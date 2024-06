Lolita Cortés será sometida a operación nuevamente, tras diagnóstico de cáncer

Lolita Cortés encendió las alarmas luego de que trascendiera que, nuevamente, ingresaría al quirófano tras ser diagnosticada con cáncer de mama y ser sometida a una mastectomía doble. Hubo información en un programa de entretenimiento y la famosa ‘Jueza de hierro’ aclaró de qué se trata.

Lolita Cortés piensa en el retiro / Liliana Carpio

Revelan que Lolita Cortés sería intervenida quirúrgicamente

Según Maxine Woodside, la ‘Jueza de hierro” de ‘La academia’ sería sometida a una operación del útero esta mañana, por lo que le enviaron su total apoyo a través de la transmisión del programa.

Pese a que la famosa estuvo delicada de salud luego de que le fuera diagnosticado cáncer de mama, los colaboradores de Maxine aseguraron que su nueva intervención no tendría nada que ver con la enfermedad antes mencionada.

Lolita Cortés sonriendo / Instagram: @soylolacortes

“Hoy operan a Lolita Cortés, desde aquí le mandamos besos, abrazos, toda la buena vibra, porque hoy la operan, espero que todo le salga bien, que le vaya bien, tengo entendido que le van a quitar la matriz”. Maxine Woodside

Agregó Vicky López: “Le van a extirpar el útero y la matriz. Yo pensaba que tenía qué ver, porque le dio cáncer de mama, pero no especifican qué pasó”.

Asimismo, Marco Antonio Silva mencionó: “No es metástasis. Debe ser otra cosa. Para que no se piense que el cáncer se extendió”.

Marco también dijo que habló con la hija de Lolita y ella le dio a conocer que en este momento no dará entrevistas hasta que se recupere, pues tiene que estar más que recuperada, ya que también va a prepararse para ser jueza en ‘La academia’.

Lolita posando para la cámara sonriendo a la cámara / Facebook: La Academia



“Hablé con ‘Balón’, su hija, y de momento me dicen que su mamá les dijo que quien va a ser la autora de toda esta situación va a ser ella. Entonces no va a poder contestar el teléfono por las mismas circunstancias… En cuanto ella se sienta mejor, va a contestar porque sí va a entrar a ‘La academia’”. Marco Antonio Silva

Así lo dijeron en el programa de Maxine Woodside:

El equipo de #TodoParaLaMujer y @maxwoodside envían sus mejores deseos a Lolita Cortés, quien a unos días de iniciar con La Academia se someterá a una operación. El proyecto de Tv Azteca arrancará el próximo 21 de julio, al igual que La Casa de los Famosos, ¿a cuál le irá mejor? pic.twitter.com/GtQel1Bbu0 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 17, 2024

Lolita Cortés habla de su cirugía

Luego de esta información, Lolita Cortés usó su cuenta oficial de Instagram para informar a todos sus seguidores que sí van a operarla, pero esta intervención no fue esta mañana, sino que será hasta la siguiente semana. Por esta razón, aclaró la información errónea del programa de radio.

No obstante, aseguró que todos los compromisos que tenía programados para esta semana seguirán su curso normal.

“Me acabo de enterar de que un programa de radiotelevisión anunciaron que hoy me iba yo a operar, quiero decirles que sí, viene una próxima cirugía que me van a quitar la matriz, pero no, todos mis compromisos de esta semana los voy a cumplir… La semana que entra, si todo sale bien, viene la cirugía”, dijo.

“Gracias por su preocupación, les mando millones de besos, todo va a salir muy bien”. concluyó.

Lola Cortés dejó claro que sí será intervenida, pero hasta la siguiente semana. Sin embargo, no dio detalles de por qué se va a someter a esta cirugía.