Murió Ozzy Osbourne: ¿por qué la ciencia lo llamó “mutante genético” tras sobrevivir décadas de excesos?

Ozzy Osbourne, “el Príncipe de las tinieblas”, murió hoy a los 76 años, pero su historia genética parece salida de un laboratorio de X-Men. Hoy, con la noticia de su fallecimiento, resurge una pregunta que muchos científicos se hicieron en vida: ¿cómo logró Osbourne sobrevivir a décadas de abuso de sustancias?

La leyenda del rock, líder de Black Sabbath, no solo marcó la historia de la música con su estilo salvaje e irreverente, también sorprendió a la ciencia. Su resistencia física tras someter a su cuerpo a años de excesos y desenfreno eran un verdadero misterio. No era solo cuestión de suerte o fortaleza: estudios confirmaron que Ozzy presentaba mutaciones genéticas que lo hacían prácticamente inmune a los efectos letales del alcohol y las sustancias. Aunque hoy se apaga su voz, su ADN sigue dando de qué hablar.

Ozzy Osburne era conocido por sus como uno de los artistas que más consumía sustancias / Facebook

¿Qué tenía el ADN de Ozzy Osbourne?

En 2010 una empresa de genómica en Massachusetts analizó el ADN de Ozzy Osburne. La idea era sencilla: descifrar cómo alguien con tantos excesos seguía vivo. Lo que encontraron fue sorprendente. El músico británico tenía mutaciones únicas en su genoma que, según explicó el profesor Bill Sullivan, de la Universidad de Indiana, le dieron una tolerancia fuera de lo común al consumo prolongado de sustancias tóxicas.

Sullivan, autor del libro Pleased to meet me: Genes, germs and the curious forces that make us who we are, afirmó sin rodeos que Ozzy era “un mutante genético”. No es que fuera invulnerable, pero su cuerpo reaccionaba de forma distinta, más resistente que el promedio humano. Estas alteraciones genéticas no solo le ayudaron a sobrevivir, sino que también lo predisponían a desarrollar adicciones, algo que el cantante enfrentó durante gran parte de su vida.

Ozzy Osbourne complicaciones en su estado de salud / IG: @sharonosbourne / @ozzyosbourne

¿Por qué Ozzy Osbourne, de Black Sabath, aguantó los excesos?

El análisis del ADN de Ozzy Osburne reveló variantes que alteraban su metabolismo de sustancias como el alcohol, los opiáceos y otras sustancias. Estas mutaciones afectaban genes relacionados con la absorción, descomposición y eliminación de compuestos tóxicos, permitiéndole procesarlos más eficientemente. Por eso, mientras que otros colapsaban ante los mismos niveles de consumo, Ozzy simplemente seguía.

Los científicos también encontraron predisposición genética a la adicción, lo que explicaba su dependencia continua a pesar de tratamientos y recaídas. Aun así, él mismo llegó a declarar en varias entrevistas que ya había dejado el alcohol y otras sustancias nocivas. Incluso, en años recientes, enfrentó problemas de salud serios, como una neumonía, bronquitis y una fuerte caída, que lo obligaron a retirarse de los escenarios. Aun así, su leyenda parecía inmortal.

Ozzy Osburne podía soportar fuertes dosis de sustancias tóxicas / Facebook

¿Qué enfermedades enfrentó Ozzy Osburne en sus últimos años y cómo fue su adiós?

Aunque el ADN lo blindó durante décadas, el cuerpo de Ozzy Osbourne empezó a resentirse con el paso del tiempo. En sus últimos años, además de lidiar con Parkinson, fue operado varias veces y sufrió complicaciones respiratorias. Su esposa, Sharon Osbourne, reveló en 2019 que estuvo “al borde de la muerte” por una grave infección.

Su última gira, No more tours 2, se canceló varias veces por razones de salud. Ozzy, siempre honesto con su público, confesó sentirse frustrado, pero nunca dejó de luchar. A principios de 2020 intentó regresar a los escenarios, pero el deterioro físico fue evidente. A pesar de todo, el amor de sus fans se mantuvo intacto, así como el respeto de toda la industria musical.

Hoy, su muerte cierra un capítulo icónico del rock. Pero lo que su cuerpo resistió, más allá de los escenarios y las portadas de tabloides, es un caso que aún asombra a la ciencia. Ozzy Osbourne no fue un simple mortal: fue una anomalía genética, una estrella eterna que desafió toda lógica médica.

