Daniela, ‘la Bebeshita’, nos confesó que anduvo con un famoso cantante ¡Casado!: “Me tocó ser la amante”

Daniela Alexis, mejor conocida ‘la Bebeshita’, estrena ‘Como antes’, sencillo que habla sobre una relación prohibida.

A propósito del tema nos contó una triste experiencia: “Escribí esta canción con mi equipo de compositores. Quise plasmar algo que me pasó recientemente. Tenía que sacarlo de alguna manera. Necesitaba expresar mis sentimientos”.

“Tuve una relación que terminé hace casi 2 meses. Resultó que el hombre con el que salía era casado. Viví en una mentira. Él me dijo que ya se estaba divorciando, cosa que no era verdad”, dijo.

No quiso revelar la identidad del galán. “Es integrante de un grupo musical muy conocido. Por el momento prefiero no decir quién es. Lo conocí hace 8 meses en una fiesta. Me pidió mi número y días después me invitó a cenar. Me dijo que ya no vivía con su mujer y confié en él. Salimos 6 meses. Todo ese tiempo me engañó e ilusionó".

El golpe fue duro cuando descubrió la traición: “Quedé como payaso porque me tocó ser la amante. No era lo que yo quería. Hace casi 2 meses nos peleamos y él subió historias en Instagram con su esposa. Entonces me dije: '¿No que ya había terminado con ella?’. Por redes me enteré de que seguían juntos. Durante todo el tiempo en que anduvimos nunca había subido nada a su lado”.

“La verdad sí me dio mucha tristeza. Tuve un bajón porque ya me había pedido que fuera su novia formalmente. En sus conciertos me ponía en las primeras filas y siempre me señalaba. Me hacía la forma de corazoncito. Siempre se portó muy bien. Resultó que yo era ‘la otra’ y no lo sabía. Nunca había salido con un hombre casado” Daniela Alexis

¿’La Bebeshita’ le contará a la esposa de su ex sobre su aventura con ella?

No piensa en hablar con la esposa para contarle lo ocurrido. “No quiero destruir una familia. Ella no tiene la culpa de nada. Con él no me interesa tener contacto. Yo creo que no se va a separar. Hubiera preferido que fuera sincero y que, si quería tenerme como su amante, me lo dijera. Que me diera dinero por serlo. No me daba nada (ríe)”.

Finalmente, nos platicó sobre la canción: “Es la décima que saco. Es un pop onda reguetón. Ya se encuentra en todas las plataformas. Acaba de salir el video. En él doy una pista de quién me engañó. Además, aparece mi amigo André de Regil, ahijado de Juan Gabriel. Fue su padrino de bautizo”, finalizó.

