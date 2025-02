Alicia Villarreal: Arturo Carmona explota y pone un alto a los ataques en contra de Melenie Carmona: “Basta”

Alicia Villarreal sigue en el ojo del huracán desde que salió a la luz que denunció a Cruz Martínez de violencia intrafamiliar. Luego de que supuestamente fue agredida por el padre de sus hijos el pasado fin de semana.

De acuerdo con los primeros reportes, la cantante fue a emergencias en un hospital de Monterrey el pasado fin de semana por las agresiones que sufrió por parte del productor musical. Por esta razón, lanzó una llamada de auxilio en pleno concierto en Zitácuaro, Michoacán.

Alicia Villarreal va denunciar a Cruz Martínez / Instagram

Te puede interesar: Alicia Villarreal ratifica demanda contra Cruz Martínez ante la Fiscalía; primeras declaraciones

Melenie Carmorma, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, recibe ataques por “no apoyar” a su madre

Después de que circuló lo que sucedió entre el productor y la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’, Alicia Villarreal lanzó un comunicado oficial en el que subrayó que “llegará hasta las últimas consecuencias” en contra de Cruz Martínez. Incluso, agradeció el apoyo de todos sus seguidores.

Sin embargo, su hija, Melenie Carmona, también se ha visto envuelta en este escándalo. A través de sus redes sociales, ha publicado misteriosos mensajes en los que externa su amor hacia sus hermanos. No obstante, se ha vuelto objeto de críticas por supuestamente no externar su apoyo a Alicia, su mamá, en estos momentos tan difíciles que enfrentaría.

Melenie lanzó un mensaje en sus redes sociales ¿sobre la situación de su mamá? / YouTube

No te pierdas: Alicia Villarreal: Arturo Carmona lanza comunicado tras denuncia de la cantante, Cruz Martínez lo retoma

Por esta razón, la joven se pronunció en un video y manifestó que, el hecho de que no suba imágenes junto a su mamá, no quiere decir que no la apoye.

“¿Para ustedes apoyar es subir una foto, un post en Instagram? Eso no es apoyarla. Para mí, como su hija, eso no es apoyo. Eso nada más sería alimentarlos a ustedes. Es lo que ustedes quieren ver”, dijo Melenie.

Melenie ha crecido con Cruz Martínez aunque su papá es Arturo Carmona / Instagram

Mira: Alicia Villarreal y Cruz Martínez: Revelan video de la cantante maquillándose las supuestas agresiones

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre los ataques hacia su hija, Melenie Carmona?

Ahora, Arturo Carmona, no se quedó callado y lanzó un fuerte mensaje en defensa de su hija. ¡Pidió que pararan con las críticas!

El actor reposteó el video de Melenie Carmona y dejó una contundente descripción a todos los detractores de su hija. Esto dijo:

“Ya basta de ataques a mi familia, dejen ya de juzgar !! De suponer !! De creer tener la verdad absoluta ! Y de atreverse a atacar de algo que no tienen idea!! No saben el daño que están haciendo a mi familia! Ya basta ! El apoyo a la familia no se tiene que hacer público, ni dar explicaciones públicas ni comprobarle nada a nadie, fuera de la familia quien se siente con el derecho de atacar? Y que crea que tenemos la obligación de explicar? YA BASTA! TE AMO MI NIÑA”. Arturo Carmona

Arturo Carmona y Cruz Martínez publican comunicado / IG: @mtzcruz / @lavillarrealmx / @arturo.carmona

Aunque Melenie no respondió a la publicación de su padre, algunos usuarios aplaudieron que Arturo Carmona se muestre neutral ante la situación.

Sin embargo, hay quienes han especulado que la joven, así como el actor, no se han pronunciado totalmente debido a que apoyarían a Cruz Martínez, quien aseguró a ‘Ventaneando’ que nada es como lo habrían contado.



Así lo dijo Arturo Carmona: