Raquel Bigorra envía mensaje a Daniel Bisogno tras ser hospitalizado: “Si me hubiera escuchado”

El estado de salud de Daniel Bisogno ha sido total tema de conversación en las últimas semanas. Recordemos que el pasado 15 de septiembre se informó que fue nuevamente hospitalizado tras el trasplante de hígado al que se sometió a principios de mes, debido a que presentaba síntomas de fiebre.

Daniel Bisogno volvió a ser hospitalizado

Poco después, su hermano, Alex Bisogno, informó, a través de las cámaras de ‘Ventaneando’, que se le detectó una bacteria, la cual puede desarrollarse en el “estómago de cualquier persona”. Sin embargo, como medida de prevención, tuvieron que trasladarlo a un hospital, donde estuvo varios días en terapia intensiva.

Días después, Daniel Bisogno confirmó en sus redes sociales que regresó a su casa junto a sus seres queridos después de estar hospitalizado 15 días: “5 segundos sin cubrebocas para esta foto, celebrando con la gente que me ama y amo. ¡Ya en casa! ¡Gracias a la vida!”, escribió.

Raquel Bigorra manda mensaje a Daniel Bisogno tras estar delicado de salud

Sin duda, los problemas de salud del conductor de ‘Ventaneando’ han encendido las alarmas de sus fans y seguidores en redes sociales. Incluso, algunas celebridades se han pronunciado respecto a esta lamentable situación.

Tal fue el caso de Raquel Bigorra, quien sostuvo una gran amistad en el pasado con ‘el Muñeco’. Le envió un fuerte mensaje a su excompadre.

En un encuentro con la prensa a su salida de Televisa, Raquel dijo que, de haber escuchado sus recomendaciones, las cosas serían diferentes con Daniel.

“Si tú estás luchando por tu vida y te sientes ya con salud, pues hay que gozarla, ¿no? Yo digo. Yo qué le voy a recomendar. Si hubiera escuchado mis recomendaciones, no hubiéramos acabado como acabamos. Yo mejor no le recomiendo nada”. Raquel Bigorra

Agregó: “Yo creo que la vida es para vivirla, cada quien. Si ya está bien, si ya está recuperado, ¿qué quieren, que se guarde? Pues tampoco”.

Al momento, Daniel Bisogno no se ha pronunciado respecto a las fuertes declaraciones de la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre una reconciliación con Daniel Bisogno?

En TVNotas, la ahora cantante se sinceró sobre su posible reconciliación con Daniel. Nos dijo: “No saben los mensajes que he recibido pidiéndome que me reconcilie con Daniel. Les diré una cosa: Cuando una taza se rompe y luego tratan de pegarla, ya no queda igual. Creo que las cosas tienen su momento. Nuestra relación de hermandad y amistad pasó y se acabó. En estos instantes ambos vivimos cosas muy diferentes”, dijo.

“Para mí fue un momento muy duro. Le tenía un cariño y un amor enorme. Confiaba ciegamente en él. Compartimos muchos momentos juntos y en familia. A la par de todo eso, mediáticamente fue un golpe fuerte para mí y me rompió”, concluyó.

