¿Cibad Hernández y Alicia Villarreal habrían terminado? La indirecta que desató rumores sobre la cantante

Tras el inicio de su relación, Alicia Villarreal y Cibad Hernández han generado atención mediática y una ola de comentarios en redes sociales. Desde que hicieron público su romance, el creador de contenido y la cantante habían comapartido mensajes cariñosos. Sin embargo, en días recientes, Cibad volvió a llamar la atención tras difundir un clip en Instagram donde habló sobre las exparejas de la cantante ¿Le reclamó? Aquí te contamos qué fue lo que pasó.

Vidente predice escalofriante advertencia a Alicia Villarreal en el terreno amoroso. / Redes sociales

¿Cibad Hernández y Alicia Villarreal habrían terminado su noviazgo?

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández continúa vigente. Ambos han compartido mensajes recientes de cariño en redes, descartando versiones de ruptura. Desde el inicio de su romance, la pareja ha mostrado cercanía y complicidad a través de publicaciones donde expresan abiertamente su afecto, sin detenerse ante críticas o cuestionamientos públicos.

Cibad Hernández, conocido por su contenido directo, publicó un video que generó conversación al dedicar un mensaje dirigido “a ese ex”. Aunque nunca hizo referencia explícita a alguien, la audiencia lo interpretó como una posible reacción a comentarios previos relacionados con los ex de Alicia Villarreal. El clip sumó miles de reproducciones rápidamente y colocó nuevamente el nombre de la pareja entre las tendencias. En el video, Cibad dijo:

“Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir, que tiene que estar diciendo del novio de la ex para poder sobresalir… mijo, ya cómprate unos huevitos, ya cómprate una vida, ya estuvo ¿no crees? Ya estuvo que te estés colgando de tu ex y de los huevos de novio de tu ex… ¿cómo que ya estuvo, no?” Cibad Hernández

Estas declaraciones fueron interpretadas como una indirecta, aunque él no dio contexto adicional ni mencionó directamente a Arturo Carmona o Cruz ‘N’. El creador de contenido mantuvo su postura y no emitió más comentarios tras la difusión del video. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales consideraron que estas palabras podrían dar a entender que Cibad y Alicia Villarreal habrían terminado su relación, pero todo se trataría de especulaciones.

Al momento, ninguno de los dos famosos han confirmado una ruptura.

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el novio de Alicia Villarreal?

Arturo Carmona ha sido cuestionado en diversas ocasiones sobre la nueva relación sentimental de la madre de su hija, Melenie Carmona. El actor ha respondido que su principal interés es que Alicia se encuentre bien y que haya estabilidad para su hija. Hasta el momento, sus declaraciones se han centrado en mantener una convivencia respetuosa por el bienestar familiar.

“Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien” Arturo Carmona

Expresó Carmona cuando fue consultado por la prensa. Ese comentario volvió a circular tras el video de Cibad, lo que generó nuevas interpretaciones en redes, pese a que Carmona no ha mencionado directamente al creador de contenido.

Además de Carmona, Cruz ‘N’ también forma parte del historial sentimental de Alicia Villarreal. Aunque él no ha realizado declaraciones recientes sobre la vida amorosa de la cantante, su nombre reaparece cada vez que surge una polémica asociada al pasado de la intérprete. En este caso, la conversación nuevamente se abrió por la indirecta de Cibad, pese a que ninguno de los dos aludidos reaccionó públicamente al mensaje.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Cómo es la relación actual entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se mantiene estable, según lo que ambos han compartido en redes. La pareja ha dejado claro que no les afectan las opiniones externas sobre su romance, el cual inició de manera inesperada y generó conversación desde sus primeras apariciones juntos.

Ambos suelen intercambiar mensajes de amor. Uno de los más recientes de Cibad fue:

“¿Y si sale todo bien? ¿Y si disfrutamos este amor como hasta ahora? Sin permitir que nadie juzgue si está bien o está mal nuestra felicidad, al final es solo nuestra y no le hace daño a nadie… ¿y si eres el amor de mis días? De mi vida? Que el mundo gire, que te amo y me amas… y si nos quedamos ¿qué?… Te amo @lavillarrealmx #benditalocura”. Cibad Hernández

Estas frases reforzaron la idea de que su relación continúa creciendo pese a los señalamientos. Hasta ahora, ninguno ha respondido directamente a las interpretaciones que surgieron por la indirecta de Cibad, pero se mantienen activos compartiendo momentos personales, viajes y mensajes positivos que muestran cómo viven su romance actualmente.

