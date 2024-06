Raquel Bigorra plasmó en una canción su truene de amistad con Daniel Bisogno ¡Se inspiró en su escándalo!

Platicamos en exclusiva con la cantante Raquel Bigorra (50 años) y recordó lo difícil que la pasó cuando su amistad con Daniel Bisogno se vio afectada luego de que, en 2019, el conductor mencionó en Ventaneando que la presentadora lo había traicionado. Supuestamente había filtrado información de él que solo ella y su esposo, Alejandro Gavira, sabían.

Raquel Bigorra / Clasos

¿Qué dijo Raquel Bigorra sobre una reconciliación con Daniel Bisogno?

“No saben los mensajes que he recibido pidiéndome que me reconcilie con Daniel. Les diré una cosa: Cuando una taza se rompe y luego tratan de pegarla, ya no queda igual. Creo que las cosas tienen su momento. Nuestra relación de hermandad y amistad pasó y se acabó. En estos instantes ambos vivimos cosas muy diferentes”, dijo.

“Para mí fue un momento muy duro. Le tenía un cariño y un amor enorme. Confiaba ciegamente en él. Compartimos muchos momentos juntos y en familia. A la par de todo eso, mediáticamente fue un golpe fuerte para mí y me rompió”, agregó.

Cortesía de la cantante / Archivo TVNotas

Bigorra reveló el motivo por el que decidió autosilenciarse

“El 14 de junio estrené una canción que escribí que se llama ‘Diosa’ y revelo todo lo que sentí en ese instante. Hablé de todo el montaje que me hicieron y de la forma en la que uno se debe levantar ante esas adversidades que la vida te pone”, comentó.

“No solo fue una canción hecha como indirecta para Daniel, sino también para todos los medios de comunicación y la gente que se sube al tren del mam*. No saben de lo que hablan, pero bien que tiran hate”, dijo.

“Tuve que esconderme. Dejé de ir a las alfombras. Me deprimí y lloré muchísimo (voz entre cortada). A veces me preguntaba: ‘¿Por qué me está pasando esto a mí?’ La prensa me contactó y no sabía qué decir. Estaba herida y dolida. No quise hablar para no lastimar a una familia. Preferí que me apalearan hasta que se cansaran. ¡Me autosilencié!”. Raquel Bigorra

“En ese entonces hice el coro de la canción y lo dejé. Ahora que hice mi álbum, recordé que tenía esa canción y decidí retomarla. Me siento una mujer empoderada y ya no me duele decir lo que pasó”, manifestó.

Cortesía de la cantante / Archivo TVNotas

¿De qué habla la canción ‘Diosa’ de Raquel Bigorra?

“La canción habla con mucha sinceridad. Sin perder mi alegría, el porte y la elegancia. No se suban al tren del mam*. Todo fue un montaje y soy una Diosa. Arriba y pa’delante. Uno mismo tiene el control. Entre más jodido estemos, hay que ver la manera de salir. Sin tirarle hate a nadie”, comentó

“Dijeron que yo había hecho br*j*ría y la gente en La casa de los famosos México nunca me vio con un hilo rojo. No soy una bruja. No importa, si fuera mi religión también la defendería. No creo en el boomerang, ni en el Karma. Yo ya sané”, añadió.

Cuando me enteré de que Daniel estaba en el hospital, le dije a mi esposo: ‘Dios quiera que salga adelante’. Tiene una niña y yo soy mamá. Sé lo que es tener una hija. Lo que significa tener una familia. Soy una persona que se sabe poner en los zapatos de los demás. Soy muy noble. Lo que se rompió, ya no se puede reparar. Ya no podremos ser amigos. Lo que sí le deseo es lo mejor y mucha salud”, concluyó.

Fragmento de la canción “Diosa”, donde habla de lo que vivió con Bisogno:

“Arriba y adelante. Quetu luz nadie la aguante. Mienten, te devoran y tú de pie como una diosa.

Se llenan la boca. Tejen la trama. Te tiran piedras. Arman su drama.

Pero que ellos se pensaban que su unfollow me importaba. No, no me conocen bien. Qué montaje tan barato.

Que nadie te hunda. Tú eres survivor. Pero no te subas al tren del mam*".

