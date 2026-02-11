Paco de la O presuntamente está “secuestrado” y en adicciones, reportan: Filtran FOTOS de su estado actual

Paco de la O, exesposo de Gaby Platas, fue tendencia hace algunas semanas por una serie de acusaciones que lo señalaban de ser una persona violenta. Y es que, según la misma Platas, el actor presuntamente hasta llegó a amenazarla de muerte por mostrar intenciones de querer terminar su relación.

Tras esto, se ventila que, presuntamente, Paco de la O estaría “secuestrado” y con supuestos serios problemas de adicción, al parecer, por culpa de su nueva novia. Incluso, se filtraron impactantes imágenes que lo confirmarían, ¿qué está pasando con el histrión?

Paco de la O / Redes sociales

¿Quién es Paco de la O, actor acusado de violencia por Gaby Platas?

Francisco de la O Fernández, conocido en el gremio artístico como Paco de la O, es un actor mexicano. Actualmente tiene 60 años. Se le ha visto en producciones importantes como:

Lo que callamos las mujeres

El señor de los cielos

Pobre diabla

Mujeres asesinas

La niñera

Venga la alegría

Su nombre fue motivo de controversia tras las declaraciones hechas por su expareja, Malu Carreras. Sin decir nombres, aseguró haber vivido violencia física y psicológica por parte de un ex. Muchos afirmaron que presuntamente hablaba de Paco.

Esto habría sido confirmado después de que la propia Gaby Platas, de quien se divorció en 2018, afirmara que, presuntamente, Paco la agredía y hasta la habría amenazado de muerte. Incluso contó que, tras las declaraciones de Malu, él la contactó para “platicar”. Advirtió públicamente que tomará acciones legales si el actor sigue “acosándola”.

“Él me dijo, con estas palabras: ‘Esta relación se va a terminar el día que yo quiera. Si tú me dejas antes, te voy a matar’. El día que yo me fui, fue porque una persona cercana a él me habló por teléfono y me dijo: ‘Salte de tu casa ahorita, este wey va a ir a tu casa a matarte’”, relató Platas.

Paco de la O / Redes sociales

¿Quién es la nueva novia de Paco de la O y por qué dicen que presuntamente lo tiene “secuestrado”?

En la más reciente emisión de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Paco de la O estaría teniendo un romance con una mujer llamada Ileana, quien, supuestamente, lo mantiene “adicto” a las sustancias ilícitas.

De acuerdo con Ceriani, presuntamente esta mujer es “dealer” y constantemente le daría estupefacientes, así como también lo “complace” al llevarle muchas chicas, para mantenerlo tranquilo y presuntamente aparentemente dependiente de ella. Y es que, presuntamente, ella lo controla hasta el punto de “filtrar” quién puede o no hablar con él.

Javier Ceriani “Paco anda con una tal Ileana. Esta mujer es su novia y dicen, supuestamente, que es su supuesta dealer. Lo que se especula es que Paco estaría secuestrado por esta chica en la casa. Le da, supuesta y alegadamente, mucha harina blanca, alcohol, cigarros y muchas fiestas. Ileana tiene agarrado a Paco de la O. Él acepta todo esto”

Ceriani resaltó que, en teoría, Paco sí podría salir de su casa, pero, presuntamente, es tan dependiente de su novia que prefiere no salir mucho: “Este fin de semana, le llevó señoritas de muy corta edad, grandes y chicas. Supuestamente, lo tiene en la fiesta para tenerlo entretenido y controlado”, indicó, al mismo tiempo que mostraba unas fotografías en las que se le podía ver a Paco en un aparente mal estado.

Javier también reportó que, supuestamente, el actor tendría una pésima relación con su familia, incluyendo su hija, pues están cansados de intentar ayudarlo sin éxito: “Se cansaron todos”, resaltó.

¿Cómo reaccionó Paco de la O ante estas acusaciones?

Hasta el momento, Paco de la O no se ha pronunciado de manera directa. Sin embargo, y de acuerdo con Javier Ceriani, presuntamente está enterado de que su supuesta situación salió a la luz y hará todo lo posible por “desmentirla” en los próximos días.

Y es que Ceriani también ventiló que, presuntamente, el actor y su supuesta pareja mantienen una dinámica muy tóxica, pues él presuntamente la golpea “salvajemente”.

“A Ileana, Paco de la O, la golpea salvajemente. La tiene toda morada, dominada y sería este juego perverso, violento entre una chica que, si bien es la que le lleva las sustancias, no puede salir de allí, y este señor que está mal, muy mal”, indicó.

