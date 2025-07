La Bebeshita exhibe a Arturo Carmona, asegura que es tóxico y habla de su orientación: “No lo va a aceptar”

Arturo Carmona sigue en la polémica, tras declarar que Alicia Villarreal, presuntamente, lo engañó con el tema de su primer esposo, Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, afirmó, entre otras cosas, que el actor de telenovela era una persona “tóxica” y, aparentemente, oculta su verdadera orientación.

Recordemos que, en su momento, ‘la Bebeshita’ aseguró haber tenido un romance breve con Arturo Carmona: “Fuimos al cine, a comer. Salimos, pues, como novios. Iba a su casa a ver pelis”, declaró en 2024.

El ex de Alicia Villarreal siempre negó esto, afirmando que tan solo era una conocida y no le interesaba tener un vínculo romántico con ella. En respuesta a esto, la influencer sostuvo tener pruebas de todo.

Ventilan a Arturo Carmona por tóxico / Redes sociales

¿Qué opina ‘la Bebeshita’ sobre la polémica entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

En un recuente encuentro con la prensa, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ fue cuestionada sobre las recientes acusaciones que ha enfrentado Arturo Carmona sobre el presunto maltrato que ejerció en contra de Alicia Villarreal, cuando aún estaban casados.

En respuesta, la influencer dijo que no tenía mucho qué opinar, más que ahora está saliendo a la luz la verdadera personalidad “tóxica” del exparticipante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

“Siento que todo sale a la luz, tarde o temprano. A mí me negó, me afectó, me dolió. Él jamás va a aceptar nada. Duramos como tres meses. Me quedé callada y ya luego salió lo de Alicia”, expresó.

Según su versión, Carmona fue muy educado con ella. Sin embargo, también era sumamente controlador: “Me decía: ‘Mándame la ubicación en tiempo real’. Era como de ‘mándame foto’. Nunca fue agresivo, pero igual duramos poquito”, puntualizó.

¿Arturo Carmona es bisexual? Esto dice ‘la Bebeshita’

Durante la conversación, Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ sugirió que Arturo Carmona, presuntamente, sería bisexual, ya que, según la también presentadora, al ex de Alicia Villarreal “le gusta de todo”.

La Bebeshita “Había muchos rumores que me llegaban. Ya no sabía si era real o un hater. Dije: ‘Yo creo que el chico anda de picarón, descubriendo otras cosas. Le gusta de todo’. A mí me llegaban mensajes, pero nunca supe si eran reales”

Si bien la persona que la contactó dijo tener pruebas de la supuesta bisexualidad, ‘la Bebeshita’ señaló que nunca quiso investigar bien el asunto, pues, en aquel entonces, estaba muy ilusionada con Carmona.

Para finalizar con el tema, bromeó diciendo que ya era “hermana de lec...” de Alicia Villarreal, a quien dijo admirar mucho.

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ habla de Arturo Carmona / Redes sociales

¿Qué ha dicho Arturo Carmona sobre los comentarios de ‘la Bebeshita’?

Hasta el momento, Arturo Carmona, ex de Alicia Villarreal, no ha confirmado o desmentido las recientes declaraciones de ‘la Bebeshita’ sobre sus actitudes tóxicas o su presunta bisexualidad.

Sin embargo, en su momento, resaltó que jamás tuvo un romance con ella y hasta se dijo cansado de tener que desmentir “chismes”.

“Hoy por hoy creo que no es lo mejor estar contestando, no hay que contestar ni ser amable. Simplemente si no conoces, no contestes”, indicó.

