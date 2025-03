Caso Alicia Villarreal: Arturo Carmona rompe el silencio con polémicas confesiones ¿Qué hizo Cruz Martínez?

Luego de días de la polémica de Alicia Villarreal quien acusó a su esposo Cruz Martínez de violencia, finalmente el exesposo de la cantante y padre de su primogénita, Arturo Carmona rompió el silencio y habló ante las cámaras sobre el caso que involucra a su exesposa.

Sus declaraciones han causado revuelo y han puesto en duda la versión de Cruz Martínez, esposo actual de Alicia, quien se dice, le fue infiel hace unos meses.

¿Arturo Carmona fue el culpable del pleito de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Semanas atrás, Alicia Villarreal confirmó haber sido víctima de violencia por parte de su esposo Cruz Martínez. Mientras la cantante mantiene firme su denuncia y sigue adelante con su carrera, el productor musical de los Kumbia Kings niega categóricamente estas acusaciones, declarando que “todo es una mentira”.

Alicia Villarreal y su ex, Arturo Carmona siguen en comunicación / Instagram: @lavillarrealmx / @arturo.carmona / TikTok: @lavillarreal

En medios de comunicación se filtró que supuestamente Cruz Martínez y Alicia habrían discutido por culpa de Arturo Carmona luego de que supuestamente la cantante publicara un video junto a su ex y Cruz presuntamente le reclamara que eso lo hacía quedar mal ante la gente.

En una reciente entrevista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Arturo Carmona por fin habló del tema y dijo si él fue una razón del conflicto.

“No es nada de eso, en absoluto. Es difícil, aunque estoy involucrado directamente o indirectamente, como lo quieras ver, lo que yo pueda opinar está de más”, dijo.

Y agregó: “En ese tema no puedo opinar, obviamente, porque ellos saben realmente cómo están las cosas y cómo fueron, ¿no? Es una situación de dos que tienen que aclarar”.

Arturo Carmona respalda a Alicia Villarreal ¿Dejará de trabajar con Cruz Martínez?

Arturo Carmona aseguró que estará presente para Alicia y su hija en todo momento, sin dejarse influenciar por rumores. Recalcó que solo Cruz Martínez y Alicia Villarreal conocen la verdad absoluta sobre el caso: “Hay tantos dimes y diretes, tanta información circulando que, al final, solo ellos saben si es real o no”.

Y respecto a su sociedad con Cruz Martínez, lamentó que algunas presentaciones que tenían pactada con su empresa hayan sido canceladas porque con eso mantienen a sus hijos, aunque ese tema lo dejó aparte de la controversia.

“Hay que pensar, porque también de ahí comen nuestros hijos y ya nos han cancelado varios conciertos. Nada vale más que el bienestar familiar”, dijo.

Arturo Carmona y Cruz Martínez tienen una empresa juntos ¿se acabará por Alicia Villarreal? / IG: @mtzcruz / @lavillarrealmx / @arturo.carmona

Arturo también aplaudió a su ex por exponer lo que está viviendo: “Sintió la libertad como muchas mujeres lo deben de hacer cual sea la situación que estén viviendo de violencia. Si ella decidió hacerlo así, pues es algo que se respeta”, comentó.

Agregando también su admiración por su ex al presentarse en un concierto pese a la pérdida de su padre: “Ayer o antier, estuvo cantando, se salió del funeral de su papá Y se regresó. Eso es de admirarse, es algo que habla muy bien de ella, pues sabe que se debe a su público y tiene la filosofía del trabajo, eso se lo compartió su papá”, indicó.

Arturo Carmona defiende a su hija Melenie; aclara que sí apoya a su mamá

El actor también se refirió a su hija, quien fue señalada por internautas debido a que no mostraba un apoyo público hacia su mamá en medio del conflicto. En aquel momento, Arturo emitió un mensaje en redes sociales para pedir un alto al ataque a Melenie y en esta ocasión ahondó en su llamado.

Carmona afirmó que la situación es delicada y que solo los involucrados tienen la verdad absoluta sobre los hechos. Aclaró que, al no vivir con ellos, no puede confirmar ni desmentir nada de lo ocurrido. Sin embargo, su principal preocupación es el bienestar de su hija, Melenie Carmona Villarreal.

Sobre los rumores de que Melenie le habría dado la espalda a su madre, Carmona fue enfático al desmentirlos y dijo si existe la posibilidad de que su hija realmente apoye a Cruz Martínez en la polémica: “Ella sabe quién es su papá y quién es el esposo de su mamá. Siempre he estado pendiente de ella y de su relación con Cruz. Yo siempre estuve pendiente de él, inclusive hablé con él cuando se casaron. Pero no, no hay nada de eso, al contrario, siempre ha habido una comunicación muy abierta donde cualquier cosa, él siempre sabía que iba a estar pendiente y respaldando a mi hija”.

Arturo Carmona defiende a su hija Melenie / IG: @arturo.carmona

“La gente es libre de mirar pero mientras mi hija sepa con quién está. Lo qué pasa es que la gente quiere que mi hija se manifieste públicamente y ella lo está haciendo, como debe ser en privado, pues lo que uno puede decir, lo que sea, en un proceso legal puede interferir hasta cambiar el curso de los mismos”, comentó sobre las críticas a Melenie respaldando su decisión de mostrar su apoyo en privado.

Acerca de la crisis familiar en medio de la polémica de Alicia Villarreal y Cruz Martínez comentó: “La crisis familiar es perturbadora, es difícil manejarla, es difícil poder ellos inclinarse hacia alguien, porque son sus papás entonces no es que estén divididos, yo creo que ahorita ellos están queriendo saber cómo reaccionar y queriendo saber que hacer para poder ayudar a sus papás”.

Arturo indicó que su hija está afectada además por la muerte de su abuelo materno: “Mi niña está triste, pero a la vez es muy fuerte porque tiene que estar para sus hermanos; tiene que estar fuerte para su mamá, para su familia”, comentó.