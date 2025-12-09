Lalo España confirma ruptura con su novio ¿terminan mal?: “Estamos vivos, lo demás es extra”

A una semana de haber sido desenmascarado como ’Ñero Samurái’ en ¿Quién es la Máscara?, Lalo España pasó de la broma y la sorpresa televisiva al tema más delicado de su vida personal: el final de su noviazgo. El actor, popular por su personaje de Germán en Vecinos, compartió un mensaje profundo en redes donde anunció el cierre de este capítulo amoroso, manteniendo la privacidad de su pareja pero dejando claro el cariño que existió entre ambos.

¿Qué dijo Lalo España sobre su ruptura y cuál fue el motivo real del adiós?

Fue a través de Instagram que el actor de Vecinos, Lalo España dedicó unas palabras para informar el termino e su relación: “Hoy cerramos un ciclo… con un ser maravilloso al que le agradezco enormemente por todo lo vivido, disfrutado, compartido y aprendido caminando juntos entre vivencias de muchos colores”, escribió.

En su mensaje, España explicó que los cambios naturales de la vida terminaron influyendo en la relación:

“Es muy sano detenernos y reconocer cuando las experiencias van cambiando y el panorama se modifica, cuando empezamos a sentir algo distinto, no fingir por miedo a estar solos, por temor de lastimar a alguien, cerrar de manera amorosa, civilizada, armónica.” Lalo España

El actor también se sinceró sobre el duelo que implica una separación, sobre todo cuando hubo tanto amor de por medio: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo; efectivamente todo pasa, pero eso que pasa debemos habitarlo, sentirlo, procesarlo y agradecer las lecciones…”

Lalo dejó claro que el cariño sigue intacto: “De verdad amé muchísimo a mi pareja y le agradezco enormemente lo estupenda persona que es… guapo, simpático.”

El protagonista de Vecinos también aseguró que, pese al fin, existe paz entre ellos y un vínculo amistoso que ambos respetan profundamente: “Gracias de todo corazón, quedo en paz contigo… Las puertas de mi cariño y amistad están abiertas de aquí para allá y me resulta como un bálsamo sentir que de ti hacia mí también.”

Y cerró su mensaje con una frase que ya se volvió tendencia entre sus seguidores:

“Estamos vivos, lo demás es extra. Abraza y honra tu vida, que yo también así lo haré.” Lalo España

¿Había planes de boda entre Lalo España y su pareja?

Un año atrás, Lalo España hablaba feliz de este romance. En octubre celebraría el primer aniversario con su pareja y confesó sentirse pleno: “Súper bien, vamos para un año… estoy muy feliz y agradecido con la vida.”

Sin embargo, cuando surgió la pregunta sobre un posible matrimonio, el actor fue tajante en su postura: “Cada vez más los contratos sociales y los papeles y eso no, yo vivo el momento, vivo día a día, lo que duremos y toda la buena vibra.”

Aunque nunca confirmó que esa diferencia de pensamiento fuera un factor en la ruptura, es innegable que existía una postura firme respecto a no formalizar la relación. Incluso confesó que prefería no hacer hipótesis sobre el futuro porque “luego cae más pronto un hablador”.

Para muchos fanáticos, esta negativa a casarse pudo haber sido uno de los elementos que con el tiempo generaron diferencias, aunque el actor no lo señaló directamente. Lo que sí dejó claro es que la relación siempre se llevó con madurez y respeto.

¿Quién era el misterioso novio de Lalo España y por qué nunca lo mostró en público?

La identidad del novio de Lalo España siempre fue uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Se sabe que era 24 años menor que el actor, pero no su nombre, profesión ni cómo se conocieron. Desde el inicio decidieron mantener la relación lejos del foco público.

Lalo ya había explicado su decisión de protegerlo del escrutinio mediático: “No le gusta la vida pública, entonces nunca lo van a ver que lleguemos a una alfombra ni de la mano ni nada.”

Y agregó que su pareja no estaba acostumbrada al ojo mediático: “Me dijo: ‘Tú estás acostumbrado a la vida pública, yo no’, y él no quiere… porque luego se vuelven unos chismorreos en redes.”

El actor confesó incluso que su novio podía acompañarlo a eventos, pero sin ser identificado. “A lo mejor va a estar en un evento y ni saben que está ahí”, dijo en una entrevista anterior.

Para España, lo más importante fue mantener una relación sana lejos del ruido, algo que él no había podido hacer antes por la presión mediática que vivió tras la muerte de su exnovio Ranferi Aguilar en 2012, quien falleció por neumonía.