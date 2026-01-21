Gaby Platas renuncia a importante proyecto junto a Lalo España: “Surgieron irregularidades”

La gira de ‘Enrollados’ sigue en medio del escándalo. A tan solo unos días de que Lalo España anunciara su salida del esperado proyecto, Gaby Platas también hace lo mismo. A través de un contundente comunicado, la actriz detalló los motivos detrás de su decisión y exhibió que hubo “diversas irregularidades”, ¿qué está pasando?

Gaby Platas / Redes sociales

Lee: Gaby Platas ¿Infiel y tres veces divorciada? Tras declaraciones de su ex, Paco de la O ¡investigan su pasado!

¿Por qué Lalo España renunció a la gira de ‘Enrollados’?

Desde hace varios días, se había empezado a especular que la gira de ‘Enrollados’ estaba tambaleándose. Se habló de conflictos internos, baja venta de boletos y desacuerdo entre los integrantes.

En medio de todo esto, Lalo España, a través de un video, explicó sus motivos por los que salió del proyecto. El actor señaló que hubo “modificaciones ajenas al elenco”. Si bien se reprogramaron las fechas, debido a su agenda laboral, le era imposible formar parte.

“El año pasado fui contratado por una compañía para formar parte de la gira ‘Enrollados’. Esta gira sufrió algunas modificaciones por cuestiones ajenas al elenco. La compañía que nos contrató publicó un comunicado anunciando que la gira por cuestiones de logística de ellos sufriría ciertos movimientos, reprogramaciones, etc. y que ellos asumían la responsabilidad de devolver el dinero de los boletos”, manifestó.

También confirmó que su contrato ya no estaba vigente y que la decisión fue tomada después de asesorarse legalmente, por lo que optó por dar la cara y hacer frente a las especulaciones.

“Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira” Lalo España

Te recomendamos: ¿Gaby Platas tampoco quiere volver a trabajar con Mariana Echeverría? La actriz lo confiesa

¿Qué dijo Gaby Platas sobre su renuncia a la gira de ‘Enrollados’?

A través de Instagram, Gaby Platas señaló que notó “diversas irregularidades” durante la gestión de la gira ‘Enrollados’.

“Antes de este proyecto no conocía a los productores. Durante el proceso surgieron diversas irregularidades, principalmente la falta de comunicación con mi agencia y conmigo. Estas inquietudes fueron compartidas con mis compañeros”, expresó.

Señaló también que estaba dispuesta a participar en las fechas reprogramadas. Sin embargo, su agencia no recibió “una respuesta formal” y su contrato perdió vigencia, además de que “se acumularon distintos incumplimientos por parte de la producción”.

Gaby Platas “Aunque públicamente se anunció que el 20 de enero se informarían nuevas fechas, estas fueron enviadas al elenco hasta la tarde del 19, señalando además que todos estábamos de acuerdo, lo cual no era cierto. Al día de hoy no existe comunicación oficial al público ni información sobre el reembolso de boletos”

Finalizó lamentando lo ocurridO:

“No hablé antes porque confié en que la producción atendería la situación y por mi deseo genuino de que la gira pudiera realizarse. Esta situación me afecta también como consumidora, ya que incluso adquirí boletos para que mi familia asistiera al show. Lamento profundamente lo ocurrido”, concluyó.

Gaby Platas / Redes sociales

¿Gaby Platas le fue infiel a Paco de la O?

Otro tema que ha ganado relevancia en los últimos días ha sido la presunta infidelidad de Gaby Platas a su exesposo, Paco de la O, de quien se divorció en 2018 tras casi 10 años de matrimonio.

A lo largo de los años, ambos han ofrecido versiones distintas del motivo de su separación. Hace algunas semanas, Paco asistió al programa ‘El minuto que cambió mi destino’ y se sinceró sobre su romance con Gaby.

Según él, sí hubo una infidelidad, pero eso no fue el motivo de la ruptura. No quiso dar detalles sobre quién engañó al otro, lo que generó muchas dudas y especulaciones en redes sociales.

Mira: Gaby Platas revela detalles de su tormentoso matrimonio con Paco de la O