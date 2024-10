La Bebeshita quedó fuera de Las estrellas bailan en Hoy por una poderosa razón

En las últimas semanas, se ha revelado a los participantes para la sexta temporada de Las estrellas bailan en Hoy.

La lista de confirmados actualmente tiene entre sus filas a una exintegrante de OV7, Jonathan Becerra, Paola Durante, Lorena de la Garza, Juan Solo, Caeli, Jorge Anzaldo, Daniela Aedo, Alana Lliteras, Ivanna Jiménez, Sandra Itzel, la Divaza, Nacho Casano y Pepe Valdivieso.

La competencia dará inicio oficialmente el próximo 7 de octubre, y desde ya se anticipa que será una edición llena de talento, drama y, sobre todo, mucho baile. Sin embargo, el nombre de la Bebeshita se escuchaba fuerte para esta temporada y ahora se ha revelado por qué no participó.

La Bebeshita quedó fuera para ‘Las estrellas bailan en Hoy’ por una cirugía de emergencia

A través de una entrevista que mostrada por Ernesto Buitron, La Bebeshita reveló que se había sometido a una cirugía de la nariz por salud, pues en una primera operación se la habían dejado mal.

“Estoy estrenando nariz, otra vez tuve problemas con una cirugía mala y me volví a operar por eso...ya tenía problemas para respirar, tenía muchas alegrías, me explicaban que por qué estaba mal, goteaba mucho, estaba chueco el tabique” La Bebeshita





La influencer asegura que su operación pasada fue tan mala que tuvo que enviar a análisis patológicos el tejido nasal extraído durante su reciente cirugía por recomendación del doctor.

“Me dijo el doctor que fue una operación difícil, tardó como cinco horas (...) Sacó una cosa medio extraña que la voy a mandar a patología porque en verdad no sé qué tengo en la nariz…ya no sabes que doctor, te pone cosas que ni te enteras ni nada” La Bebeshita





La Bebeshita quedó fuera de Las estrellas bailan en Hoy

La operación y los días de recuperación fueron lo que impidieron a la exparticipante de La casa de los famosos Telemundo poder participar en LEBEH, pues ya había hablado con la productora Andrea Rodríguez. Incluso ya le estaban buscando pareja, pero finalmente las fechas no empataron.

“No voy a entrar, justamente por la nariz, se me complicó, no calculé bien los días y las fechas” La Bebeshita





La también presentadora y exparticipante de realitys como Los 50, aseguró que que su estatura dificultó la misión de buscarle compañero de baile.

“Estaba en planes de entrar, pero ni me consiguieron pareja al final, es que nadie me aguanta, estoy bien grandota, bien pesada, bien grande y no me sonrieron pareja” La Bebeshita





La Bebeshita opina sobre La casa de los famosos México

Al ser una exhabitante de La casa de los famosos en su versión de Telemundo, la prensa le preguntó a la influencer que opinaba al respecto sobre la versión de Televisa y Endelmol pues aunque su temporada también estuvo en vuelta en polémica por peleas entre sus habitantes, en México llegaron incluso denuncias como la que hizo la madre de Gala a Adrián Marcelo.

“Fue muy tóxica, pero la gente es la que se clava mucho en el hate. La casa de los famosos es de hate vs hate...ya no puedes decir nada, todo te juzgan” La Bebeshita





También se le preguntó si estaría dispuesta a participar y esto contestó: “Si me volvería a meter a La casa de los famosos, estaría padre en la de México porque, pues he estado en la de Estados Unidos y mi gente no me vio tanto”