablar con una psicóloga, le explicaron que estaba experimentando el síndrome de Estocolmo.

De acuerdo con lo que le informaron, este síndrome es un mecanismo psicológico en el que, con el paso del tiempo, las personas privadas de su libertad desarrollan sentimientos positivos hacia sus captores o abusadores. La propia Irán señaló que no era consciente de estar viviendo este proceso hasta que fue evaluada por especialistas.

Durante las declaraciones oficiales, la actriz tuvo que coincidir con otras personas que habían sido secuestradas previamente por el mismo grupo. Aunque describió ese momento como fuerte y complicado, cumplió con el proceso legal correspondiente.

Actualmente, Irán Castillo recordó este episodio como parte de una etapa que dejó una huella profunda en su vida. En la entrevista, también mencionó que, tras su liberación, recibió apoyo, entre ellos ayuda económica brindada por Gloria Trevi, para poder enfrentar las consecuencias del secuestro.

